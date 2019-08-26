ВАШИНГТОН, 26 авг /ПРАЙМ/. Суд в США признал компанию Jonson&Johnson причастной к распространению опиоидной эпидемии штате Оклахома и обязал ее заплатить более 572 миллионов долларов, сообщает в понедельник телеканал NBC News.

"Судья Тад Балкман из Оклахомы постановил в понедельник, что Jonson&Johnson должна выплатить более 572 миллионов долларов за свой вклад в опиоидный кризис в штате", — сообщает телеканал.