ТЕГЕРАН, 24 авг /ПРАЙМ/. Тегеран внес в санкционный список американский "Фонд защиты демократии" и его руководителя Марка Дубовица за деятельность, направленную на усиление экономического давления США на Иран, сообщил иранский МИД.

Как следует из опубликованного ведомством заявления, Тегеран принял решение внести в санкционный список вышеуказанную организацию и ее руководителя в рамках закона по борьбе с нарушениями прав человека и террористическими действиями США в регионе.

Тегеран обосновывает это решение тем, что в своей деятельности фонд Дубовица распространял ложную информацию и вел пропагандистскую деятельность, таким образом, приняв участие в усилении "экономического терроризма" США против Ирана.