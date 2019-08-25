ДАМАСК, 25 авг /ПРАЙМ/. Российский павильон на 61-й Дамасской международной выставке будет представлен 16 компаниями, следует из списка участников, предоставленного РИА Новости торгово-экономическим отделом посольства РФ в Сирии.

В выставке будут участвовать АО "Вятка", производящее продукцию для нефтегазовой промышленности, ООО Крымторг, обслуживающее клиентов в областях ТЭК и металлургии, Кировский машиностроительный завод 1 мая, Набережночелнинский трубный завод ТЕМПО, работающее в сфере ТЭК "Проектное бюро".

Кроме того, в списке значатся производитель сухих строительных смесей "Ю-МЕТ Экспорт", Пермский домостроительный комбинат (ДСК), производитель электрооборудования "Парус электро", специализирующаяся на освещении компания NFL, распространитель кабельной продукции Oxomo.

Также в выставке примут участие производитель растительных масел Донмаслопродукт, экспортер сельскохозяйственной продукции Компас-Эко, производитель станков для молочной индустрии "Сельмаш-Молочные машины", Центр оценки качества зерна, Экспортная корпорация республики Мордовия и компания Randar, предлагающая поставки кормов для животных и пищевой продукции самолетами в Сирию или же морским путем в порты САР.

Организатор российского павильона – выставочная компания "Негус Экспо".

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, тогда она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные пробки на дорогах. В этом году выставка пройдет с 28 августа по 6 сентября, подтверждено участие делегаций как минимум 38 стран.