ВАШИНГТОН, 22 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не собирается уступать Франции в вопросе о введении налога на цифровые сервисы, который может затронуть крупнейшие американские IT-компании, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

Представитель администрации США напомнил, что Трамп встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 в Биаррице.

"Президент будет поднимать вопрос о налоге на цифровые сервисы… Мы очень разочарованы тем, что некоторые страны, такие как Франция, подрывают возможность переговоров по этому вопросу", — сказал собеседник.

По его словам, односторонние действия Франции подрывают возможность "глобального режима" с международным регулированием в этой области. "Это барьер на пути к глобальному режиму по цифровым услугам. Это крайне контрпродуктивно", — сказал представитель администрации США.

"Он (Трамп) не собирается отступать перед такими странами, как Франция, которые пытаются бороться с этой отраслью", — заявил представитель администрации и назвал французский налог "крайне дискриминационным".