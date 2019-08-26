МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в июле 2019 года вопреки традиции вырос на 4,4% относительно июня: прохладная и дождливая погода подтолкнула россиян к повышенному потреблению кофе и шоколада, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Холодный и дождливый июль изменил привычную для этого месяца динамику индекса "Кофе с молоком". Если обычно в середине лета значения индекса находятся на самых низких позициях за год, то в текущем году июльский показатель индекса оказался на 4,4% выше, чем месяцем ранее", — говорится в исследовании.

В первую очередь на рост индекса повлияли покупки кофе и шоколада. При небольшом увеличении цены на эти продукты (по 0,9% каждый) кофе было куплено на 9,2% больше, а шоколада — на 2,6%. Положительную динамику индекса "Кофе с молоком" по итогам июля не смогло нивелировать даже снижение покупки объемов воды (минус 3,1%) при снижении цены на нее на 1,4%.

Годовой рост индекса также состоялся благодаря значительному увеличению объемов покупки кофе (плюс 14,4%) и шоколада (плюс 8%). В столице индекс "Кофе с молоком" в июле также пошел вверх, но немного более скромными темпами, чем в целом по стране. Так, за месяц московский индекс вырос на 2,7%. Месячный рост индекса в столице тоже объясняется повышенным спросом на кофе с шоколадом. В разрезе года динамика оказалась отрицательной — индекс потерял 1,1%.

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.