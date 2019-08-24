ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги, которых во Франции "ещё не видели".

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп заявлял, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

"Мне не нравится, когда Франция берет и начинает облагать налогами наши компании. Это очень нечестно. И если они это делают, мы будет облагать налогами их вино или что-то еще. Мы будет облагать налогами их вино так, как они этого еще не видели", — заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.

При этом президент признался, что он не очень большой поклонник этих компаний, потому что "они были и остаются противниками республиканцев".

Закончив вопрос налогов, Трамп подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Думаю, у нас будут два хороших дня во Франции. С нетерпением ожидаю прибытия туда", — добавил глава государства.