МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Американская администрация изучает возможность взыскания долгов с китайских гособлигаций, выпущенных более века назад, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ценные бумаги, о которых идет речь, были эмитированы в Китайской империи. Пришедшее к власти в 1949 году правительство Китайской Народной Республики (КНР) никогда не признавало долгов прежнего режима.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп может обратиться к идее возобновления претензий по облигациям в качестве инструмента торговой войны с современным Китаем.

Отмечается, что активистка и соосновательница организации Фонд американских держателей облигаций (ABF) Джонна Бьянка в последнее время встречалась с самим Трампом, а также с главой минфина Стивеном Мнучиным и министром торговли Уилбуром Россом.

Источники в минфине сообщили, что в ведомстве изучали вопрос с китайскими облигациями и пришли к выводу о юридической неосуществимости предложений представителей ABF, включающих продажу долга правительству США.

Агентство со ссылкой на источники также сообщает, что официальные лица Китая информированы об обсуждениях данного вопроса в США, но считают реализацию этой идеи невозможной.