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ВАШИНГТОН, 26 авг /ПРАЙМ/. Суд в США признал компанию Jonson&Johnson причастной к распространению опиоидной эпидемии штате Оклахома и обязал ее заплатить более 572 миллионов долларов, сообщает в понедельник телеканал NBC News.

"Судья Тад Балкман из Оклахомы постановил в понедельник, что Jonson&Johnson должна выплатить более 572 миллионов долларов за свой вклад в опиоидный кризис в штате", — сообщает телеканал.

Обвинение настаивало на том, что компания и ее фармацевтический филиал Janssen с 1990-х годов продвигали опиоиды среди врачей, приуменьшая риски привыкания к болеутоляющим средствам. По мнению властей штата, продажи этих препаратов привели к более чем 6 тысячам смертей в Оклахоме за последние два десятилетия.

Защита Johnson&Johnson отрицала совершение любых неправомерных действий и настаивала на том, что обвинение неверно интерпретирует законодательство.