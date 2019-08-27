МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Новое уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности возбуждено в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, оно соединено в одно производство с делом о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

"Речь идёт о том, что Михаил Анатольевич подозревается органами предварительного следствия в том, что во время работы министром открытого правительства, Абызов участвовал в деятельности коммерческих организаций", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, дело по статье 289 УК РФ о незаконном участии в предпринимательской деятельности возбуждено, чтобы обосновать доводы о том, что обеспечительные меры об аресте имущества соразмерны средствам, которые Абызов мог незаконно получить.

В понедельник следователь по делу Абызова заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.