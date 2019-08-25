МИНСК, 25 авг /ПРАЙМ/. Минск ожидает завершения переговоров относительно получения седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) после подписания программы по интеграции с Москвой, сообщил глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Ранее, в мае, глава Минфина республики Максим Ермолович сообщил, что условия программы с ЕФСР полностью выполнены, и у Минска есть все основания рассчитывать на получение седьмого транша кредита в 200 миллионов долларов.

"Переговоры находятся на той же стадии, что и полгода назад, и год назад. Они (ЕФСР – ред.) ожидают подписания программы интеграции с Российской Федерацией. Думаю, после этого мы очень быстро завершим переговоры", — сообщил Крутой в интервью телеканалу СТВ, которое было показано в воскресенье.

Касаясь переговорного процесса Минска с Международным валютным фондом (МВФ), Крутой пояснил, что, исходя из своих процедур и правил, фонд не ведет переговоры о предоставлении кредитов или заключении новых страновых программам в период электоральных кампаний. "Поэтому на период парламентских и президентских выборов (пройдут в Белоруссии в 2019-2020 годах – ред.), я думаю, никаких переговоров по новой программе не будет…, чтобы не оказывать никакого политического давления… На период ближайших года-полутора мы сосредоточимся на классических оценочных миссиях, продолжится реализация тех грантовых и экспертных соглашений, которые у нас есть в самых разных отраслях", — добавил глава ведомства.

Весной 2016 года министерство финансов Белоруссии и ЕАБР подписали соглашение о предоставлении Минску кредита из средств фонда, основным донором которого выступает Россия, на 2 миллиарда долларов. Все предусмотренные средства должны были быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Шестой транш ЕФСР в 200 миллионов долларов поступил в белорусский бюджет в октябре.

Минск и Москва работают над программой действий по интеграции в Союзном государстве. Как сообщал в пятницу премьер Белоруссии Сергей Румас, в программе заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны — один рынок". По этой программе к 1 ноября должны быть подготовлены около 28 "дорожных карт". Румас отмечал, что рассчитывает провести в начале сентября встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать этот документ. Глава правительства республики также сообщал, что проект программы действий по интеграции с Россией планируется внести президенту Белоруссии Александру Лукашенко для одобрения 27 августа.