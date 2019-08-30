МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Банк России принял решение о присоединении санируемого им "Волго-Окского коммерческого банка" (Вокбанка) к "Московскому индустриальному банку" (МИнБанку), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение о реорганизации АО "Волго-Окский коммерческий банк" в форме его присоединения к ПАО "Московский индустриальный банк", — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ рассматривал возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам. "Но соответствующих обращений в Банк России не поступило", — подчеркнул регулятор.

Банк России взял на санацию Вокбанк в апреле текущего года после отзыва лицензии у его инвестора ("Тройка-Д банка"). В июле ЦБ принял решение выделить на его докапитализацию 2,73 миллиарда рублей, а в августе стал владельцем свыше 99,9% акций.

МИнБанк санируется ЦБ с января текущего года, регулятор стал владельцем 99,99% акций кредитной организации в конце июля. Сообщалось, что регулятор выделит на докапитализацию МИнБанка 128,7 миллиарда рублей.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня Вокбанк занимал 219 место в банковской системе РФ с активами 7,5 млрд рублей, МИнБанк занимал 27 место с активами в размере 363,5 млрд рублей.