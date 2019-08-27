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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— К нам приехал цикл — Минэкономики обнаружило перспективную угрозу для экономического роста — Минэкономики обновило параметры макропрогноза до 2024 года, расчеты ведомства в понедельник были представлены министром Максимом Орешкиным на совещании у президента Владимира Путина по экономическим вопросам.

— G7 взяла числом — "Группа семи" на один день расширилась — Во французском курортном городе Биарриц завершился саммит "группы семи". В понедельник к лидерам семи мировых держав присоединились главы ряда ведущих государств незападного мира.

— Частным компаниям сулят море нефти — Правительство думает разрешить им работать на шельфе — Правительство впервые с 2015 года возобновляет дискуссию о том, разрешить ли частным компаниям самостоятельно работать на шельфе.

— Google расставила языковые барьеры — Реклама в YouTube проявила лингвистическую ограниченность — Компания Google ограничила возможность платного продвижения в YouTube видеоконтента 44 языками, среди которых есть, например, русский и украинский, но нет белорусского, татарского или башкирского.

— Пенсионеров-льготников подвезут до границы — Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ — Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.

— Счетчики тепла вызвали горячие споры — Дискуссии об обязательности их установки в квартирах продолжаются — Споры об обязательности установки индивидуальных приборов учета тепла в новостройках должны завершиться до ноября этого года — окончательная позиция по этому вопросу будет отражена в итоговом варианте проекта стратегии развития ЖКХ на 2020–2035 годы.

— Пошлины пересчитали в ВВП — Мониторинг мировой экономики — Снижение темпов роста во втором квартале 2018 года было зафиксировано во всех крупных развитых странах, следует из данных ОЭСР.

— Временный глава Ингушетии стал кандидатом в постоянные — Республиканский парламент узнал, между кем он может выбирать 8 сентября — Президент РФ Владимир Путин внес на пост главы Ингушетии три кандидатуры — исполняющего обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, депутата Назрановской городской думы Урусхана Евлоева и старшего специалиста ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Зурабова.

— Татарстан продолжает стоять на Угре — Госсовет республики не поддержит законопроект о памятной дате свержения ордынского ига — Госсовет Татарстана направит в Госдуму отрицательное заключение на инициативу установить день окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году в качестве всероссийской памятной даты.

— Суд частично поддержал оппозицию — Отказ мэрии Москвы в согласовании шествия Либертарианской партии признан незаконным — Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил административный иск Либертарианской партии России (ЛПР) к столичной мэрии, признав незаконным отказ в проведении марша в центре города 31 августа.

— Алексей Кузнецов выслушал прокурора и повинился — Начали судить бывшего первого вице-премьера Мособласти, выданного Францией — Вчера в Басманном райсуде Москвы прокуроры огласили обвинение по уголовному делу бывшего первого вице-премьера—министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

— Бывший полицейский здоров как зэк — Досрочно освобожденный от наказания фигурант дела о пытках в МВД Ингушетии снова арестован — Как стало известно "Ъ", адвокаты потерпевшей стороны по резонансному делу о пытках в Центре противодействия экстремизму (ЦПЭ) в МВД Ингушетии добились отмены судебного решения, на основании которого досрочно был освобожден от трехлетнего заключения по состоянию здоровья один из его фигурантов — экс-начальник Сунженского РОВД Магомед Беков.

— За гибель десантников повторно арестовали строителя — В деле об обрушении казармы ВДВ в Омске выявлена попытка побега — Как стало известно "Ъ", в Москве задержали, а потом и арестовали топ-менеджера ООО "Ремэксстрой" Дмитрия Баязова — одного из ключевых фигурантов уголовного дела об обрушении в 2015 году казармы 242-го учебного центра ВДВ, в результате которого погибли 24 военнослужащих.

— Подполковник очистился от удобрений — Суду не хватило доказательств причастности начальника районной полиции к бизнесу его матери — Как стало известно "Ъ", в Воронежской области начальник районной полиции смог восстановиться в должности после увольнения в связи с утратой доверия — его заподозрили в перевозках минеральных удобрений.

— Прокуратура уточняет маршрут прогулок с детьми — Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах — Третьего августа Петр и Елена Хомские взяли с собой на несанкционированный митинг на Пушкинской площади двух дочерей в детских колясках.

— Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ — Органы опеки в Петербурге требуют лишить родительских прав инфицированную мать — В Петербурге началось рассмотрение дела ВИЧ-инфицированной матери, которую органы опеки намерены лишить родительских прав: она отказывалась от приема антиретровирусных препаратов и настаивала на грудном вскармливании, что является одним из способов передачи вируса.

— Водителям покажут дорогу к камере — На подмосковных трассах появятся 500 табличек, предупреждающих о мобильных засадах — Московская область стала одним из первых регионов, где водителей начали предупреждать о приближении к камерам-треногам с помощью новых информационных указателей.

— Психиатры оправдали бупропион — Медики отказались признавать антидепрессант наркотиком — Как стало известно "Ъ", Российское общество психиатров (РОП) подготовило официальное заключение о том, что антидепрессант бупропион не является наркотиком.

— Нешуточная власть — Чего добился Владимир Зеленский за 100 дней президентства — Владимир Зеленский перешагнул первый знаковый рубеж: 27 августа исполнилось ровно 100 дней с момента его вступления в должность президента Украины.

— Абхазия голосует дважды — Президент Рауль Хаджимба не смог переизбраться в первом туре — Впервые в истории Абхазии имя нового президента частично признанной республики станет известно лишь по итогам второго тура.

— Зеленой энергетике урезали ожидания — Минэнерго предлагает построить только 5 ГВт до 2035 года — По данным "Ъ", Минэнерго предлагает построить в РФ только 5 ГВт зеленой генерации в 2025–2035 годах за 400 млрд рублей— это вдвое меньше ожиданий инвесторов.

— Портфель-Сити — В деловой центр Москвы переедут почти все министерства — "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, окончательно превращается в правительственный кластер.

— Всероссийская переписка с населением — Банки заваливают клиентов электронными письмами — Банки более чем в 1,5 раза увеличили количество сообщений, направляемых клиентам по электронной почте в этом году.

— Быстрые платежи обзаведутся деньгами — В СБП появится опция переводов наличными — Как стало известно "Ъ", в рамках системы быстрых платежей (СБП), запущенной ЦБ в феврале этого года, появится новая услуга — платежи наличными.

— Микрофинансам не хватает займов — Регулирование сдерживает рост рынка МФО — В 2019 году рынок микрофинансирования столкнулся со значительным снижением интереса со стороны инвесторов после ухода ряда крупных компаний и повышения регуляторных требований.

— Удобрения переваливают инвесторов — Максим Воробьев покупает 40% в проекте Усть-Луги — Основной акционер "Русской аквакультуры" Максим Воробьев решил войти в новый для себя бизнес по перевалке минудобрений.

— "36,6" пошла по аптекам — Компания занялась поставками в другие сети — В первом полугодии 2019 года на рынке фармацевтических дистрибуторов появился новый крупный игрок — принадлежащая аптечной сети "36,6" компания "Джи Ди Пи".

— Малайзия примеряется к России — Продавец детской одежды Poney Group хочет выйти в РФ — Политическая обстановка сказывается на географии происхождения новых fashion-брендов, которые планируют экспансию в Россию.

— "Нельзя все до конца поделить" — Владелец группы "Норебо" Виталий Орлов о добыче рыбы и бизнесе — В Лондоне продолжается судебный процесс вокруг крупнейшей рыбопромышленной группы России "Норебо" Виталия Орлова: бывший партнер бизнесмена Александр Тугушев настаивает, что имеет право на треть бизнеса.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство разрешит частным компаниям добычу нефти и газа в Арктике — Из-за санкций и невысокой цены нефти проекты на шельфе теперь им малоинтересны — Правительство подготовит законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям.

— Минэкономразвития предлагает запретить продавать апартаменты банкротов — Это восстановит справедливость, но возможны злоупотребления — Многие люди живут в нежилых помещениях – в апартаментах или объектах незавершенного строительства и, если иммунитет (право не продавать единственное жилье в случае банкротства гражданина) действует только в отношении жилых помещений, нарушается фундаментальное право на жилище, пишет Минэкономразвития в ответе на проект поправок в закон о банкротстве, подготовленный в Минюсте.

— Первый день авиасалона МАКС-2019 пройдет с турецким акцентом — Реджеп Эрдоган ознакомится с российскими самолетами и поговорит с российским президентом — Открывающийся во вторник в подмосковном Жуковском Международный авиакосмический салон (МАКС) в первый день посетят президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

— Саммит G7 во Франции породил сомнения в необходимости "семерки" — Позиция президента США Трампа все чаще противоречит мнению других западных лидеров — Трехдневный саммит G7 во французском Биаррице не принес видимых результатов.

— Первые жалобы от участников "мусорных" протестов в Шиесе отправлены в ЕСПЧ — Но на быстрый ответ активистам рассчитывать не стоит, предупреждает эксперт — Пять активистов из города Шиеса (Архангельская обл.), наказанные за участие в митингах против строительства мусорного полигона, пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение права на свободу собраний.

— Минэкономразвития решило, как пересматривать обязательные требования к бизнесу — Но бизнес считает, что их ещё нужно доработать — Минэкономразвития переработало и еще раз внесло в правительство законопроект, определяющий правила пересмотра обязательных требований для бизнеса ("Об обязательных требованиях"). "Ведомости" ознакомились с его копией, представитель министерства подтвердил подлинность.

— Сергей Храмагин: У SSJ100 нужно решить технические вопросы, потом менять имидж — Гендиректор крупнейшей лизинговой компании России о том, почему авиакомпании часто не платят за лизинг SSJ100 и чего ждать от МАКС-2019 — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейший покупатель гражданской авиатехники российского производства, за неполные четыре года она передала авиакомпаниям около 130 самолетов SSJ100, вертолетов Ми-8 и "Ансат".

— "Россиум" Романа Авдеева может совершить сделку года на офисном рынке — Его структура хочет купить офисную часть Neva Towers в "Москва-сити" — Концерн "Россиум" может купить у турецкого холдинга Renaissance Development площади в офисной части многофункционального комплекса Neva Towers в деловом центре "Москва-сити", рассказали "Ведомостям" два источника, близких к разным сторонам переговоров.

— Для развития региональных авиаперевозок Минтранс может применить концессии — Но найти желающих перейти на новый механизм господдержки чиновникам пока не удалось — Для развития региональных перевозок стоит применить механизм концессии.

— Сбербанк создает конкурента Системе быстрых платежей от ЦБ — К его системе переводов по номеру телефона подключился еще один банк — СДМ-банк подключился к системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона, став ее четвертым банком-участником.

— Страховавшая жизнь полицейских компания подала в суд на МВД — Она требует более полумиллиарда рублей — Компания "Центральное общество" (ЦО), получившая в 2017 г. многомиллиардный контракт на страхование сотрудников МВД, подала на ведомство в суд.

— Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм — Недавно агентство объявило о планах отказаться от услуг сторонних юристов — Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания "Автоцентр" считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов.

— Snapchat впервые вошел в топ-5 социальных сетей в России — Американская соцсеть попала в рейтинг благодаря падению аудитории "Моего мира" — Snapchat теперь пятая по размеру социальная сеть в России, следует из данных MediaScope за июнь 2019 года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Класс, портфель и цифра — Что нового появится в российских школах и вузах — Первого сентября за парты сядет рекордное число школьников — 16,5 миллиона, а также около четырех миллионов студентов. Какие новации ждут школы и вузы?

— Штраф по писаному — Если видео противоречит показаниям инспектора, суд верит протоколу — Невыносимая тяжесть остановки. Очередной водитель остановился из-за того, что такси заблокировало движение и получил солидный штраф. Интересно в этом деле решение суда, в котором указано, что письменные утверждения инспектора, которые противоречат записи с видеокамеры, более веское доказательство.

— Где Гуайдо?— На смену мирному самозванцу идет частная армия — Куда исчез Хуан Гуайдо? Еще полгода назад практически любые выпуски новостей начинались с сообщений о попытке госпереворота в Боливарианской Республике, объявляемой президентом-самозванцем для свержения законного главы государства Николаса Мадуро.

— Тоска зеленого — Глава Банка Англии предложил найти замену доллару — Глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и заменить его новой международной электронной денежной единицей.

— Диагноз на миллион — Верховный суд разъяснил, что должен доказывать пациент, недовольный лечением — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела результаты спора пациента с медиками.

— Доходы — в рост — Владимир Путин призвал повысить благосостояние граждан — О том, что сделать, чтобы реальные доходы людей стали больше, президент поговорил с участниками совещания по экономическим вопросам.

— Цены близки к провалу — В 2020 году инфляция упадет до трех процентов — Рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года составит 0,1%, с 2021 года стабилизируется на уровне 2,2-2,3%, указано в обновленном макропрогнозе, который представил министр экономического развития Максим Орешкин.

— Открытый урок — Вячеслав Володин встретился с молодыми учителями — В Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с молодыми учителями, проверил, как строится новая школа на тысячу мест, и провел областной педсовет.

— Кавалеры догоняют дам — Разница в численности мужчин и женщин сокращается — Росстат опубликовал прогноз по соотношению числа мужчин и женщин до 2036 года. К этому времени преобладание количества женщин пойдет на спад.

— Стране и миру — Сергей Кириенко: "Таврида-АРТ" выйдет за пределы Крыма — Фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ", который впервые прошел в Крыму 20-26 августа на базе арт-кластера "Таврида", выйдет за пределы Крыма и России.

— Хороший стимул — Дмитрий Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей — Жилищные региональные программы должны способствовать привлечению в здравоохранение молодых квалифицированных кадров, в том числе для села, полагает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Для нас это не самоцель — Дмитрий Песков — об отношении России к G7 и перспективах продления СНВ-3 — В Кремле снова напомнили: возвращение в G8 для Москвы не самоцель, Россия не отказывалась от общения, но навязывать свое участие не будет.

— Внимание: в небе премьера — Новые самолеты, супертехнологии и прогнозы на МАКС-2019 — В подмосковном Жуковском открывается Международный авиакосмический салон. Без преувеличения, гвоздь программы МАКС?2019 — мировая премьера нашего новейшего пассажирского лайнера МС?21.

— Долги — минное поле — Нам кажется, что мы управляем жизнью. На самом деле, если не играть на опережение, она сама все решит за нас. Где, на каком поле? Прежде всего в экономике, которая иногда кажется самостоятельной, непреодолимой силой — Мы, со своими чаяниями, живем сами по себе, а хозяйство большой страны думает и дышит по своим законам и, самое главное, очень зависит от того, что происходит в мировой экономике.

— Защитились на пять — Губернаторы представили пилотные проекты научно-образовательных центров мирового уровня — В понедельник в Сколково заседала необычная экзаменационная комиссия — совет научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, которые создаются в России в рамках нацпроекта "Наука".

— Фасад и огород — Со стен исторических зданий снимут кондиционеры и тарелки спутникового телевидения — Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий устанавливать на фасадах объектов культурного наследия чужеродные элементы: кондиционеры, тарелки спутникового телевидения и прочее.

— Угольная эволюция на Бородинском разрезе — СУЭК тестирует "беспилотные" технологии на экскаваторах для добычи угля — Технологии изменили угледобывающую отрасль. Извлекать запасы стало проще и быстрее, риски аварий снизились, надежность производства заметно выросла.

— Почта завязывает узел — Строительство крупного хаба началось в Новосибирске — "Почта России" приступила к строительству логистического почтового центра в Новосибирске.

— Банкомат без банка — Коммуна во Франции обзавелась собственным банкоматом — Французская глубинка вот уже несколько лет страдает от дефицита банкоматов, содержать которые банкам просто невыгодно из-за небольшого потока клиентов.

— Предъявите ваш чип — Мигрантам выдадут электронные карты — В Санкт-Петербурге начата разработка "Электронной карты мигранта". На пластиковом носителе будут размещены данные об иностранном гражданине, включая номер патента, отпечатки пальцев, а также о месте работы.

— Трамп плюс шесть — Организаторы саммита G7 неприятно удивили президента США — Настоящей сенсацией, которая привлекла внимание многочисленной армии журналистов, аккредитованных на саммите G7 в Биаррице, стал блицвизит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зафира.

— Богдан из Сен-Тропе — Секретарь Зеленского недоволен СМИ — Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в очередной раз оказался в центре скандала: СМИ выяснили, что вместо участия в праздновании Дня независимости Украины вместе со своим шефом в Киеве он отдыхал на фешенебельном французском курорте в компании своего друга.

— Он работал и жил до последнего — От нас ушел Сережа Меринов — Ушел из жизни наш коллега и друг Сергей Меринов. Более двадцати лет он проработал в "Российской газете", огромная часть его жизни прошла в нашем коллективе.

— Джакарту разгрузят — Столица Индонезии переедет на Калимантан — Президент Индонезии Джоко Видодо назвал два района на острове Калимантан, которые идеально подходят для строительства новой столицы взамен задыхающейся от перенаселения и постепенно тонущей Джакарте.

— Код неприкосновенности — Трудовые и военные пенсии получат защиту от приставов — Госдума готовит к первому чтению законопроект, защищающий трудовые и военные пенсии от ареста судебными приставами. Отрезать что-то от социальных выплат в счет долга будет запрещено.

— Обманутый платит дважды — Суд признал требование денег с жертвы мошенников правильным — Жительница Екатеринбурга лишилась в общей сложности 230 тысяч рублей, попытавшись купить авиабилеты на сайте мошенников. Плохая новость: суд отклонил ее претензии к банкирам, так как банковская операция была признана корректной.

— Богачи и бедняки — Сергей Собянин ответил на вопросы о социальном неравенстве москвичей — Разрыв в доходах между богатыми и бедными в Москве с 2010 года совершенно точно не растет, а, возможно, даже понемногу снижается.

— Добавьте скорости — В Щербинке открылась новая дорога — Самые отдаленные районы Москвы, благодаря которым семь лет назад территория столицы увеличилась в 2,4 раза, постепенно преображаются.

— Под монастырь не подвели — При пожаре в центре Москвы пострадавших нет — В понедельник вечером в центре Москвы загорелось здание. Как сообщили "Российской газете" в столичном управлении МЧС, в 19.07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу улица Рождественка, дом 20. По этому адресу располагается комплекс Рождественского монастыря XIV века.

— Связали легенды — Туристические объекты Дагестана объединили в одну сеть — Аналогом Золотого кольца России станет новый туристический маршрут "Легенды Дагестана". В него включены около ста популярных этнокультурных, исторических и природных объектов республики.

— Не в своей тарелке — В Удмуртии предложили отказаться от одноразовой посуды — В Удмуртии хотят запретить использовать одноразовую пластиковую посуду на массовых праздниках.

— Оцифровка безопасного движения — Когда смартфон заменит документы — Возможно, что водителям вскоре не потребуется возить с собой не только полис ОСАГО, но и права, и прочие документы. Все перейдет на цифровые носители.

— Лекция для супергероя — Как учить инженера будущего — В новом учебном году в российские вузы придут 125 тысяч первокурсников-технарей. МФТИ, МИСиС, МИФИ, МГТУ им. Баумана — ведущие технические вузы собирают "урожай" из лучших выпускников российских школ. Чему их научат?

— Взять вес — Сколько учебников ребенок унесет в рюкзаке — Перед первым сентября Роспотребнадзор напомнил, сколько должен весить школьный рюкзак.

— Опять двойка — 2,5 тысячи школ завысили результаты итоговых контрольных — Шесть процентов школ показали необъективные результаты всероссийских проверочных работ (ВПР).

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Обмен по пунктам — Киев и Москва проведут процедуру до конца недели — Москва и Киев сегодня возобновят подготовку к обмену заключёнными. Об этом "Известиям" рассказал адвокат нескольких находящихся в украинских тюрьмах россиян Валентин Рыбин.

— Дутая проблема — Просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования — "Пузыря" на рынке потребительского кредитования нет, доля просроченной задолженности по беззалоговым займам за последние три года снизилась в два раза — до 4%.

— Спор уместен — Автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн — Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется в тестовом режиме запустить на сайте госуслуг в 2020 году.

— Можно потише — В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений — Шереметьево планируют сделать пилотным аэровокзалом, где запустят проект "Тихий аэропорт". Уже в этом году в воздушной гавани могут снизить количество звуковых объявлений, оповещающих пассажиров, например, о переносе времени рейса или окончании посадки.

— Неуд по экономике — Путин потребовал обеспечить рост доходов граждан — Динамику роста российской экономики нельзя назвать удовлетворительной. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин.

— "Как же это так, пошёл брат на брата?" — Иловайск сегодня и вчера глазами жителей и участников боёв — Пять лет назад в Иловайске и его окрестностях произошло одно из самых громких сражений войны в Донбассе. Оно закончилось окружением и разгромом вооружённых сил Украины (ВСУ, позже переименованные в ВФУ), известным как "иловайский котёл". В результате боёв город оказался разрушен на три четверти, по официальным данным, погибли 76 жителей.

— Злоключения итальянцев — Ждать стране новый кабмин или выборы – Двадцать седьмого августа президент Италии Серджо Маттарелла ожидает от "Движения пяти звёзд" и Демократической партии чёткой договорённости о создании коалиции.

— Первая торговая — Эскалация конфликта США и КНР не повлияла на Россию — Эскалация торговой войны между США и Китаем, а также вступление в силу второго пакета санкций по "делу Скрипалей" не оказали существенного влияния на российскую экономику.

— Приёмный дед — Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи — Одним из способов улучшить жизнь пожилых может быть их устройство в приёмные семьи, считают в Минтруде.

— Поиски призванных — Будущих офицеров найдут выездные комиссии — Со следующего года у молодых людей появится возможность поступить в военный вуз, не выезжая из своего региона.

— Гляди в оба дрона — ВМФ вооружат сверхдальними воздушными разведчиками — УВМФ появится специальная версия новейшего сверхдальнего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Альтиус".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Россиян лишили доходной перспективы – Минэкономразвития снизило оценку роста реальных доходов россиян в 2019 году в десять раз – с 1 до 0,1 % — В 2020-м теперь ожидается более скромный рост ВВП, чем в предыдущем прогнозе, а в 2021-м министерство даже допускает рецессию.

— Подполковник отправился вслед за генералами – Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев оставил должность, узнал РБК – Медоев фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.

— Три проблемы Владимира Зеленского – Двадцатого мая Владимир Зеленский стал действующим президентом Украины – РБК подвел главные итоги первых 100 дней правления нового украинского лидера.

— Реджеп Эрдоган записался на авиашоу – Зачем президент Турции срочно прилетает в Москву – Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным – два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.

— Виктору Вексельбергу разонравились тепличные условия – Группа "Ренова" Виктора Вексельберга решила выйти из бизнеса по выращиванию в теплицах овощей – Комплексы, в строительство которых обещали вложить 25 млрд рублей, будут проданы профильному игроку.

— ВЭБ размыл иностранцев – Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась впервые с начала года. Сами облигации при этом не подорожали, то есть иностранные инвесторы из госбумаг не выходили, замечают экономисты – Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 августа снизилась впервые в этом году – до 30%(с 30,8% на 1 июля), свидетельствуют данные ЦБ.

— "Аэрофлот" поделится "Победой" — Крупнейший российский лоукостер готовится к IPO – Глава "Аэрофлота" заявил о том, что изучает возможность размещения на бирже своего лоукостера – "Победы".

— "М.Видео" желает познакомиться – Крупнейший российский продавец техники меняет стратегию работы с потребителями – К 2022 году ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" планирует перейти к полностью цифровому взаимодействию с клиентами. Для этого компания намерена собирать все данные о покупателях, получая это знание в обмен на скидки и другие персональные предложения.

— Рост на природной базе – Как международные корпорации трансформируют в прибыль свои социальные инициативы — За модой на директоров по устойчивому развитию стоит забота корпораций о своем имидже. У многих компаний уже получилось конвертировать социально значимые инициативы в рост выручки.