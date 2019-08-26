ВАШИНГТОН, 26 авг /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США по итогам торгов в понедельник продемонстрировали рост на 0,76%-1,32% на заявлениях американского президента Дональда Трампа по торговым переговорам с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

На момент закрытия бирж (23.00 мск), индекс Dow Jones вырос на 1,05%, до 25,898.83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,32%, до 7,853.74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1.10%, до 2,878.38 пункта. Цены на нефть тоже продемонстрировали снижение: декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,62%, до 57,78 доллара за баррель.

Индексы США перешли к активному росту после падения в пятницу, вызванного объявлением Китая о вводе пошлин на американские товары. Напряжение усилилось после заявления американского президента Дональда Трампа об увеличении пошлин на китайские товары.

Однако уже в понедельник Трамп выразил желание вернуться за стол переговоров с Китаем, что ослабило напряжение на рынках. Кроме того, позднее американский президент не исключил возможности введения отсрочки на повышение пошлин на товары из Китая.