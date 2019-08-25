МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не повысил пошлины на товары из КНР еще выше, заявила пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм после того, как американские СМИ неверно истолковали слова президента.

В ходе двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Трамп спросили, сожалеет ли он о чем-то в связи с обострением торговой войны с Китаем, на что президент ответил утвердительно. После его ответа ряд СМИ, включая газету Washington Post и агентство Ассошиэйтед Пресс, написали, что Трамп выразил сожаление в связи с торговой войной с Китаем.

"Его ответ был неверно истолкован. Президент Трамп ответил утвердительно, потому что он сожалеет о том, что не поднял пошлины еще выше", — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Власти США стремятся устранить дисбаланс в торговле, который, по их словам, составляет 500 миллиардов долларов. Переговоры с КНР идут без заметного прогресса, и США постепенно поднимают пошлины и используют другие методы давления на Пекин.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.