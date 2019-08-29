(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Укрепление обменного курса — Освобождение Кирилла Вышинского повышает шансы на обмен заключенными между Россией и Украиной — 28 августа из зала Киевского апелляционного суда вышел на свободу глава "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, который провел под арестом больше года. Это стало явным признаком того, что анонсированный ранее масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной может произойти в ближайшие дни и процесс согласования движется в правильном направлении.

— Уголок жилой природы — Московские власти разрабатывают новые правила для особо охраняемых природных территорий — Для Битцевского леса, Измайлово, Царицыно, Сокольников и еще более 60 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Москве готовят нормативную базу по размещению в них "объектов капитального строительства". Соответствующие тендеры на сумму 630 млн руб., в которых подрядчик должен обосновать границы строек в парках, этажность и другие параметры, провели столичные власти.

— Большие данные проверят на этику — Участники рынка подготовили кодекс саморегулирования — Участники российского рынка больших данных разработали кодекс саморегулирования, который, по их мнению, может позволить отрасли избежать дополнительных законодательных ограничений. Среди задач — решение вопроса о возможности свободно использовать общедоступные данные — например, размещенные в социальных сетях.

— Банкомат приколов — Устаревшая модель безотказно принимала игрушечные деньги — Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр "банка приколов" всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить. Однако его не предвидится, и ЦБ рекомендует банкам обновить парк банкоматов.

— Рабочий на всех языках — Идея России по будущему рынка труда одобрена странами-участницами WorldSkills — Казанская декларация, предложенная Россией на министерском саммите 39 стран накануне чемпионата WorldSkills в Казани 23–24 августа, одобрена участниками движения. Декларация — крупнейшая инициатива РФ в этой сфере за последние десятилетия.

— Бюджет пошел по отраслям — Белый дом приступил к балансировке желаемого и возможного — Правительство открыло серию совещаний, посвященных расходам готовящегося проекта федерального бюджета на 2020–2022 годы по основным отраслям экономики. Вчера в Горках прошло обсуждение сразу двух сфер — социальной и сельского хозяйства.

— Страховщикам показали, как не падать — Банк России опубликовал положение о финансовой устойчивости компаний — Банк России доработал концепцию по финансовой устойчивости страховщиков — вчера регулятор опубликовал проект положения о порядке определения платежеспособности участников этого рынка. По нему ЦБ намерен переоценить капиталы страховщиков с учетом результатов стресс-тестов и определить так называемые хорошие активы, которые должны покрывать все обязательства компаний.

— К самозанятым отнесли каждого четвертого работника — Мониторинг рынка труда — Чаще всего самозанятые в России трудятся в таких сферах, как строительство и ремонт, торговля и операции с недвижимостью. Это следует из данных социологического опроса Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга РАНХиГС (выборка — 1,2 тыс. человек из разных регионов РФ).

— ОПС вычли из срока — Теневой владелец девяти банков приговорен к 11 годам колонии — Как стало известно "Ъ", 28 августа поздно вечером Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками.

— Остался только голос — Певца-"решальщика" осудили за мошенничество — К трем годам заключения приговорил в среду Замоскворецкий райсуд Москвы певца и шоумена Арэя Балевского, признав его виновным в попытке мошеннического хищения $2 млн. В суде он раскаялся, пояснив, что деньги хотел получить с коммерсантов, которым обещал решить их давний арбитражный спор с ФАС.

— В Берлинском парке разобрались по-кавказски — За убийство кистинского "авторитета" арестовали фиктивного сибиряка — Как стало известно "Ъ", россиянин, арестованный за убийство грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине, въехал в Германию по документам некоего сибиряка Вадима Сергеевича. При этом знакомые убитого убеждены, что киллер использовал поддельные документы, а авторитетный боевик стал жертвой национальной разборки.

— Штабс-хулиган — Контрактник взорвал штаб полка, чтобы офицеры серьезнее относились к службе — Как стало известно "Ъ", вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб полка, чтобы привлечь внимание командования дальней авиации к проблемам своей части.

— Илья Яшин идет на рекорд — Оппозиционеру грозит пятый административный арест подряд — Глава совета муниципальных депутатов округа Красносельский незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы оппозиционер Илья Яшин — пока единственный в России, кто получил четыре административных ареста подряд.

— Тухачевский выбил Каппеля из Ульяновска — Мемориал белому генералу убрали с улицы красного маршала — Ульяновск оказался в центре исторического скандала: в городе убрали памятную табличку генерал-лейтенанту белой армии Владимиру Каппелю, поскольку она "не встретила однозначной поддержки населения". Мемориал был установлен в прошлом году на входе в учебный центр Минобороны, тогда на открытии присутствовали курсанты, а табличку освятил митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий.

— ГИБДД просит не торопиться с детьми — В Госавтоинспекции не исключают, что скоростной режим для водителей с ребенком в машине может быть снижен — Начальник ГИБДД России Михаил Черников предложил обсудить идею дополнительного ограничения скорости для водителей, перевозящих детей. Правительством России и ГИБДД для сокращения числа аварий с участием дошкольников и несовершеннолетних прорабатываются и другие меры.

— К Америке примеряют "нормандский формат" — Владимир Зеленский заверил Джона Болтона в стремлении укрепить союз Украины и США — Первая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится 1 сентября в Варшаве. Об этом по итогам состоявшихся в среду переговоров с господином Зеленским заявил помощник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон

— "Мы ждем от Владивостока многого" — Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар рассказал "Ъ" о стратегическом партнерстве с Россией — Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар посетил Москву, где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Его визит стал последней сверкой часов перед пятым Восточным экономическим форумом (ВЭФ) во Владивостоке, главным гостем которого в этом году впервые станет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

— Согласно цифре закона — Юристам не хватает криптовалютных дел — Количество преступлений, предметом и средством которых выступает криптовалюта, растет. Однако уголовных дел и приговоров виновным пока ничтожно мало. Юристы считают, что практика не складывается из-за недостатка профильных знаний у правоохранителей.

— АЭС подождут инфляции — "Росатом" отложит ввод нескольких энергоблоков — По данным "Ъ", Минэнерго предлагает перенести ввод нескольких энергоблоков АЭС, чтобы не допустить роста цен на электроэнергию выше инфляции. "Росатом" в целом готов пойти на это по третьему и четвертому блокам Ленинградской АЭС-2.

— Скумбрию разобрали на двоих — Торги на право вылова рыбы в ИЭЗ Японии состоялись частично — Из-за высокой начальной стоимости лотов аукцион на право вылова скумбрии и сардины в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии полностью завершить не удалось. Нераспроданными осталось 12 лотов, дающих право на 85,68% квот на иваси общей начальной ценой свыше 980 млн руб.

— Активам чистят стоимость — ЦБ недоволен расчетами НПФ — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) неверно оценивают стоимость чистых активов, считают в ЦБ. Это может повлиять на доходность фондов, на величину взимаемого вознаграждения и т. п.

— "Россети" нашли средства на скупку конкурентов — Компании разрешили включать в тариф затраты на покупку ТСО — "Россети" получили новые возможности для полной зачистки рынка от частных региональных электросетей, на что до сих пор у госмонополии не хватало средств. По данным "Ъ", вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложение госкомпании о том, чтобы затраты на покупку неподконтрольных ей территориальных сетевых организаций (ТСО) были включены в тариф.

— "Газпром нефть" собирает газ — Она претендует на месторождение на Ямале — Как выяснил "Ъ", правительство намерено до конца года разыграть на аукционе расположенное на Ямале Хамбатейское газоконденсатное месторождение начальной стоимостью 2 млрд руб. По данным "Ъ", наиболее вероятным претендентом на лицензию является "Газпром нефть", которая сейчас формирует кластер активов в южной части Обской губы на базе Новопортовского месторождения.

— Mail.ru Group поднимет баннеры на щиты — Интернет-холдинг выходит на рынок наружной рекламы — Mail.ru Group начнет продавать цифровую наружную рекламу (Digital Out-of-Home, DOOH) в партнерстве с Gallery. "Яндекс" уже вышел на этот рынок в прошлом году и работает сразу с двумя крупнейшими операторами — Gallery и Russ Outdoor. Участники рынка рассчитывают на быстрый рост этого сегмента, доля которого в выручке рынка наружной рекламы должна за два года вырасти с 19% до 35%.

— Аптеки заработали на низкой температуре — Продажи лекарств выросли из-за дождливого лета — Холодное лето оказалось на руку аптечным сетям. Так, после трехмесячного падения продажи фармацевтических ритейлеров неожиданно выросли. Увеличение составило 6,5% в натуральном выражении и 5,4% в денежном, при этом июль 2019 года стал самым успешным за последние три года.

— "Агронова" приобрела свинокомплекс — Таймураз Боллоев наращивает животноводческие активы — "Агронова" экс-владельца пивоваренной компании "Балтика" и бывшего главы госкорпорации "Олимпстрой" Таймураза Боллоева решила укрепить свои позиции в сегменте производства продуктов питания. Компания приобрела животноводческий комплекс в Краснодарском крае.

— "Продукт Volvo не становится дешевле или проще" — Глава "Вольво Восток" Сергей Яворский о стратегии на падающем рынке — Производители грузовиков адаптируются к падению рынка и не отказываются от планов развития производства. О том, когда в России произведут первый грузовой автомобиль Volvo на газомоторном топливе, о развитии экспорта и сложностях перехода на электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) "Ъ" рассказал гендиректор "Вольво Восток" Сергей Яворский.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Поисковые системы в России не смогут выдавать ссылки на пиратский контент — Такие поправки в законодательство подготовили правообладатели и российские интернет-компании — Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, говорится в поправках в закон "Об информации".

— Для Владимира Путина нет единоросса — На выборах в Мосгордуму он может проголосовать так же, как советует Алексей Навальный — Президенту Владимиру Путину второй раз подряд на выборах в Мосгордуму не представится возможность проголосовать за кандидата от "Единой России". На сей раз в округе № 37 (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского), где находится избирательный участок, к которому приписан президент, зарегистрировано всего три кандидата, все от парламентской оппозиции.

— ЦИК будет бороться с фальсификациями с помощью цифровых технологий — Но в их надежности у экспертов по-прежнему есть сомнения — На открывшейся в среду выставке, посвященной 25-летию ГАС "Выборы", Центризбирком представил действующие образцы и прототипы устройств, которые могут использоваться на выборах. В столице в единый день голосования, 8 сентября, откроют 30 цифровых избирательных участков, оснащенных комплексами электронного голосования последнего образца.

— В российском экспорте вооружений растет доля средств ПВО — Но новых крупных контрактов на боевые самолеты не ожидается — Доля систем и комплексов ПВО в экспорте российских вооружений выросла в 2018 г. до 20%, заявил в среду на авиасалоне МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФС ВТС) Дмитрий Шугаев.

— Британский премьер добился приостановки работы парламента — Но его попытка осуществить Brexit любой ценой может привести к досрочным выборам — Королева Великобритании Елизавета II одобрила в среду приостановку работы британского парламента до 14 октября по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона. Теперь у оппонентов премьера будет всего несколько дней, чтобы воспрепятстовать в парламенте выходу из Европейского союза без сделки.

— Росреестр предлагает отменить имущественную ответственность госслужащих — Которые представляют государство в советах директоров компаний — Госслужащие представляют государство в советах директоров госкомпаний безвозмездно, поэтому они не должны нести субсидиарную ответственность в случае их банкротства – письмо с такой позицией Росреестр направил курирующему службу Минэкономразвития в конце июля. "Ведомости" ознакомились с копией документа, подлинность подтвердили федеральный чиновник и юрист, знакомый с содержанием письма.

— ВЭБ добился запрета на продажу своей украинской "дочки" в стокгольмском арбитраже — Акции Проминвестбанка арестованы в Киеве с осени 2018 года — Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции Проминвестбанка – "дочки" госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщил ее представитель. Иск с требованием взыскать с Украины убытки, причиненные Проминвестбанку, ВЭБ.РФ подал в арбитраж в июне.

— МТС купила киностудию за 2 млрд рублей — Компания планирует создавать контент самостоятельно и вместе с партнерами — МТС купила у другой "дочки" АФК "Система" – компании "Бизнес-недвижимость" – кинопроизводственный комплекс, говорится в полугодовой отчетности оператора. Сумма сделки составила 2 млрд руб. Эту информацию подтвердил через представителя гендиректор "Бизнес-недвижимости" Вячеслав Хван.

— В тарифах "Россетей" будут учтены расходы на покупку независимых территориальных сетей — Чтобы тариф не вырос, компания должна сэкономить на других издержках — В инвестиционную программу "Россетей" могут быть включены расходы на покупку независимых территориальных сетевых организаций (ТСО). Этот вопрос обсуждался в среду на совещании у курирующего энергетику вице-премьера Дмитрия Козака с участием Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и "Россетей", рассказали четыре участника совещания.

— Telegram может начать публичное тестирование своего блокчейна 1 сентября — Выпустить свою криптовалюту Gram мессенджер должен до 31 октября — Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network). Об этом сообщил "Ведомостям" один из инвесторов TON, который знает об этом от команды мессенджера, и руководитель одной из компаний, участвовавшей в закрытом этапе тестирования TON.

— Счетная палата считает траты на достройку домов "СУ-155" непрозрачными — Аудиторы проверили эффективность вхождения "Российского капитала" в АИЖК — Банк "Российский капитал" (переименован в банк Дом.РФ) не выстроил эффективной системы контроля стоимости достройки объектов группы компаний "СУ-155" и способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства, пишет Счетная палата в отчете о проверке результативности внесения в уставный капитал АО "АИЖК" (переименовано в Дом.РФ) акций банка "Российский капитал" (это произошло в 2017 г.).

— АФК "Система" хочет заработать на хранении личных вещей жителей Москвы — Вместе с сервисом "Кладовкин" корпорация перестроит часть АТС в склады — "Бизнес-недвижимость", входящая в АФК "Система", выходит на рынок логистической недвижимости: вместе с сервисом "Кладовкин" она создает совместное предприятие для развития складов индивидуального хранения в зданиях бывших автоматических телефонных станций (АТС). О проекте "Ведомостям" рассказал гендиректор "Бизнес-недвижимости" Вячеслав Хван и подтвердил Михаил Карпушин, владелец оператора сервиса, компании "Мини склад".

— Строительная отрасль может столкнуться с дефицитом стальной балки — Спрос на нее вырастет вдвое к 2025 году, прогнозирует Evraz — Потребность в строительной балке в России к 2025 г. вырастет более чем вдвое от уровня 2018 г. – почти до 1,5 млн т (оптимистичный прогноз), рассказал "Ведомостям" старший вице-президент Evraz, руководитель блока коммерции и развития бизнеса Алексей Иванов: "Через пять лет мощностей по производству балки в стране будет не хватать".

— Треть работников возьмут отгул 2 сентября и пойдут на школьную линейку — Что об этом думают работодатели — Треть российских работников (30%) планируют взять выходной или отпуск 2 сентября, чтобы отвести детей на праздничную школьную линейку, еще 23% отпросятся ради посещения линейки на несколько часов, показал опрос 2500 сотрудников в 415 населенных пунктах России, проведенный порталом Superjob.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Не выдержала стена — Трое рабочих погибли во время реконструкции насосной станции в Новосибирске — Трое погибших и один человек госпитализирован с тяжелыми травмами — реконструкция тепловых сетей в левобережной части Новосибирска обернулась настоящей трагедией. Сейчас и региональные, и муниципальные власти выражают соболезнования, обещают меры поддержки пострадавшим. Но почему никто не озаботился опасной стройкой раньше — непонятно. Ведь и сигналы были, во всяком случае, в этом уверены местные жители.

— После балла — Ректоры ведущих вузов рассказали в "РГ", что ждет абитуриентов и студентов — Страна садится за парты. В новом учебном году в школы пойдет 16,5 миллиона школьников, в вузы — более четырех миллионов студентов.

— Выпил — мимо кассы — За пьянство на работе чиновников будут лишать зарплаты — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, детально прописывающую, когда за отстраненными от службы чиновникам будет сохраняться зарплата. А когда — простой окажется бесплатным.

— Золотые кадры — Владимир Путин оценил результаты сборной России WorldSkills — Международное движение WorldSkills в России стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, заявил Владимир Путин. Он специально прилетел в Казань, чтобы принять участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

— Врач с квартирой — Владимиру Путину доложили о реализации нацпроектов в Курской области — Президент Владимир Путин одобрил идею курских властей увековечить память писателя Даниила Гранина, проверил подготовку к празднованию тысячелетия Курска и ход нацпроектов в области. Об этом шла речь на встрече с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

— Запрос на цифру — В ЦИК показали новую технику для голосования — В будущем году Центризбирком намерен существенно расширить цифровую составляющую на выборах в России. В среду, 28 августа, в здании комиссии прошла выставка действующих образцов и прототипов различных устройств, которые могут использоваться для учета избирателей, голосования, оперативного рассмотрения жалоб и других процедур. Экспозиция приурочена к 25-летию системы ГАС "Выборы".

— Деньги на главное — Дмитрий Медведев: Бюджет на 2020-2022 годы должен быть социально ориентирован — Кабинет министров на заседании 19 сентября планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Социальные расходы останутся его приоритетом, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Варианты про запас — Как помогут экономике инвестиции из Фонда национального благосостояния — Правительство, скорее всего, сможет начать инвестировать ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже в 2020 году. Магистральная идея расходования, похоже, определилась — ускорение экономического роста при сохранении достаточного запаса прочности.

— Стейки готовят на вынос — экспорт — Россия хочет поставлять премиальную говядину в Евросоюз — Россия может поставлять говядину на экспорт и зарабатывать на этом до 200 миллионов долларов ежегодно, считают в минсельхозе. В министерстве предложили дать право Россельхознадзору выдавать "сертификаты подлинности" для выхода в Евросоюз.

— Парк на месте бараков — Вячеслав Володин оценил проекты благоустройства в Саратовской области — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду продолжил работу в своем избирательном округе в Саратове. Спикер осмотрел парк Марины Расковой в Заводском районе, который горожане выбрали в числе территорий, где необходимо провести благоустройство в первую очередь.

— Мы живем в одном городе — Михаил Швыдкой: То, что люди хотят честных и прозрачных выборов, это естественно, и относиться к этому надо с пониманием — Меньше десяти дней осталось до выборов в Мосгордуму. Много лет они проходили в Москве, как и в других мегаполисах мира, очень спокойно, порой почти незаметно. В этом же году вокруг выдвижения кандидатов в депутаты столичного парламента страсти горят чуть не с первых дней. Но не перегорят ли? Собираются ли москвичи голосовать 8 сентября?

— Пошли в рост — Зарплаты столичных почтальонов вырастут в ноябре — С ноября 2019 года у столичных почтальонов, операторов почтовой связи, начальников отделений почтовой связи и их заместителей зарплаты вырастут в среднем на 20 процентов. Эта тема обсуждалась на рабочей встрече руководства департамента информационных технологий правительства Москвы и директора макрорегиона Москва "Почты России" Дмитрия Адушева.

— Учителям поставят лайк — Педагогам подсказали, как правильно вести себя в интернете — Документ, в том числе, содержит правила поведения преподавателей в интернете. Учителям стоит воздержаться от публикации в соцсетях "информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей". Снимки в купальниках (если, конечно, это не порнография), под категорию "причиняющих вред здоровью" явно не попадают.

— Меню село на диету — Фастфуд начал готовить еду из растительного мяса — Рестораны быстрой еды в мире начали использовать искусственное мясо. На днях KFC запустила продажу наггетсов из заменителя курицы. Ранее Burger King представил "воппер" с "немясной" котлетой, а сеть Subway анонсировала запуск в продажу тефтелей на растительной основе. "Немясное" мясо производят из ингредиентов растительного происхождения. Причем имитируются вкус и текстура настоящего мяса.

— Присели на дорожку — На шоссе в Татарстане приземлились сразу 14 военных самолетов — На крупных тыловых учениях в Центре России военные летчики и подразделения материально-технического обеспечения совместно отработали уникальную операцию — посадку, обслуживание и взлет со строящейся в Татарстане автомобильной дороги большой группы самолетов ВКС.

— Наука службы — Преподаватели военных кафедр получат подъемные пособия — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую право на подъемное пособие военнослужащим, получившим назначение в военно-учебный центр при каком-то вузе.

— Костюм на вылет — На МАКСе показали новый скафандр и предложили полетать в невесомости — На МАКСе впервые представлен новый спасательный скафандр для экипажа перспективного пилотируемого космического корабля. Предприятие-разработчик — знаменитое НПП "Звезда", где создавались "звездные одежды" еще для первых космонавтов. А сегодня здесь делаются скафандры, аналогов которым, без преувеличения, в мире нет.

— Накликать жалобу — В России запустят приложение для общественного контроля — Граждане смогут вносить предложения по улучшению работы госведомств через специальное мобильное приложение. Его запустят в сентябре. В приложение также можно будет загрузить информацию о конкретной проблеме и получить по ней обратную связь.

— Машинист сошел на станции — Беспилотные "Ласточки" запустят на Московском центральном кольце в 2021 году — Первый скоростной электропоезд "Ласточка" с беспилотным управлением в тестовом режиме проехал вчера на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в подмосковной Щербинке. Для выхода таких поездов на маршруты готовят нормативную базу.

— Большая семья — большие деньги — Рейтинг самых богатых семей России за год обновился на треть — Совокупное состояние десяти самых богатых семей России, по подсчетам Forbes, практически перестало расти — за год оно увеличилось лишь на 0,3 млрд долларов, до 25,3 млрд.

— Билет на балет — В Петербурге появится зимняя карта гостя — В Петербурге заработает зимний вариант карты гостя, вместо скидок на посещение Петергофа с фонтанами и прогулок по рекам и каналам туристы смогут с выгодой для себя посетить большее количество музеев.

— Пони — это тоже кони. Но для маленьких — На "Спасскую башню" завезли 500 тонн песка на детские забавы — Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников принял участие в церемонии награждения маленьких победителей необычного конного шоу. Настоящей изюминкой фестиваля "Спасская башня" стали выступления детей-конников в спортивном шоу, созданном режиссерами главного летнего московского зрелища.

— Полет окончен — Угонщика самолета из Югры суд направил на принудительное психиатрическое лечение — В среду окружной суд Югры вынес приговор жителю села Угут Сургутского района ХМАО Павлу Шаповалову, пытавшегося 22 января этого года угнать самолет, следовавший рейсом Сургут — Москва, и направить его в Афганистан. В силу состояния обвиняемого суд проходил в закрытом режиме.

— Операция в ресторане — Вип-чиновник получил срок за взятку — Хамовнический районный суд столицы на пять лет отправил в колонию общего режима Юрия Ефимова — бывшего высокопоставленного сотрудника департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России.

— Хорошо наложенный обман — Полиция поймала мошенников, орудовавших в интернете — В среду центральный главк полицейского ведомства объявил об удачной операции — поимке большой и хорошо организованной группе мошенников. Полицейская операция была по-настоящему масштабной. В ней были задействованы сотрудники МВД из нескольких регионов страны.

— Мстить никому не намерен — Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство — Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи главу украинского подразделения РИА Новости Кирилла Вышинского, удовлетворив ходатайство защиты. Мера пресечения обвиняемому была изменена с содержания под стражей на "личное обязательство", то есть теперь Вышинский обязан по первому требованию являться к следователю или в суд.

— Разобрали "хлебные" места — В четверг начинает работу новая Верховная рада Украины — В четверг начнет работу 9-й созыв Верховной рады, самый необычный в сравнении с предыдущими составами парламента. Обновленный на четыре пятых и в среднем серьезно помолодевший, он во многом остается неопознанным объектом и для внешних наблюдателей, и для самих граждан Украины.

— Голограмму — в школы! — Профессор Гавайского университета Крис Шулер предстал перед своими слушателями в виде объемной 3D-голограммы, сообщает местная газета Hawaii Tribune Herald. На такую высокотехнологичную уловку пришлось пойти для того, чтобы лекцию ученого могли прослушать в колледже архипелага Американского Самоа, расположенного в четырех тысячах километров от Гавайев.

— Болсонару ждет "пардона" — Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от 18 миллионов евро помощи, которые страны G7 предложили выделить на борьбу с пожарами в Амазонии, до тех пор, пока его французский коллега Эмманюэль Макрон не принесет официальные извинения.

— Бундесвер остался без сапог — Военнослужащие немецкого бундесвера уже много лет страдают от острой нехватки современной обуви. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет минобороны ФРГ, предоставленный по парламентскому запросу. Солдатам придется ждать новых армейских ботинок на полтора года дольше, чем планировалось.

— Япония прикупила ракеты — Токио потратит три миллиарда на оружие США — Белый дом одобрил поставки Японии противоракет на сумму более трех миллиардов долларов, разрешил поставки в Литву 500 бронеавтомобилей, а также других видов военной техники в страны Европы и Азии. Об этом говорится в сообщении управления по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США (DSCA).

— Под венец через психолога — В ЗАГСах молодоженам вручают приглашения к психологу — В Чувашии каждой паре, которая обращается в ЗАГСы с заявлением на заключение брака, или, напротив, на развод, для начала предлагают сходить к психологу.

— Охота на звук — Слишком шумные мотоциклы ждет штрафстоянка — В Брянске ГИБДД отправила на штрафстоянку сразу 48 байков. Мотоциклистов останавливали за езду без прав или в нетрезвом виде, а также за слишком громкий звук, издаваемый их байками. Громовые раскаты ночных гонок не только раздражают жителей, но и нарушают сразу несколько законов.

— К трапу по воде — В Приморье ливни превратили дороги в реки и остановили поезда — Двое суток во Владивостоке шел дождь, который принес с собой практически месячную норму осадков. Стихия нанесла настолько серьезный удар по инфраструктуре, что в городе ввели режим ЧС. Соцсети заполонили фото "плывущих" по дорогам автомобилей, упавших деревьев и подпорных стен, схода селей и оползней.

— Хотел помочь — Гинекологу грозит срок за то, что он дал пациентке лекарства из собственной аптечки — В Новой Ляле Олег Баскаков — единственный акушер-гинеколог. В уральском городе с населением 12 тысяч жителей он без малого три года, раньше работал в Миньяре — маленьком городке на границе с Башкирией. Недавно доктор стал фигурантом уголовного дела: врача обвиняют в сбыте психотропных и сильнодействующих препаратов, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

— Звонок от экологов — Школам рекомендовано не запускать воздушные шары на линейках — В Пензенской области, видимо, так соскучились по школьным будням, что линейки решили провести в воскресенье, на которое в этом году выпадает первое сентября. В министерстве образования объясняют, так удобнее для родителей — не придется отпрашиваться с работы, чтобы проводить ребенка на праздник.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— По личному делу — Что означает освобождение Кирилла Вышинского из СИЗО — Освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского спустя 15 месяцев заключения может стать одним из первых шагов к нормализации отношений Москвы и Киева. Также, несмотря на появившуюся в некоторых СМИ информацию о переносе даты, продолжается и подготовка к обмену заключёнными между Россией и Украиной, сообщили "Известиям" в секретариате уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

— Фикс прайс — Доход владельцев частных камер отвяжут от собираемости штрафов — Владельцы частных камер не смогут получать процент от собранных штрафов. Минэкономразвития направило в регионы письма с рекомендацией отказаться от такой схемы заключения концессионных соглашений с инвесторами, сообщили "Известиям" в ведомстве.

— Ни пуха, ни пера — На защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей — Минтранс выделил более 5 млн рублей на создание новой системы орнитологической безопасности полётов воздушных судов. Тендер на соответствующую разработку был объявлен через несколько дней после аварийной посадки самолёта "Уральских авиалиний", произошедшей 15 августа на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский.

— Доктора прописали — Владимир Путин призвал обеспечить медработников жильём — Проработать вопрос обеспечения жильём врачей поручил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом. Эта проблема найдёт своё отражение в региональной стратегии развития здравоохранения, которую планируется утвердить до конца года, заверил главу государства действующий руководитель области.

— Обещать не значит встречаться — Ждать ли нового саммита Трампа и Кима — В последние дни президент США Дональд Трамп несколько раз вспоминал своего северокорейского визави Ким Чен Ына. На фоне фактического равнодушия главы Белого дома к участившимся ракетным пускам со стороны КНДР и его намёка на возможность нового саммита с Кимом многие заговорили о вероятном возвращении сторон к переговорному процессу.

— Раде время — Украинский парламент включается в работу на президента — Уже 29 августа Верховная рада нового созыва проведёт первое заседание. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, фактически впервые в своей истории Украина получила парламент, в котором вся власть сосредоточится в руках одной партии, а влияние оппозиции станет крайне низким.

— Пуш-эффект — Банки экономят до 80% при отмене смс-уведомлений — Крупные банки активно переводят своих клиентов с смс-информирования на пуш-уведомления. Это уже сэкономило кредитным организациям до 80% расходов, подсчитали эксперты специально для "Известий". В банках говорят: новый канал удобнее, безопаснее и дешевле, им уже пользуются до половины клиентов.

— Не спят спокойно — Россияне стали хуже платить налоги на имущество — За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчёта Счётной палаты (документ есть у "Известий"). Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания. В ФНС "Известиям" сказали, что часть должников не платит вовремя из-за сложного финансового положения или просто по забывчивости. При этом доходы бюджетов от имущественных налогов продолжают расти — за три года они увеличились на треть.

— Жизнь не сахар — Почему продажи кофе и шоколада выросли этим летом — В этот летний сезон в стране выросли продажи шоколада (на 3%) и кофе (11%), показали данные GfK Rus. Однако напрашивающееся объяснение, что это связано исключительно с холодным летом и затяжными периодами низкого давления, не поддержали эксперты. По их словам, кофе с шоколадкой — классический ответ населения на общую нестабильность. Но, как и любое лекарство, требует дозированного потребления.

— Незаслуженный отдых — 60% граждан предпенсионного возраста не работают — В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили "Известия", проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Балтийский берег манит ВЭБ — Набсовет ВЭБа рассмотрит проект строительства СПГ-завода и газохимического комплекса (ГХК) за 2,4 трлн руб. Стоимость ГХК, которым займется экс-партнер Аркадия Ротенберга, превысит 837 млрд руб.

— Хозяйственный, самостоятельный, без убеждений — Социологи перед выборами губернатора Петербурга на основе опроса жителей города составили "портрет идеального губернатора". Респонденты хотят от него порядочности и хозяйственности.

— Недвижимость дает максимальную тень — Объем неучтенной экономики России составил 11,7 трлн руб. (12,7% ВВП) в 2017 году, следует из данных Росстата. Самая крупная доля скрытого производства — в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве.

— Следствие бьет на Е4 — СКР принял к производству дело о мошенничестве с кредитами, выданными группе Е4 Михаила Абызова, — его четыре года назад возбудила московская полиция по заявлению Альфа-банка. Обвиняемым по делу проходит экс-президент Е4 Андрей Малышев.

— Феликс Сэтер под прикрытием российской ПРО — Бывший деловой партнер президента США Феликс Сэтер сотрудничал с американскими спецслужбами: в частности, предоставил им информацию о российских системах противоракетной обороны, проникнув на закрытый военный объект.

— Затянувшийся Brexit продлил отпуск — Британский премьер Борис Джонсон поручил приостановить работу парламента на месяц начиная с середины сентября. Это помешает остановить Brexit без соглашения, опасаются депутаты.

— Сезон экзотического дефицита — У торговых сетей возникли перебои с поставкой авокадо из-за смены сезонного поставщика. Исчезновение популярного фрукта заметили потребители: за последний год продажи авокадо заметно выросли.

— Половина банков теряет средства населения — С дефицитом привлеченных у населения средств за последний год столкнулись 53% российских банков, подсчитали в "Эксперт РА". Впервые за 5 лет их доля превысила половину. Уход средств в крупные банки повышает риск отзывов лицензий.

— Узбекистан продегустирует российские марки — В Узбекистане создается система маркировки товаров, аналогичная российской. Оператором пилотного проекта по маркировке сигарет и алкоголя будет "дочка" USM и "Ростеха".

— PokerStars возвращается с боем — Владелец нелегального в России онлайн-покера PokerStars будет продвигать этот бренд на кабельном телеканале о спортивных единоборствах UFC. Это должно помочь восстановить бизнес, пострадавший из-за законодательных ограничений.

— Сердце под контролем — Тщательное ведение больных после инфаркта или инсульта способно резко снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако вторичная профилактика требует доступности медикаментов и вовлеченности врачей.

— Что позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний?— Какие меры обеспечат новое качество лечения больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и выполнение поставленных нацпроектом "Здравоохранение" KPI, РБК+ рассказали эксперты отрасли.

— Регенерация на старте — Эксперты прогнозируют утроение мирового рынка регенеративной медицины в ближайшие пять лет. В России есть своя научная база для развития этого направления.

— Протоны спасения — Лучевая терапия позволяет эффективно лечить онкозаболевания. Преодолеть отставание России в этом направлении медицины позволят открытие протонных центров и улучшение технической и кадровой базы радиационной онкологии в целом.

— Рождение нового стандарта — Развитие медицины и увеличение количества рожениц зрелого возраста меняют подходы и стандарты акушерства.