Администрация США задумалась о взыскании с Китая долгов имперского займа- агентство
МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Американская администрация изучает возможность взыскания долгов с китайских гособлигаций, выпущенных более века назад, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ценные бумаги, о которых идет речь, были эмитированы в Китайской империи. Пришедшее к власти в 1949 году правительство Китайской Народной Республики (КНР) никогда не признавало долгов прежнего режима.
По данным агентства, президент США Дональд Трамп может обратиться к идее возобновления претензий по облигациям в качестве инструмента торговой войны с современным Китаем.
Отмечается, что активистка и соосновательница организации Фонд американских держателей облигаций (ABF) Джонна Бьянка в последнее время встречалась с самим Трампом, а также с главой минфина Стивеном Мнучиным и министром торговли Уилбуром Россом.
Источники в минфине сообщили, что в ведомстве изучали вопрос с китайскими облигациями и пришли к выводу о юридической неосуществимости предложений представителей ABF, включающих продажу долга правительству США.
Агентство со ссылкой на источники также сообщает, что официальные лица Китая информированы об обсуждениях данного вопроса в США, но считают реализацию этой идеи невозможной.
https://1prime.ru/News/20190830/830282546.html