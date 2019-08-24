Кабмин подготовит предложения по корректировке налога на добычу угля
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу угля, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля", — говорится в тексте поручений.
Доложить о выполнении поручения необходимо до 31 октября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
https://1prime.ru/News/20190824/830266011.html