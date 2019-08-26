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КОММЕРСАНТ

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— Минпромторг проводит санкцопрос — Автоконцерны попросили оценить потери от возможного прекращения импорта компонентов — Как выяснил "Ъ", Минпромторг накануне введения санкций по делу Скрипалей попросил автопроизводителей оценить потенциальные риски прекращения импорта комплектующих и оборудования в РФ.

— ВАК вызывают на защиту в Верховном суде — Ученые и правозащитники оспаривают законность состава аттестационной комиссии — "Диссернет" и "Агора" просят Верховный суд РФ признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней. Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.

— Источники, знакомые с махинацией — Средства у банковских клиентов похищают со ссылкой на известных аналитиков — В попытках похитить деньги граждан мошенники начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, звучащими в СМИ. Граждане, услышав знакомую фамилию, с доверием относятся к рекомендациям и указаниям по телефону. В результате страдает не только кошелек клиентов, но и деловая репутация самих экспертов.

— Минэкономики вступило в дискуссию о КНД — Там ответили на замечания бизнес-уполномоченного — Минэкономики отреагировало на замечания бизнес-омбудсмена Бориса Титова к ключевым законопроектам реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) — о госконтроле и об обязательных требованиях. Частично замечания уполномоченного поддержаны: ведомство согласно с идеей о запрете использования суммы взысканных штрафов в качестве показателя для оценки эффективности контролирующих органов, а также готово вернуться к обсуждению идеи создания общественно-делового совета при премьер-министре для обсуждения "регуляторной гильотины".

— Приток Москва—Тюмень — Прямые иностранные инвестиции в Россию сосредоточены в двух регионах — Региональная статистика потоков прямых иностранных инвестиций, опубликованная Банком России, демонстрирует, что причиной положительного баланса их притока и оттока в первом квартале 2019 года были сырьевые проекты в Тюменской области. В целом региональная концентрация прямых иностранных вложений с начала 2014 года мало изменилась: львиная доля потоков капвложений приходится на Москву и Тюменскую область, лишь значение Ямало-Ненецкого АО сильно выросло.

— Тарифы ушли в отрыв — Китай и США объявили о новых раундах повышения пошлин — В ответ на решение США покрыть пошлинами почти весь остающийся объем китайского импорта Пекин в прошлую пятницу объявил о введении с 1 сентября пошлин в 5–10% на американские поставки дополнительным объемом в $75 млрд. Вашингтон тут же отреагировал на это решение обещанием дополнительно увеличить пошлины еще на 5% на импорт из КНР в объеме уже $550 млрд.

— Маткапитал поднялся в горы — Мониторинг демографии — Эффект от введения материнского капитала в республиках Северного Кавказа оказался более заметным, чем по России в целом. Такой вывод содержится в исследовании "Динамика рождаемости на Северном Кавказе: играет ли роль материнский капитал?" Центра по изучению проблем народонаселения МГУ.

— С высоты договорившихся сторон — Выборы в Волгоградской области обезопасили до грани риска — Волгоградская область, где в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы губернатора и выборы областной думы, фигурирует среди "регионов риска" по последним оценкам политических аналитиков: речь идет о вероятной перспективе второго тура на выборах главы.

— Чрезвычайное шествие — В Москве планируются несогласованные акции в поддержку арестованных за предыдущие — На 31 августа и 3 сентября в Москве намечены несогласованные, но, как уверяют организаторы, мирные шествия "против политических репрессий". Заявители первой акции (31 августа) — Либертарианская партия России (ЛПР) — уже получили официальный отказ столичной мэрии.

— Певца заслушают в суде — Арэя Балевского обвиняют в мошеннической попытке посредничества между бизнесменами и ФАС — Как стало известно "Ъ", столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Замоскворецкий райсуд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении получившего скандальную известность певца Арэя Балевского.

— Гвардейцы отсыпались на службе — Сотрудники вневедомственной охраны уволены после публикации YouTube — Как стало известно "Ъ", в Краснодаре бывшие сотрудники вневедомственной охраны Илез Тимурзиев и Аслан Зекох оспаривают свое увольнение из Росгвардии, причиной которого стала публикация на YouTube. В январе этого года анонимный пользователь снял на видео патрульный автомобиль в парке краевой больницы, в котором спали гвардейцы.

— Аферу облегчило признание — Сообщница Семена Млодика отделалась мягким приговором — Калининский райсуд Чебоксар признал экс-гендиректора ООО "РЖДС-регион" 63-летнюю Светлану Романову виновной в мошенническом хищении 273 млн руб. у ЗАО "Промтрактор-Вагон" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорив ее к одному году колонии общего режима.

— Банкир оказался рецидивистом — ВИП-клиентам в Альта-банке показывали фиктивную бухгалтерию — В Тверском райсуде Москвы начался процесс в отношении бывшего акционера и зампреда правления обанкротившегося в 2016 году Альта-банка Александра Китбаляна. Финансиста обвиняют в том, что, привлекая ВИП-вкладчиков, он мошенническим путем похитил $10 млн у одного из них — Георгия Александрова. Ранее за похожую аферу банкир получил пятилетний срок.

— Не договариваются на берегу — Саммит G7 на французском курорте обострил разногласия мировых лидеров — Во французском курортном городе Биаррице на берегу Атлантического океана проходит ежегодный саммит "группы семи", объединяющей ведущие экономики "свободного мира".

— В Грузии объявлена туристическая тревога — После отмены авиасообщения с РФ правительство спасает курортный бизнес — Власти Грузии запустили масштабную кампанию по поддержке предпринимателей, пострадавших от отмены прямого авиасообщения с Россией. Правительство разработало для них программу софинансирования, чтобы помочь расплатиться по банковским кредитам, завершить начатое строительство семейных гостиниц и поддержать уже существующий бизнес.

— Больная "семерка" — Председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий о настоящем и будущем "группы семи" — Как выясняется, при организации геополитического пространства буква G может прекрасно сочетаться с любым числом. Современный политический фэн-шуй указывает на то, что нумерология, как во времена Нострадамуса, ничего не значит.

— Минск притормозил электронные ПТС — Белоруссия просит отсрочить переход на год — Страны ЕАЭС оказались не готовы к переходу на электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) с ноября. По данным "Ъ", с просьбой об отсрочке на год обратилась Белоруссия, но проблемы есть и в других странах союза, за исключением РФ.

— Займы в виде исключения — МФО продолжают кредитовать граждан и вне реестра — Почти 15% исключенных из реестра ЦБ микрофинансовых организаций (МФО) продолжают выдавать гражданам займы. Подавляющее большинство компаний делают это нелегально, хотя и по ставкам белого рынка. Эксперты отмечают, что тенденция может в ближайшем будущем набрать обороты и создать для граждан значительные риски, если ответственность для таких компаний не ужесточить вплоть до уголовной.

— Английский футбол ушел из баров — Только у 300 пабов есть право показывать матчи — Смена владельца прав на трансляции в России матчей английской премьер-лиги (АПЛ) стала неожиданностью для владельцев баров. Всего 300 заведений общепита договорились о возможности показывать самый популярный в мире национальный футбольный чемпионат. В дни топовых матчей лиги выручка баров возрастает в два-три раза.

— Золото растет на пошлинах — Обострение торгового конфликта вернуло интерес к защитным активам — Цены на золото возвращаются к шестилетнему максимуму. В конце минувшей недели они достигали отметки $1529,81 за тройскую унцию. Очередной виток торговой войны между Вашингтоном и Пекином по введению импортных пошлин заставил инвесторов увеличить вложения в защитные активы.

— Субординированный возврат — ЦБ не стал списывать долг санируемого АТБ — Субординированному кредитору впервые удалось вернуть все средства, предоставленные санируемому российскому банку. Речь идет о Международной финансовой корпорации (IFC), чьи средства зависли в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ). Если бы ЦБ не вернул средства, перспективы продажи АТБ были бы омрачены юридическими рисками

— Биржа отыграла зерновые потери — Форс-мажор товарного рынка снизил результаты полугодия — Чистая прибыль Московской биржи в первом полугодии 2019 года оказалась минимальной с 2015 года. Это произошло за счет низкого результата первого квартала, полученного из-за форс-мажорной ситуации на товарном рынке. Во втором квартале ситуацию удалось отыграть за счет роста выручки, который обеспечили комиссионные доходы.

— Углю могут снизить налоги — Владимир Путин поручил правительству подумать о корректировке НДПИ — Угольная отрасль, которая в этом году находится под давлением из-за снижения мировых цен, может получить поддержку от государства. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по снижению НДПИ на уголь и синхронизации с экспортом планов развития международных пунктов пропуска.

— Польша распробовала американский газ — Страна сократила закупки у "Газпрома" в первом полугодии — Польша в первом полугодии сократила закупки российского газа на 28%, до 4,3 млрд кубометров, заявили в госкомпании PGNiG, объяснив это тем, что поставляемый из США сжиженный природный газ (СПГ) обходится дешевле. PGNiG собирается резко нарастить покупки СПГ из США после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с "Газпромом".

— Севморпуть уперся в экологию — Контейнерный оператор CMA CGM решил не использовать маршрут — Французский морской контейнерный оператор CMA CGM объявил, что отказывается от использования Северного морского пути (СМП). Компания объясняет свое решение нежеланием усугублять ущерб природе Арктического региона.

— "Мираторг" теряет в весе — Холдинг может лишиться первого места по выручке — Активная консолидация в агробизнесе сказывается на расстановке сил среди игроков рынка. По оценкам Infoline, АПХ "Мираторг" — первый по выручке в отрасли — в 2019 году может уступить место группе "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича. Если выручка "Мираторга" может вырасти только на 7%, до 119,41 млрд руб., то оборот "Русагро" после нескольких сделок по слиянию и поглощению увеличится до 120–125 млрд руб.

— "Триколор" отвернулся от "Витрины ТВ" — Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ — Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ). Оператор отказался использовать плеер "Витрина ТВ", медиахолдинги же настаивают, что легальные версии каналов распространяются только через него.

— Fashion TV покажется инвесторам — Акционеры выставили телеканал на продажу — Международный телеканал Fashion TV, среди совладельцев которого группа Finstar российского бизнесмена Олега Бойко, выставлен на продажу. Его акционеры ведут переговоры с несколькими потенциальными покупателями из Азии и Европы, рассчитывая, по данным "Ъ", получить оценку актива свыше $50 млн.

— "Ладога" нашла новый канал — Группа будет продвигать свою продукцию в собственных барах — Поставщики алкоголя начали активно развиваться на рынке общественного питания. Так, петербургская группа "Ладога" открыла в центре Москвы бар под вывеской собственного джина Barrister и не исключает появления новых заведений.

— Продавцы IT прислушались к аксессуарам — "Марвел-Дистрибуция" запустит собственный бренд — Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов "Марвел-Дистрибуция" выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle. Для компании это может стать способом повысить маржинальность бизнеса.

— Чай через сеточку — Экс-глава L"Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes — Бывший глава парфюмерных компаний L"Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров. Компания рассчитывает открыть заведения во всех городах-миллионниках.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Прямой путь к ускоренному разрушению партийной системы" — Депутаты и политологи удивляются предложению Андрея Метельского — Все кандидаты, идущие на выборы по одномандатным округам, должны собирать для регистрации подписи избирателей. С предложением выступил лидер московских единороссов Андрей Метельский.

— Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны — ГТЛК поставит в Норвегию два круизных лайнера на 171 млн евро — В июне 2019 г. на 100% принадлежащая Минтрансу Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) договорилась о покупке двух круизных лайнеров производства турецкой верфи Tersan Tersanecilik San. Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро.

— Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму — Скорее всего, он не последний, предупреждает эксперт — Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Владислав Колмагоров, который баллотировался в 45-м округе, снял свою кандидатуру. Об этом он сообщил 23 августа в Twitter.

— Российские военные готовы к симметричному ответу на ракетные испытания в США — Новая гонка вооружений будет радикально отличаться от старой, предупреждает эксперт — Президент Владимир Путин в пятницу выступил со специальным заявлением после испытания американской ракеты Tomahawk, подпадающей под действие аннулированного по инициативе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублей — Он поможет добраться из Москвы в Самару за 8 часов — Власти Самарской области изменили условия соглашения о строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти после четырех месяцев обсуждения проекта с инвестором – новая версия концессионного соглашения опубликована на сайте torgi.gov.ru.

— Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами — Срыв торгов, устроенных во исполнение национальных проектов, стоит считать преступлением — Госзакупки, необходимые для исполнения национальных проектов, часто срываются – из-за жалобщиков. "От таких действий [жалобщиков] – миллионные, если не миллиардные убытки", – посетовал в июле председатель правительства России Дмитрий Медведев и поручил ввести ответственность за это вплоть до уголовной.

— Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка — Он обещает выгоду российским сельхозпроизводителям — Президент банка ВТБ Андрей Костин попросил президента России Владимира Путина помочь банку создать нового российского зернового лидера.

— Газпромбанк нашел покупателя на 49% в одном из крупнейших угольных проектов — Прибрести долю в Эльге могут основатели Yota Альберт Авдолян и Сергей Адоньев — "А-проперти" Альберта Авдоляна подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении у Газпромбанка 49% в одном из крупнейших в России проектов по добыче коксующегося угля – Эльгинском месторождении в Якутии с запасами 2,2 млрд т. "Ведомости" ознакомились с ходатайством, его подлинность подтвердили представитель "А-проперти", а также близкий к Газпромбанку человек. Представитель ФАС подтверждает, что ходатайство получено.

— Минкомсвязи рассчитывает провести первые частотные аукционы для 5G до конца года — По словам замминистра, операторы связи согласны строить инфраструктуру по модели единого инфраструктурного оператора — Замминистра связи Олег Иванов рассчитывает провести первые аукционы частот в диапазоне 24,5–29,5 ГГц для пятого поколения связи до конца 2019 г., заявил он "Ведомостям".

— У крупнейшего сервиса доставки из супермаркетов новый акционер — Совладельцем iGooods стал маркетплейс китайских товаров Joom — О новом акционере крупнейшего российского сервиса доставки товаров из сетевых магазинов iGooods "Ведомостям" рассказали представители сторон. В ходе допэмиссии Joom купил 10% управляющей компании iGooods за 325 млн руб., сделка закрыта в середине августа, уточнил управляющий сервиса Григорий Кунис

— Крупнейший частный перевозчик S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" — Это позволит значительно сэкономить и выполнять все рейсы под одним кодом S7 — Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников.

— Регулятор США рассказал, как Deutsche Bank получал бизнес в России и Китае — Банк заплатит $16,2 млн штрафа за наем детей чиновников в обмен на госзаказы — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Deutsche Bank заключили мировое соглашение по обвинению в том, что банк нанимал в других странах родственников высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний ради контрактов. Он делал это к их "личной выгоде с целью неправомерным образом влиять на них, чтобы они помогали банку получить или сохранить бизнес", говорится в заявлении SEC.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— На карту пало подозрение — Ассоциация банков России рассмотрит поправки о блокировке карт — Во вторник, 27 августа, члены комитета по информационной безопасности Ассоциации банков России (АБР) обсудят меры по борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт.

— Зона недоступности — В российских школах и детсадах усиливаются меры безопасности — Системы передачи тревожных сообщений должны быть установлены во всех российских школах и детсадах. Более того, большинство школ подключат (если они этого еще не сделали) системы видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны, оборудуют посты охраны, установят КПП, металлоискатели.

— Доктор в офисе — На предприятиях могут появиться врачи — В правительстве сейчас обсуждаются две схемы организации "производственной медицины". На предприятиях, где нет медицинских кабинетов или мало работников, возможна организация подразделений любого медучреждения в регионе, рассказали "РГ" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

— Расчет на будущее — Россияне начали платить налоги авансом — Граждане заплатили авансом 245 миллионов рублей налогов, рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Такая возможность появилась в начале 2019 года после того, как в Налоговый кодекс внесли специальные поправки. Они принимались в расчете на то, чтобы упростить жизнь людям, которые по какой-то причине забывают или не успевают вовремя платить налоги.

— По новому адресу — Семь регионов досрочно выполнили планы по расселению аварийного фонда — Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году. В этом списке Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ, Башкирия и Алтайский край, рассказали "Российской газете" в Фонде ЖКХ.

— Симметричный ответ — Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для нашей страны — Президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании с членами Совета Безопасности выступил с заявлением в связи с испытаниями в США крылатой ракеты наземного базирования. "РГ" публикует заявление главы государства

— Внимание на экран — ЦИК рассказал о работе наблюдателей на цифровых участках — В единый день голосования 8 сентября в Москве будет работать 30 цифровых участков, на которых смогут проголосовать жители 20 регионов России. Это первый подобный эксперимент в истории российских выборов. В июне Центризбирком показал, как устроен цифровой участок, а в минувшую пятницу комиссия дала разъяснения о порядке работы наблюдателей на нем.

— Тариф здоровый — Депутаты хотят изменить критерии оценки труда врачей — Необходимо как можно скорее перестать считать среднюю зарплату по больнице и модернизировать систему оплаты медперсонала, считают в Комитете Госдумы по охране здоровья. Глава комитета Дмитрий Морозов считает, что требуется изменить соотношения базовой части и надбавок в зарплате медработников. Комитет будет добиваться поднятия базовой ставки.

— Код будущего — Сергей Кириенко — о развитии арт-кластера "Таврида" — Культурный код объединяет страну, поддержка культуры — это инвестиция в будущее, уверен первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля "Таврида-АРТ" Сергей Кириенко.

— Дефицита нет?— Минздрав пояснил ситуацию с обеспечением инсулином — Минздрав России дал разъяснение по поводу сообщений о проблемах с закупками инсулина и других важнейших лекарств в некоторых регионах.

— Горняк под защитой — Президент поручил правительству восстановить справедливость по отношению к шахтерам — Владимир Путин поручил правительству до конца года внести подготовленные при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности поправки в законодательство. Они напрямую касаются жизни и здоровья горняков.

— Проверка сигнала — В комиссию Госдумы поступают новые материалы по вмешательству в дела РФ — Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— Выходной с плюсом — Дмитрий Медведев обсудил с главой РСПП идею сокращения рабочей недели — Переход на четырехдневную рабочую неделю — не сиюминутный вопрос, и его не нужно воспринимать буквально, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. А главное — такой шаг не должен снизить зарплаты людей.

— Проспект героев, проспект доброты — В столице развернули флаг-рекордсмен — Минувшие выходные в Москве прошли под знаком российского триколора — 350-летие Государственного флага страны отмечали по всему городу. Концерты, флешмобы, шествия, кинопоказы — найти праздник по душе можно было в любом уголке столицы. Но главной площадкой стал проспект Академика Сахарова, где собралось более 110 тысяч человек.

— Прилетел с миром — Россия продолжит свою миссию в Приднестровье — Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию. "Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", — сказал министр на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

— "Синева" над океаном — Подводный флот выполнил пуски баллистических ракет — В субботу Минобороны РФ сообщило об успешных пусках сразу двух баллистических ракет морского базирования. Обе выпустили подлодки стратегического назначения Северного флота.

— Жилье без найма — Росгвардейцы получат право на здания и землю на время "Ч" — Сотрудники Росгвардии смогут пользоваться чужим жильем и землей во время проведения спецопераций и неотложных заданий.

— Поехали! — Новый аэропорт "Гагарин" выводит Саратов на новую высоту — Построенный в Саратове с нуля аэропорт "Гагарин" с 20 августа начал обслуживать рейсы и уже показал рост пассажиропотока. Безопасная, современная и комфортная авиагавань не просто станет украшением Саратовской области, но и придаст импульс развитию экономики региона.

— Самолеты — на взлет — 27 августа открывается Международный авиакосмический салон МАКС-2019 — Одно из самых ожидаемых событий, проходящих по нечетным годам в подмосковном Жуковском, не обманет всех, кто любит авиацию, и на этот раз. Будет много новинок и настоящих сюрпризов.

— Береги, казак, волынку — На "Спасской башне" удвоилось число талисманов — Дорогие зрители, прозвучал третий звонок. Просьба… включить мобильные телефоны! Снимайте и наслаждайтесь, делитесь с друзьями съемкой и впечатлениями!

— "Байкал" на старте — Новый самолет заменит Ан-2 "Кукурузник" — Новый региональный самолет создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник". Воздушное судно сможет принимать на борт от 9 до 14 человек.

— Знают в лицо — Приставы начали находить должников с помощью уличных камер — Система распознавания лиц в столице помогла разыскать несколько десятков должников. Таковы первые результаты тестового подключения судебных приставов в Москве к системе "Безопасный город".

— Будут здоровы — Роспотребнадзор назвал необходимые школьникам прививки — Перед поступлением в школу ребенка важно защитить от распространенных инфекций, которые могут повредить его здоровью, напоминает Роспотребнадзор. Сделать это можно с помощью прививок.

— Готовьтесь отдыхать — Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре — В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.

— Потерянная "семерка" — На саммит G7 во Франции собрались конкуренты, а не партнеры — По мнению газеты "Фигаро", саммит G7, который проходит во Франции, представляет из себя "маленький клуб либеральных демократий". А его участники, утверждает издание, собрались не решать мировые проблемы, а пошептаться.

— Обычная ротация — Александр Яковенко завершил свою работу послом в Британии — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил дипломатическую миссию в Лондоне и вернулся на родину. Как проинформировали в диппредставительстве, временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

— Космическая афера — В США разбирают иск о махинациях на МКС — Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) вместе с Федеральной торговой комиссией страны рассматривает одно из самых необычных дел современности, которое может быть признано первым уголовным преступлением, совершенным из космоса.

— "Семерка" опять в осаде — Официальным открытием саммита Группы семи (G7) в курортном городе Биарриц на юго-западе Франции, что рядом с границей с Испанией, стал ужин, участие в котором помимо хозяина этого форума Эмманюэля Макрона приняли лидеры США, Канады, Италии, Германии, Италии и Великобритании. Он начался в районе 20:00 (21:00 мск) и был сервирован в ресторане "Phare de Biarritz" у подножия городского маяка, откуда открывается впечатляющий вид на Атлантической океан и прибрежные красоты.

— Кодекс тихого Дона — Какой мудрости учит горожанина воронежская деревня — Мой летний проект — рассказать о кодексе деревенской жизни, который, несмотря на новые времена и нравы, хранит моя тетушка и ее соседи в дальнем воронежском селе.

— Люди — добрые — Почему на поиски пропавшей в нижегородских лесах девочки собрались сотни добровольцев из многих регионов России — Пятилетнюю Зарину Авгонову, пропавшую в лесах юга Нижегородской области, искали почти тысяча человек со всей России. Примерно половина из них приехали не по долгу службы, а по велению сердца. Как становятся волонтерами-поисковиками, выясняли корреспонденты "РГ", поговорив с добровольными спасателями.

— Культура сбора — Москвичи в обмен на мусор получат билет в театр или музей — Меньше недели остается до начала акции "Искусство ради экологии", во время которой москвичи в обмен на мусор, пригодный для переработки, могут получить билет в театр или на концерт.

— Больше зелени и света — Вдоль Яузы создадут новый 30-километровый парк — На северо-востоке Москвы появится новый большой парк "Яуза". Его "зеленый" маршрут протянется на 30 км — от МКАД до проспекта Мира и Лосиного острова, связанный с Ботаническим садом и ВДНХ. Благоустроенная территория обещает стать новой мощной точкой притяжения для всего Северо-Восточного округа.

— Проездной ушел в онлайн — Почти на все электрички теперь можно купить билет через приложение — На девять из десяти направлений пригородных электричек теперь можно купить билет через приложение. Последнее направление — Рижское — должны подключить к системе в ближайшее время.

— Еще два месяца — Американцу Полу Уилану продлили арест в СИЗО — Лефортовский суд Москвы продлил еще на два месяца срок ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану.

— Гордость мусульман — В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе — Чечня вновь стала рекордсменом — в городе Шали появилась самая большая в Европе мечеть "Гордость мусульман". Возвели ее в самые короткие для такого объекта сроки — за семь лет.

— Медовый грант — На Орловщине региональный бюджет выдает деньги на создание пасек — В условиях участившейся гибели пчел власти Орловской области приступили к выдаче грантов пчеловодам. Первый из них получил житель Ливенского района.

— Телефонное право Москвы — В столичных школах не будут запрещать мобильники — Столичные власти не считают нужным запрещать использование мобильных устройств в школах. Детей нужно просто научить извлекать из гаджетов пользу, заявил вчера замруководителя департамента образования Москвы Александр Молотков.

— Годы не чувствуют — Чебоксары отметили 550-летний юбилей — С 18 по 24 августа столица Чувашии встретила свое 550-летие. Праздничные мероприятия посетили более 300 тысяч жителей города и его гостей.

— В ручном режиме — Для Федора освободят "парковку" на МКС — Байконур, запуск пилотируемого корабля в беспилотном режиме. Волновались все. И те, кто был рядом со стартовой площадкой, и те, кто находился за тысячи километров. Когда "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту отделился от третьей ступени ракеты-носителя, как-то выдохнули: пуск состоялся штатно.

— "Диксон" дорогу знает — Первый в своем роде плавучий атомный энергоблок ведут из Мурманска в Певек — В ночь на воскресенье, 25 августа, первый в своем роде плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" благополучно вывели из Кольского залива, чтобы дальше взять курс строго на восток. В порту Певек на Чукотке ему суждено стать основой — энергетическим сердцем — первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

ИЗВЕСТИЯ

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— Эпик мэйл: "Почта" просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг — Госкомпания подготовила концепцию расширения своего функционала с нового года — Почти 85 млрд рублей из бюджета просит "Почта России" для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений. Расчеты содержатся в проекте концепции "Центры притяжения" на 2020–2027 годы (есть в распоряжении "Известий"), которую госкомпания уже направила на согласование в заинтересованные министерства.

— Поле для деятельности: отъем неиспользуемых земель вернет 4,8 млн га — Упрощение правил изъятия участков у предпринимателей позволит Минсельхозу выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта — До 2024 года Минсельхоз планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения. Это произойдет в том числе за счет отъема участков, которые находятся в собственности предпринимателей, но простаивают более трех лет, сообщили "Известиям" в ведомстве.

— Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором — Система электроники для стыковки на МКС давно отработала первоначальный гарантийный срок — Установленная на МКС радиотехническая система "Курс" для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов с орбитальной станцией, уже давно отработала свой гарантийный срок в три года, рассказал "Известиям" источник в ракетно-космической отрасли.

— Цифры не льгот: 66% налоговых преференций признаны неэффективными — Окупились и принесли прибыль лишь 87 млрд из 253 млрд рублей — Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали "Известия".

— По соображениям зеркальности: Россия ответит на американскую угрозу — Если ракеты появятся в Европе, то пусковые установки будут запланированы для огневого поражения — Россия должна внимательно отслеживать действия США и мониторить размещение ракет средней и меньшей дальности в других регионах мира. При этом Москва будет зеркально реагировать на все вызовы и угрозы. Если американское вооружение появится в Европе, пусковые установки и соответствующая военная инфраструктура на этой территории будут запланированы для огневого поражения. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации.

— Больная семёрка — Лидеры G7 попытались реанимировать формат — Во Франции сегодня завершается 45-й саммит "большой семёрки", который в очередной раз подтвердил: разногласия между его участниками медленно, но верно снижают значение формата. Уже заранее было известно: чтобы не усугублять эти противоречия, никакого финального документа лидеры G7 подписывать не будут.

— БезОсловно — Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии — Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведёт проверку его соответствия экологическим стандартам. Об этом "Известиям" заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Она отметила, что пока не представляет, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всём протяжении трассы.

— Смена на смену — "Россети" ищут будущих сотрудников среди школьников — Вмире, переживающем цифровую трансформацию, многие компании начинают вести своих будущих специалистов уже со школьной скамьи. Один из таких примеров — проектная смена, организованная компанией "Россети" для старшеклассников в детском центре "Орлёнок". Участие в этом проекте даёт ребятам шанс быть замеченными в профессиональной среде, а отрасль таким образом заранее готовит для себя высококвалифицированных сотрудников, способных решать задачи любой сложности, отмечают эксперты.

РБК daily

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— Гонка средней и меньшей дальности — Москва всерьез обеспокоена планами США развернуть ракеты средней и меньшей дальности вблизи российских границ. В ответ она может пойти на разработку новых вооружений и скорректировать цели, полагают эксперты.

— "Силовые машины" получили индийское предупреждение — Индийский госзаказчик АЭС "Куданкулам" столкнулся с проблемами в работе турбинного оборудования, поставленного "Силовыми машинами" Алексея Мордашова.

— Избиратель попал в девятку — В воскресенье, 25 августа, в Абхазии прошли президентские выборы, на которых с действующим президентом Раулем Хаджимбой боролись восемь соперников. По данным на 18:00 проголосовало 48,48% избирателей, сообщил представитель ЦИК республики.

— "Яндекс" выезжает на монопольный путь — К 2030 году бизнес "Яндекса" в сфере беспилотников может стоить $6,4 млрд и больше, если компания начнет развивать беспилотные грузоперевозки, считают в UBS. В результате ИТ-компания станет монополистом на российском рынке.

— Персонажное предложение — в кинотеатрах RAMBLER GROUP откроются магазины с игрушками на основе образов героев кино и мультфильмов. Сеть для медиахолдинга построит Inventive Retail Group. В будущем партнеры рассчитывают выйти за пределы кинотеатров.

— Зерновой лидер проращивается в госбанке — ВТБ намерен создать на базе уже имеющихся у него активов объединенный зерновой холдинг и потеснить иностранных трейдеров. Но, предупреждает банк, без поддержки государства не обойтись. Минсельхоз настроен скептически.

— Экспедитор на закуску — Производитель "Бабкиных семечек" и сухариков "Кириешки" планирует создать конкурента DHL — бизнес экспресс-доставки грузов по России. Доставка сторонних грузов позволит компании сэкономить на логистике собственных товаров.

— Основатели Yota подбросили в кластер угля — Компания сооснователя телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна оказалась претендентом на один из ключевых активов "Мечела"—Эльгинское месторождение в Якутии. Авдолян с партнером формируют в республике кластер.