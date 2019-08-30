МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" впервые в истории поднялись в стоимости выше 16 тысяч рублей и обновили исторический максимум на фоне подскочивших цен на никель, следует из данных торгов Московской биржи.

К закрытию торгов последнего рабочего дня лета акции ГМК подорожали на 3,41%, до 16,088 тысячи рублей (в ходе торгов подскакивали на 4,5% — до 16,25 тысячи), при этом индекс Мосбиржи поднялся на 0,95%.

"Повышенный спрос на бумаги ГМК "Норникель" вызван ростом цен на никель до максимальных значений с 2014 года", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Как следует из данных Лондонской биржи металлов (LME), к текущему моменту стоимость никеля растёт на 8,7% по сравнению с предыдущим закрытием, до 17,835 тысячи долларов за тонну.