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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Все будет нарубись — Угольщики и чиновники готовятся к небывалому росту добычи — На встрече президента с губернаторами угледобывающих регионов стали известны новые параметры программы развития отрасли. К 2035 году, по оценкам Минэнерго, в РФ будут добывать 550–670 млн тонн угля, на 25–52% больше, чем фактический (и рекордный) уровень добычи в 2018 году.

— Обмен бренными — Россия и Украина готовятся вернуть друг другу задержанных и осужденных — Власти РФ и Украины активизировали процесс обмена заключенными. Как рассказали "Ъ" информированные источники, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев, которые до сих пор находились под стражей. В их число, по данным "Ъ", могут попасть все украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

— Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск — Концерн может ввести неполную рабочую неделю из-за проблем с импортом — Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников. Причиной тому в ГАЗе называют санкционные ограничения и падающий рынок.

— Кредиты выдадут на оборот — Малому и среднему бизнесу обещают займы за информацию о движении средств — ЦБ планирует разрешить банкам выдавать онлайн-кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) без запроса отчетности заемщика, анализируя лишь движение его средств и контрагентов. Эксперты отмечают, что идея несколько запоздала и ряд игроков уже сейчас активно кредитуют МСБ в режиме онлайн. Кроме того, через три месяца банки в любом случае смогут оперативно получать доступ к данным ФНС по отчетности компаний.

— Работодателям прописывают лечение — Правительство планирует привести врачей на предприятия — Белый дом намерен обязать работодателей размещать на предприятиях и в офисах врачебные кабинеты для контроля здоровья сотрудников. Расходы на покупку оборудования может взять на себя бюджет Фонда социального страхования (ФСС), а частично компенсировать стоимость содержания врачей — Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

— Профессору проще, чем учителю — Средняя школа в России имеет шансы растерять международные достижения — Высшая школа экономики (ВШЭ) опубликовала справочник "Образование в цифрах-2019", в котором даны последние сопоставимые со статистикой ОЭСР цифры, характеризующие состояние российского образования на начало 2019 года.

— Ставка с видом на снижение — Руководители ФРС разошлись в оценке степени монетарного смягчения — Дальнейшие шаги ФРС США по изменению процентной ставки могут стать менее предсказуемыми, чем раньше,— члены комитета по открытым рынкам Федрезерва расходятся в оценках целесообразности последующего снижения, следует из протокола последнего заседания регулятора.

— Рост промпроизводства видят только в Росстате — Мониторинг статистики — Независимые оценки статистики промпроизводства в июле, в которой обнаружился ускоренный рост добычи за счет увеличения выпуска по статье "услуги в области добычи полезных ископаемых" на 16,7% (см. "Ъ" от 15 августа), не позволяют достоверно указать причину происходящего.

— Есть предложение скинуться на аресты — Открыта фандрайзинговая площадка для помощи фигурантам дел по итогам московских протестов — Московские правозащитники и студенты Высшей школы экономики запустили сайт delo212.ru. Он предназначен для сбора денежных средств на нужды фигурантов уголовного дела "о массовых беспорядках" в Москве 27 июля и их семей. Создатели сайта заявляют, что "в деле 15 фигурантов и каждый из них невиновен".

— Ученые учат реальности — Представители академического сообщества выступили в поддержку арестованных — "Троицкий вариант" опубликовал в четверг обращение группы ученых, работающих в России и за рубежом, с требованием прекратить "травлю за инакомыслие" и репрессии, которым, по их мнению, подвергаются участники несанкционированных протестных акций в Москве. Причиной протестов авторы заявления считают "махинации" при регистрации кандидатов в Мосгордуму.

— Пока не укомпанились — Московские транспортники предварительно не убедили суд в ущербе от акций протеста — В Коптевском районном суде вчера прошли предварительные беседы по искам компаний "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги", которые хотят взыскать с оппозиционеров, призывавших участвовать в несанкционированной акции 27 июля, 12,5 млн руб.

— В VIP-салонах дали козла — Расследование махинаций в специальном летном отряде "Россия" завершилось освобождением — Как стало известно "Ъ", вчера из-под стражи освободили бывшего вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова.

— Следствие закрепило положение Шишкана — Вора в законе обвинили в Кремлевском централе — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение влиятельному вору в законе Олегу Медведеву (Шишканову), известному в криминальном мире как Шишкан. Инкриминировать "авторитету" убийства членов семьи подмосковного депутата следствие не стало, ограничившись статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии. Сам Шишкан вину отрицает.

— Вскрытый свидетель — Обвиняемые по делу "Нового величия" опознали "сотрудника спецслужб" — Ключевой фигурант дела движения "Новое величие" Родион Зелинский опознан всеми обвиняемыми как Руслан Данилов (он же, согласно показаниям подсудимых, "Руслан Д., сотрудник спецслужб, провокатор и автор устава организации"). Об этом в четверг "Ъ" сообщили сразу несколько адвокатов защиты.

— Не снимая халатности — Психиатра отправили в колонию за убийство, совершенное его пациентом — В четверг Астраханский областной суд оставил в силе приговор в отношении врача-психиатра Александра Шишлова. Ранее районный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть человека.

— Сирийская армия пересматривает границы — В Москве одобрили наступление сил Башара Асада — Сирийская армия взяла под свой контроль стратегически важный город Хан-Шейхун, расположенный внутри зоны деэскалации Идлиб, отрезав один из турецких блокпостов и попутно обстреляв другой. В Кремле назвали взятие города "локальной победой над терроризмом".

— ВТБ растит пшеницу — Действия группы могли вызвать удорожание зерна — Одной из причин роста цен на пшеницу в России могли быть действия крупного игрока, считают участники рынка. В частности, подконтрольная ВТБ компания "Мирогрупп ресурсы" заключила контракты на экспорт крупных партий зерна и теперь активно скупает его по завышенным ценам.

— Микроблоги оспорят микроштраф — Twitter подал жалобу в Верховный суд РФ — Социальная сеть Twitter через адвоката подала жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на выписанный ей штраф в размере 3 тыс. руб. за непередачу Роскомнадзору сведений о локализации персональных данных россиян.

— Лекарствам усиливают охрану — Верховный суд поддержал иностранную фармкомпанию в патентном споре — Споры между производителями оригинальных лекарств и их российскими аналогами могут получить новый поворот. Верховный суд РФ поддержал англо-шведскую AstraZeneca и обязал "Джодас Экспоим" отозвать удостоверение на свой дженерик "Гефитиниб" из-за нарушения патента. Юристы уверены, что решение может стать ориентиром для российских судов.

— Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ — Собственники не могут поделить БКФ-банк — Субординированные кредиторы, наиболее уязвимые при ухудшении финансового положения банка, готовы идти на самые отчаянные шаги. Так, компания Netcore Solutions Ltd (Кипр) из опасений не получить свои средства обратилась в Банк России с сообщением о выводе бенефициаром БКФ-банка активов и просьбой о его проверке.

— Покупателю "Трансконтейнера" биржа не помешает — Взлет котировок оператора прошел мимо приватизации — Хорошие финансовые результаты ПАО "Трансконтейнер" за первое полугодие привели к резкому росту акций компании на Московской бирже, обновивших исторический максимум. Впрочем, рыночная ситуация никак не повлияет на намеченный на ноябрь аукцион по приватизации 50% плюс двух акций оператора. Стартовая цена пакета в 36,2 млрд руб. рассчитывалась по доходному методу, а не на основании биржевых котировок.

— НПФ насытились риском — И проводят массовую распродажу акций — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжают тренд на выход из инвестиций в акции. Они распродают крупные пакеты долевых инструментов, которые покупались в предыдущие годы, до санации ЦБ ряда частных банков.

— ПИК подбирает тихих соседей — Девелопер готов построить жилье у кладбища — Крупнейшая в России девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева хочет застроить промзону на Кронштадтском бульваре, у метро "Водный стадион" на севере Москвы. Оба участка расположены вблизи Головинского кладбища, однако это вряд ли существенно скажется на продажах, говорят эксперты.

— Кредиторы "Вия" добрались до Китая — К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма — Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.

— К "Алисе" прилетит SOVA — Государство инвестирует в голосовых помощников — "Лаборатория Наносемантика" Игоря Ашманова и Натальи Касперской получит от государства более 300 млн руб. на разработку платформы для запуска голосовых ассистентов SOVA. В ближайшие полгода проект также рассчитывает привлечь частные инвестиции. Платформа может составить конкуренцию уже разработанным в России голосовым ассистентам, но ее применение будет ограниченным, считают эксперты.

— Брокеры лишаются пенсий — У специализированных компаний все меньше работы в пенсионной системе — Появление в 2002 году обязательного пенсионного страхования (ОПС) породило и специализированные компании — пенсионных брокеров. Их эволюция во многом была обусловлена изменениями, происходящими в системе НПФ.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты — Из 22 лайнеров в парке мексиканской Interjet регулярно летает лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода — Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит "дочка" государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).

— Снижение ставок ипотеки напоминает эпидемию — Но спешить за кредитом рано — Августовское снижение ставок ипотеки напоминает эпидемию. Крупные игроки рынка один за другим повторно (первая волна снижения прошла в них в июне – июле) удешевляют кредиты на покупку жилья и в новостройках, и на вторичном рынке. Всего с начала августа кредитные ставки стали ниже в 18 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля.

— Сумма исков к организаторам протестов в Москве превысила 14 млн рублей — Власти хотят показать, что участие в политике обходится очень дорого — Коптевский райсуд, как стало известно в четверг, зарегистрировал иск МУП "Московский метрополитен" к Владимиру Милову, Алексею Навальному, Олегу Степанову, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Александру Соловьеву и Илье Яшину. Сумма иска о взыскании ущерба составила 53 642 руб., сообщила пресс-служба суда.

— Турецкие военные попали в окружение сирийских войск вместе с боевиками — Обострение ситуации в Идлибе планируют обсудить президенты России и Турции — Сирийские правительственные войска заняли в четверг город Хан-Шейхун, расположенный в южной части зоны деэскалации Идлиб, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к Минобороны России.

— США и Венесуэла признали факт секретных переговоров — Однако, по американской версии, речь идет лишь о дате ухода президента Мадуро — США ведут переговоры с представителями действующей власти Венесуэлы, чтобы создать условия для ухода президента Николаса Мадуро и проведения свободных выборов. Об этом заявил во вторник президент Дональд Трамп после того, как 19 августа агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации сообщило о секретных переговорах с председателем Национальной конституционной ассамблеи.

— Государство может начать наказывать банки за нарушения при сопровождении госзаказа — Власти обсуждают штрафы и даже меры воздействия со стороны ЦБ — Чиновники намерены ужесточить отношения банков и участников госзакупок, поскольку претензий к кредитным организациям накопилось уже немало. Минфин и ЦБ работают над тем, чтобы сделать выполнение банковских гарантий безусловно обязательным, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит поправки в КоАП с санкциями за нарушения банковского сопровождения спецсчетов.

— Путин поручил проработать сразу две трассы в Китай — Раньше проект "Автодора" и частная дорога "Меридиан" были конкурентами — Президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать трассировку международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, чтобы оптимизировать ее. Уточнить проект можно по протяженности и охвату центров экономического роста, сказано в протоколе совещания от 10 июля.

— Вьетнам пока не может заменить Китай — И рискует разозлить США из-за стремления экспортеров обойти пошлины — Из-за торговой войны Вашингтона и Пекина компании стремятся переместить производство из Китая во Вьетнам. Но сделать это часто невозможно из-за отсутствия необходимых мощностей. Тем не менее экспорт из Вьетнама в США резко увеличился, поскольку часть компаний используют страну для поставки в США китайских товаров, скрывая их истинное происхождение.

— Москва купит офис погибшего основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова — Это будет крупнейшая сделка нынешнего года — Правительство Москвы планировало выкупить у компании Plaza Development часть делового квартала "Верейская плаза", расположенного на западе города, рядом с Аминьевским шоссе, рассказали "Ведомостям" три человека, близких к разным сторонам переговоров.

— Первая в мире плавучая атомная ТЭС отправляется на Чукотку — Энергоблок "Академик Ломоносов" строили более 10 лет — Энергоблок "Академик Ломоносов", строительство которого длилось более 10 лет, отправляется на Чукотку. Экологов беспокоит безопасность будущей плавучей атомной электростанции.

— Купленная "Магнитом" "Сиа" прекратит работать с другими компаниями — Фармдистрибутор сосредоточится на обслуживании собственных аптек и магазинов косметики ритейлера — Дистрибутор лекарств "Сиа" в первом полугодии 2019 г. снизил поставки лекарств на 9% до 20 млрд руб., подсчитали аналитики DSM Group. Фармдистрибутор продолжил терять позиции на рынке лекарств, тогда как большинство его конкурентов наращивали обороты двузначными темпами.

— Mail.ru Group с партнером купила каршеринг YouDrive — Сервис войдет в совместное предприятие со Сбербанком — Mail.ru Group (MRG) объявила о приобретении контроля в сервисе каршеринга YouDrive. Партнером группы стала инвесткомпания Proxima Capital. Среди владельцев последней несколько партнеров, работавших в "Альфа-групп", во главе с Владимиром Татарчуком.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Иного выхода не было — Решение СССР заключить пакт о ненападении с Германией основывалось на точных данных разведки — Ровно 80 лет назад, в ночь на 24 августа 1939 года, в Москве состоялось подписание Договора о ненападении между гитлеровской Германией и Советским Союзом. Новость о заключении пакта прогремела как гром среди ясного неба. Недоумением и гневом полны письма тысяч советских граждан, обрушившиеся на редакции центральных и местных газет, — антагонизм между Советским Союзом и Третьим рейхом был смертельным.

— Телефонное право Москвы — В столичных школах не будут запрещать мобильники — Столичные власти не считают нужным запрещать использование мобильных устройств в школах. Детей нужно просто научить извлекать из гаджетов пользу, заявил замруководителя департамента образования Москвы Александр Молотков.

— Контра-банда — Нужно ли таможне самостоятельно расследовать уголовные дела — Таможенные органы должны сами расследовать уголовные дела о контрабанде алкоголя и табака, предлагает Минфин. Эксперты считают, что новые силовые рычаги ФТС стоит дополнить системой контроля.

— Нам с вами по пути — Совместные поездки на такси позволят пассажирам сэкономить — В Россию приходит услуга совместных поездок на такси, с попутчиками. Цена такой поездки может сократиться в два-три раза. Уже несколько компаний предлагают этот сервис. Выглядит это так: пассажир заказывает поездку в мобильном приложении или по телефону, а агрегатор уже сам подберет ему попутчиков по маршруту следования.

— Защита в цене — Подсчитана средняя стоимость услуг адвоката — Федеральная нотариальная палата обнародовала свежие данные исследования средней стоимости услуг адвоката.

— Играть, играть и играть — Минпросу предложили ввести уроки по киберспорту — Институт развития Интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения ввести в школах факультативные уроки по киберспорту.

— Минздраву выписали рецепт — Психотропные препараты для детей закупят за рубежом — Правительство поручило направить зарубежным производителям запрос на поставки в Россию психотропных препаратов. Они необходимы для лечения детей, больных эпилепсией.

— Тариф "Шахтерский" — Владимир Путин обсудил вопросы развития угольной отрасли — Рост угледобычи должен сочетаться с безопасностью, а гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе опасно и недопустимо, заявил президент Владимир Путин в Кремле на встрече с руководством угледобывающих регионов.

— Финская среда — В Хельсинки западные журналисты задавали Владимиру Путину те же вопросы — В среду Владимир Путин прилетел в Хельсинки, где провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. На пресс-конференции по их итогам российский лидер рассказал о том, как Москва ответит на испытания новой американской ракеты и что думает о работе в Совете Европы, а также ответил на вопросы об акциях протеста в Москве и инциденте под Северодвинском.

— Расклад сил — Эксперты оценили предвыборную ситуацию в регионах — Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) проанализировали тенденции текущей избирательной кампании, которая вошла в активную фазу. Единый день голосования по всей стране пройдет 8 сентября. В частности, в 16 регионах предстоит избрать губернаторов, в 13 — депутатов законодательных собраний, в том числе депутатов Московской городской Думы.

— Рубль стал крепче — Чем вызван временный рост курса российской валюты — Курс доллара на Мосбирже закрепился ниже отметки 66 рублей. Волна позитива может еще немного укрепить в ближайшие дни российскую валюту — примерно до 65 рублей за доллар, допускают аналитики. Но рубль сейчас заставляют расти разовые факторы, поэтому на устойчивость его роста вряд ли стоит рассчитывать.

— Когда за дело берутся мастера — Дмитрий Медведев пожелал российской сборной одержать победу на WorldSkills — Сегодня в столице Татарстана дали старт 45-му чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Более 1600 специалистов из 63 стран мира будут доказывать свое мастерство в 56 профессиях. Специально для проведения соревнований прямо около аэропорта Казани построили новый выставочный центр. Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Земле набивают цену — Регионы взялись за кадастр — Оспорить кадастровую стоимость квартиры, дома или гаража без суда смогут жители 16 регионов страны, в которых в этом году началось проведение государственной кадастровой оценки всех объектов капитального строительства.

— Убийств — меньше, хищений — больше — Число преступлений в РФ за 5 лет сократилось на 200 тысяч — МВД проанализировало статистические данные обо всех совершенных преступлениях в стране за 5 лет — в период с начала 2014-го по конец 2018 года. Главный вывод — число преступлений в стране последовательно снижается. Так, общее количество регистрируемых преступлений в РФ сократилось с 2190,6 тысячи в 2014 году до 1991,5 тысячи в 2018 году.

— Скайбот сказал: "Поехали!" — Первый российский робот-аватар две недели будет работать на МКС — Пуск, перегрузки на первой космической, 529 секунд — "полет нормальный" и… долгожданная невесомость. С космодрома Байконур на орбиту отправился необычный пассажир. Антропоморфный робот "Федор" — он же Skybot-F850 — летит к МКС с важной миссией. Он должен показать: андроид может стать незаменимым помощником человека в космосе. На старте уже сказал всему миру: "Готов, поехали!"

— Будем летать — Ректор Борис Елисеев: Мы думаем уже о приемной кампании 2020 года — Тринадцать человек на бюджетное место. И такой высокий конкурс в отраслевом вузе, готовящем не просто "технарей", а специалистов, от которых напрямую зависит безопасность полетов. Об этом мы говорим с ректором Московского государственного технического университета гражданской авиации, профессором Борисом Елисеевым.

— Мистерия на брусчатке — 23 августа в 20.00 на Красной площади открывается фестиваль "Спасская башня" — В этом году военно-музыкальный праздник соберет рекордное число участников. На фестивале "Спасская башня" выступят несколько тысяч военных и гражданских музыкантов и артистов.

— Триколор вернулся с полюса — Ледокол в будущее: утро встречаем под флагом России — Рано утром 22 августа атомный ледокол "50 лет Победы" вошел в Кольский залив — близится финал необыкновенной экспедиции, в которой участвуют одаренные школьники и выпускники со всей России.

— "Карусель" на полигоне — На учениях военные используют сирийский опыт — Проходящие на монгольском полигоне Мунх Хэт совместные учения "Селенга-2019" стали площадкой для отработки местными военными и российскими подразделениями новых тактических приемов.

— Крейсер вышел в поход — Российский "истребитель авианосцев" проведет учения в Средиземном море — Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вошел в Средиземное море, где проведет несколько учений, с кораблями других флотов ВМФ.

— Бои не местного значения — В субботу на юго-западе Франции открывается саммит G7 — В эти выходные в небольшом городке Биарриц на юго-западе Франции неподалеку от границы с Испанией пройдет саммит G7, куда помимо председательствующей на этом форуме Франции входят США, Британия, Германия, Япония, Италия и Канада.

— "Большого брата" пропишут в закон — Еврокомиссия введет правила для технологий распознавания лиц — Урсула фон дер Ляйен, которая должна приступить к исполнению обязанностей в качестве председателя Еврокомиссии с начала ноября, намерена к концу года, самое позднее в феврале будущего, представить свод правил по использованию технологий распознавания лиц и информации, полученной таким способом.

— Пара лет на гиперзвук — США намерены в течение ближайших двух лет создать гиперзвуковое оружие, ранее подпадавшее под действие Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это подтвердил глава Пентагона Марк Эспер. "Думаю, что это вопрос пары лет", — отметил он, отвечая на вопрос журналиста Fox News, когда в арсенале США появится подобное оружие.

— США и талибы согласовали мирный договор — Переговоры между США и талибами, идущие в столице Катара последние месяцы, близки к подписанию итогового документа, который, вероятно, позволит вывести из Афганистана силы международной коалиции, в первую очередь 14 тысяч американских военнослужащих. Они, по выражению президента США Дональда Трампа, "превратились в полицейские подразделения, на что мы не подписывались".

— Пошутил?— Президент Украины отчитал участников G7 за неподобающие мысли — Так совпало, что в субботу, когда участники G7 соберутся во Франции для очередного выяснения между собой экономических отношений, президент Украины Владимир Зеленский отправится в пеший поход по Киеву. И это не фигура речи. Отменив из соображений экономии военный парад в День независимости Украины, новый лидер Незалежной заменил его шествиями по украинской столице.

— Трагический маршрут — Аварии с автобусами продолжают происходить по всей стране — Рано утром в четверг в Подмосковье произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Примерно в 6.30 утра автобус Golden Dragon, перевозивший 14 пассажиров из Пскова в Москву, опрокинулся на 69-м километре дороги М9 "Балтия". В ГИБДД рассказали о восьми пострадавших пассажирах. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем.

— Шахты остались без лавочника — В Ростовской области хозяина дома-памятника осудили за его снос — В Ростовской области вынесли приговор по делу об уничтожении объекта культурного наследия. Виновным в сносе построенного в 1908 году "жилого дома лавочника" оказался его владелец — местный житель Рагиф Бунятов. Шахтинский городской суд назначил ему 300 часов обязательных работ.

— Отодвинут рюмку — На Ямале введут "полусухой закон", чтобы спасти аборигенов — Время продажи спиртного на Ямале хотят уменьшить еще на четыре часа. Если сегодня алкоголь в регионе можно купить с 10 утра и до 10 вечера, то с принятием "полусухого" закона, который разработали власти региона, за горячительным можно будет ходить только с полудня и до восьми вечера. Кроме того, спиртное запрещено будет продавать в массовые праздники — в общей сложности больше десяти дней в году.

— Все двери нараспашку — Житель Подмосковья ограбил 15 квартир на 4 миллиона рублей — Вор проникал в подмосковные квартиры только через двери, которые вскрывал двумя способами: либо подбирал ключи, либо взламывал личинки замков. Подбор ключей — более хлопотное и долгое дело, всегда есть риск попасться на глаза соседям. А личинка замка выворачивается шуруповертом за несколько секунд, но эта процедура шумная, тоже может привлечь чье-то внимание. Таким образом он обокрал 15 квартир на общую сумму около 4 миллионов рублей.

— Попросила тортик — Девочку, пропавшую в лесу, нашли на четвертые сутки поисков — Исчезновение пятилетней Зарины Авгоновой, приехавшей с дедушкой и бабушкой из Душанбе в Степановку к родственникам, всколыхнуло всю Нижегородскую область. Ее искали трое с лишним суток. На помощь нижегородским поисковикам и сотрудникам спецслужб приехали волонтеры со многих уголков России. Им помогали местные жители, были использованы беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства и вертолеты.

— Гроза хулиганов — Лучший участковый Вологодской области получил жилье — В Вологодской области определили лучшего участкового инспектора полиции. Им стал Владимир Скобелев. Подполковник из Череповца получил сертификат на служебную квартиру.

— В речном стиле — Станцию "Давыдково" достроят к 2021 году — Станцию "Давыдково" Большой кольцевой линии столичного метро планируют достроить до конца 2021 года. Об этом вчера сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, проинспектировав стройку.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Поставил в уголь: президент обратил внимание добытчиков на экологию — Модернизация отрасли должна сопровождаться внедрением современных технологий, считает глава государства — Рост угледобычи должен сопровождаться увеличением инвестиций и внедрением современных технологий, которые обеспечат безопасность работников и не будут наносить ущерб экологии. Об этом президент Владимир Путин заявил 22 августа на совещании с губернаторами угледобывающих субъектов в Кремле.

— Линия преткновения: Украина затягивает разведение сил и средств — Киев не торопится лишаться возможности для перехода к активным действиям — Несмотря на заявления о намерениях продвинуться в мирном урегулировании, Украина продолжает затягивать разведение сил и средств на линии соприкосновения. Об этом "Известиям" заявил замглавы народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть — Широкоэкранные смартфоны-фаблеты становятся всё популярнее в РФ — Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика "Связного" (управляет магазинами под брендами "Связной" и "Евросеть"), с которой ознакомились "Известия".

— Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни — Журналист Кирилл Вышинский останется вне списков удерживаемых лиц и будет отстаивать свою невиновность в суде — Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти в ближайшие дни, заявили "Известиям" собеседники, близкие к переговорам, а также представители защиты. Сейчас стороны ведут подготовку лиц, попавших в списки. Адвокат россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефёдова Валентин Рыбин сообщил "Известиям", что ожидает их возвращения на родину "в течение нескольких дней".

— Союзный уговор: фирмы из ЕАЭС допустят к крупным тендерам в РФ — Производители стран Евразийского альянса смогут отвоевать у российских поставщиков до 10% рынка — Компаниям стран ЕАЭС существенно упростят допуск к российским госзакупкам стоимостью от 1 млн рублей. Так, Россия будет признавать банковские гарантии, выданные иностранными кредитными организациями. Это правило зафиксируют в соответствующем проекте Соглашения, которое планируется подготовить до 1 июля 2020 года, рассказали "Известиям" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

— Комар на улице вязов: Юг РФ оккупировали переносчики смертельных болезней — Опасные насекомые из Африки и Азии вызывают эпидемические вспышки лихорадок Денге, Чикунгунья и Зика — Жителям России угрожают смертельные тропические болезни. Эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

— Над проливом тучи ходят: к чему приведут поставки Тайваню оружия США — Военно-торговая сделка Вашингтона с Тайбэем обостряет отношения КНР с островом и с самими Штатами — Приобретение Тайбэем вооружений нужно для обеспечения мира в Тайваньском проливе и сохранения национального суверенитета и демократических институтов. Таким образом, необходимость покупки у США 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд "Известиям" обосновали в Совете по делам материка — тайваньском административном правительственном органе, ответственном за отношения с Пекином.

— Саммит с усами: Париж подтвердил желание восстановить формат G8 — Возвращение РФ обсудят в Биаррице, главное условие — урегулирование ситуации на Украине — Лидеры стран "большой семерки" обсудят на стартующем 24 августа во французском Биаррице саммите тему участия России в этом формате. "Известиям" сообщили об этом в Елисейском дворце, подчеркнув, что речь пойдёт о восстановлении механизма "восьмерки". При этом часть стран G7 говорят о том, что без решения украинского кризиса Москва в закрытый клуб вернуться не сможет.

— Столетняя волна: в России поставлен рекорд по числу долгожителей — Теперь государству предстоит решить проблему доступности социального и медицинского ухода для пожилых — В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились "Известия".

— Вышли на жилплощадь: ипотека для молодых поставила рекорд — 55% ипотечных кредитов получили заемщики младше 30 лет — Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, рассказал "Известиям" замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

РБК daily

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— Обменный курс — Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины, говорят собеседники РБК. Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве.

— Доходные места держат в холоде — Зарплаты муниципальных чиновников в российских регионах могут различаться почти на порядок. Самые высокооплачиваемые служат на Ямале, а самые низкооплачиваемые — в Псковской области, показало исследование РБК.

— Зарплаты не дотягивают до указанной планки — Только четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы по повышению зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года. Хуже всего ситуация с оплатой труда медсестер и социальных работников.

— Мир в четыре хода — США и "Талибан" близки к заключению мирного соглашения, однако его подписание откладывается из-за позиции Кабула — официальное правительство Афганистана не хочет становиться третьей стороной договора, рискуя потерять власть.

— Банки рассчитывают на свои расчеты закредитованности — С октября все банки начнут оценивать закредитованность клиентов по единой методике ЦБ. В банках рассказали РБК, насколько сильно им придется менять свои подходы и как это отразится на их показателях и выдаче кредитов.

— Каждый десятый прислушивается к мошенникам — Треть россиян сталкивались с телефонным мошенничеством, но почти никто не обращался в правоохранительные органы, свидетельствует опрос, проведенный по заказу "Лаборатории Касперского".

— Mail.Ru начал обгон конкурентов на арендованных автомобилях — Один из крупнейших российских интернет-холдингов вместе с партнером покупает контрольную долю в каршеринговом проекте YOUDRIVE, но владеть этим активом будет недолго — он перейдет в СП MAIL.RU GROUP и Сбербанка.

— Badoo попал в рейтинг по знакомству — По итогам первого полугодия в топ-5 самых успешных европейских разработчиков мобильных приложений вошла компания Badoo выходца из России Андрея Андреева. Ее сервисы знакомств по популярности уступают только Tinder.

— AliExpress дал 14 дней — на размышление — AliExpress запустил услугу безусловного возврата покупок из Китая для российских пользователей. В компании рассчитывают, что теперь ее клиентам будет проще решиться на приобретение более дорогих товаров.