МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу угля, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован на сайте Кремля.

"Представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля", — говорится в тексте поручений.

Доложить о выполнении поручения необходимо до 31 октября. Ответственным назначен председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.