МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок во вторник к самому закрытию торгов символически вырос по индексу Мосбиржи, но заметно снизился по РТС, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам вторника увеличился на 0,04%, до 2659,35 пункта, индекс РТС снизился на 0,76%, до 1258,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.26 мск растёт на 52 копейки, до 66,59 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 73,87 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом увеличивается на 0,14% — до 58,2 доллара за баррель.

ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Большую часть дня рублевый индекс Мосбиржи провел на отрицательной территории, однако непосредственно перед закрытием торгов сумел выйти в незначительный плюс на фоне ослабления рубля к доллару. Долларовый индекс РТС на протяжении всех торгов демонстрировал негативную динамику.

"Красная" динамика российских акций в последнее время продиктована в основном внешними факторами, отмечает Евгений Пундровский из UFG Wealth Management.

"Рынки нервирует торговая война США и Китая и постоянные угрозы новых таможенных тарифов. Конечно, напрямую обмен пошлинами между двумя крупнейшими экономиками мира не задевает российский бизнес. Однако это может спровоцировать замедление глобального роста и, как следствие, снижение цен на сырье. И если на нефть влияют множество факторов и игроков, то на рынке металлов крупнейшим на сегодня потребителем является Китай", — комментирует он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста сегодня оказались акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (4,99%), "Интер РАО" (3,49%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднялись на 1,6%, обыкновенные акции – на 2,27%), акции компании "Энел Россия" (2,25%), ММК (1,86%) и депозитарные расписки "Русагро" (1,67%).

Кроме того, вечером "выстрелили" вверх акции Polymetal, которые смогли на закрытии торгов подняться на 5,97%, до 969,6 рубля – до максимума с августа 2016 года. Объем торгов во вторник также был для компании повышенным и почти достиг 1 миллиарда рублей.

Как сообщила ранее во вторник компания, совет директоров Polymetal рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 0,2 доллара на акцию (годом ранее было 0,17 доллара), что составляет 50% от чистой прибыли, при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x.

Акции "ВСМПО-Ависма" выросли на 1,1% на фоне рекомендации совета директоров компании акционерам дивидендов по итогам первого полугодия в размере 884,6 рубля на обыкновенную акцию.

Акции "Алросы" подросли 1% на фоне рекомендации совета директоров компании акционерам дивидендов по итогам первого полугодия в размере 3,84 рубля на акцию.

Среди лидеров падения — бумаги "Мечела" (обыкновенные акции подешевели на 2,9%, префы – на 4,41%), акции "М.Видео" (-2,91%), "Новатэка" (-1,96%), префы "Ленэнерго" (-1,44%), акции "Юнипро" (-0,97%) и "Лукойла" (-1,09%).

ПРОГНОЗЫ

"В целом настроения на глобальных рынках продолжает поддерживает ситуация с торговым противостоянием "США — Китай", где обе стороны высказались за готовность вернуться к переговорам, но пока не предприняли конкретных действий для сближения позиций. В отсутствие большого количества макроэкономической статистики вплоть до четверга, когда выйдут данные ВВП США за второй квартал, спекуляции вокруг торгового противостояния будут определять настроения инвесторов", — говорит Роман Антонов из Промсвязьбанка.

Что же касается российского рынка, то среда будет насыщенной в плане выхода финансовой отчётности компаний, в частности, "Лукойла", способного оказать существенное влияние на динамику рынка, обращает внимание он. "Отметим также финрезультаты "Ленты", "Татнефти", "Фосагро" и "Распадской", — добавляет аналитик.

"На биржах РФ на данный момент есть смысл делать ставки на отдельные корпоративные истории. Драйверов для обширного роста индексам все еще недостает", — рекомендует Елена Кожухова из компании "Велес капитал". Среднесрочно на рынке акций РФ тренд нисходящий, заключает она.