МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Более 200 обувных компаний отправили письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой об отмене новых пошлин на товары из Китая, передает телеканал CNN со ссылкой на Ассоциацию дистрибьютеров и розничных торговцев обуви США (FDRA).

Ранее власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря — документ опубликован в Федеральном реестре.

"От лица американской обувной индустрии мы призываем вас отменить новые дополнительные пошлины на обувь, которые вступают в силу 1 сентября и 15 декабря этого (2019 – ред.) года … Мы очень обеспокоены тем, что эта мера с пошлинами создаст в дальнейшем экономическую неопределенность. Экономический спад лишит чистого дохода от американских потребителей, даже если им придется платить больше за товары", — говорится в письме.

Как отмечается в письме, в число более 200 компаний, которые его подписали, вошли, в частности Nike, Adidas, Converse и Crocs.

Переговоры между США и Китаем по условиям двусторонней торговли, которые периодически ведутся с 2018 года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.

После очередного обострения Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал и выражал надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций.

К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами.