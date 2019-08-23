МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский люксовый автомобиль Aurus Senat Sedan в розницу в базовом исполнении будет стоить 18 миллионов рублей, рассказал журналистам глава Aurus Адиль Ширинов.

В пятницу в "Москва-Сити" открылась галерея Aurus.

"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", — сказал Ширинов.

"Говоря о клиентской базе, я не стал бы останавливаться только на правительственных заказах для чиновников. Это для такой аудитории бизнесменов, которая заинтересована будет в продукции люксового сегмента, произведенной в России. Сегодня также очень большой международный интерес к продукту ", — добавил глава Aurus.

Он также сообщил, что розничных продаж автомобилей Aurus в 2019 году не планируется, у дилера можно будет только посмотреть машину и оставить заявку.

"В этом году розничных продаж мы не планируем. Будем принимать заявки", — сказал Ширинов, добавив, что планы строятся из текущих производственных мощностей института НАМИ, который способен выпускать до 200 машин семейства Aurus в год.

"В части приобретения — пока приобрести автомобиль, или заключить контракт, подождать и получить его впоследствии, возможности не будет. Пока мы сможем показать автомобиль и принять заявку", — сказал гендирекор "Панавто", которая открыла галерею Aurus, Кирилл Павлович, предположив, что первые продажи розничным клиентам могут состояться в 2021 году.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, шоурум автомобилей Aurus, аналогичный открывшейся галерее в "Москва-Сити", может появиться в Китае в 2020-2021 годах.

"Рынок Китая развивается очень интенсивно, растет количество покупателей люксовых брендов. Рассчитываем на то, что в 2020-2021 году аналогичный шоурум появится в Китае", — сказал министр.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.