БЕРЛИН, 25 авг /ПРАЙМ/. Участники G7 видят значительные риски в развитии мировой экономики, связанные также с вопросами торговли, заявила на пресс-конференции на полях саммита "семерки" канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сегодня утром мы занимались экономической ситуацией, были едины в том, что видим значительные риски в развитии мировой экономики, которые связаны также с неразрешенными вопросами торговли", — сказала Меркель.

Она добавила, что участники саммита также обсудили ситуацию в ВТО, заявили о том, что организация должна быть реформирована, однако необходимо также поддержать ее работу с точки зрения "увеличения числа персонала". По словам Меркель, "неработоспособная ВТО нам не поможет".