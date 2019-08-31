МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Twitter-аккаунт основателя социальной сети Джека Дорси взломали, сообщили в компании.

"Нам известно, что аккаунт Дорси был взломан, и выясняем, что произошло", — говорится в сообщении команды по коммуникациям.

Публикации злоумышленников в аккаунте Дорси с более чем 4 миллионами подписчиков были удалены. Тем не менее, как сообщают СМИ, там были опубликованы несколько расистских сообщений и угроз взрыва. Как пишет New York Times, в аккаунте Дорси появлялись заявления о том, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана.