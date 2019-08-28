МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Гуцериевы пятый год подряд сохраняют первое место в рейтинге самых богатых российских семей по версии Forbes, с состоянием в 5,65 миллиарда долларов, следует из результатов исследования журнала.

В прошлом году Forbes оценивал состояние семьи основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в 5,97 миллиарда долларов. Таким образом, за год оно сократилось на 320 миллионов долларов. При этом капитал сына Гуцериева — Саида — вырос вдвое, поскольку отец в январе передал ему свою долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции", объединяющего финансовые активы семьи, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой "М.Видео".

Второе место в рейтинге заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 миллиарда долларов. Ротенберги были первыми лишь один раз — в первом рейтинге 2014 года. Тогда семейные активы делились между братьями Аркадием и Борисом, а их общая оценка составляла 5,55 миллиарда долларов. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.

На третьем месте в рейтинге Forbes — семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и увеличили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло на 320 миллионов долларов, до 2,8 миллиарда.

Четвертое место в рейтинге журнала заняли Гапонцевы с активами в 2 миллиарда долларов, пятое — Евтушенковы с активами в 1,94 миллиарда долларов, шестое — Рахимкуловы с 1,89 миллиарда долларов, седьмое — Линники с 1,6 миллиарда долларов, восьмое — Саркисовы с 1,6 миллиарда долларов, девятое — Бажаевы с 1,51 миллиарда долларов, десятое — Михайловы — с 1,16 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, порог отсечения в рейтинге в этом году составил 1,16 миллиарда долларов, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список — Магомедовы, Шамаловы и Зубицкие. Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК "Система"), Линников ("Мираторг") и Михайловых (группа "Черкизово").