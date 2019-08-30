КИЕВ, 30 авг — ПРАЙМ. Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что ее сбила машина в Лондоне.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале", — цитирует Гонтареву агентство "Украинские новости".

Она добавила, что полиция пытается выяснить, был ли это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы".

Ранее Гонтарева заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и тайно жениться на ней, а также заявил, что она "рассказывает сказки".