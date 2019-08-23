ВАШИНГТОН, 23 авг /ПРАЙМ/. Торговая палата США — крупнейшая лоббистская организация, представляющая интересы бизнеса – опубликовала заявление, в котором выступила за продолжение конструктивного взаимодействия с Китаем и призывает власти двух стран вернуться к переговорам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в пятницу ответит на решение Китая наложить новые пошлины на американские товары объемом в 75 миллиардов долларов в год. Трамп также потребовал от американских компаний искать альтернативу Китаю в своей деятельности.

"Деловые круги США на протяжении многих лет заявляют об отсутствии прогресса в борьбе с недобросовестной торговой практикой Китая. Торговая палата США возглавляет усилия по решению этих вызовов путем переговоров и поощрения жестких действий со стороны властей США. Несмотря на наши обеспокоенности, 40-летние торговые отношения между нашими двумя странами были по большей части продуктивными, конструктивными и взаимовыгодными", — заявил вице-президент организации Майрон Бриллиант.

Он отметил, что хотя Торговая палата разделяет разочарования Трампа относительно Китая, но она выступает за "продолжение конструктивного взаимодействия" с этой страной.

"Мы не хотим видеть дальнейшее ухудшение отношений между США и Китаем. Мы призываем администрацию и власти Китая вернуться за стол переговоров, чтобы завершить работу над соглашением, в котором рассматриваются вопросы, касающиеся практики передачи технологий, защиты прав интеллектуальной собственности, доступа к рынкам и разрушительных последствий внутренних субсидий Китая", — добавил Бриллиант.

В пятницу Китай сообщил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год, а также возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.

Эти шаги стали ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом импорта 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря.