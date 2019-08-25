ВАШИНГТОН, 25 авг /ПРАЙМ/. Глава внесенного в санкционные списки Ирана американского Фонда защиты демократии (ФЗД) Марк Дубовиц назвал прямой угрозой заявление иранского МИД, где сказано, что любые действия против фонда будут считаться законными.

Ранее Тегеран внес в санкционный список ФЗД и Дубовица за деятельность, направленную на усиление экономического давления США на Иран.

"Это прямая угроза ФЗД, мне и нашим иранским и не иранским друзьям. Эти угрозы только укрепят нашу решимость искать и обнародовать правду о режиме в Иране и поддерживать жгучее желание подавляющего большинства иранцев получить свободу", — написал он в субботу в своем Twitter.

"ФЗД считает свое включение в любой список, предложенный режимом, как знак почета и ожидает дня, когда американцы и другие смогут посетить свободный и демократический Иран", — говорится в официальном заявлении американского фонда в связи с введением санкций.

В сообщении иранского агентства MEHR по этой теме было сказано, что любые действия юридических служб или служб безопасности против ФЗД и их иранских и не иранских пособников будут считаться законными, поскольку их действия направлены против национальной безопасности Ирана и интересов иранского народа и правительства.

Как следует из опубликованного ведомством заявления, Тегеран принял решение внести в санкционный список вышеуказанную организацию и ее руководителя в рамках закона по борьбе с нарушениями прав человека и террористическими действиями США в регионе. По этому же закону Центральное командование ВС США было признано властями Ирана террористической организацией.