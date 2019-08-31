МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Контроль над Twitter-аккаунтом основателя социальной сети Джека Дорси восстановлен после взлома, атака не затронула системы Twitter, сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что учетная запись Дорси в Twitter была взломана. Как сообщали СМИ, там были размещены расистские сообщения и публикации с угрозами взрыва. В частности, в его аккаунте появлялись заявления о том, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана, писала газета New York Times.

"Теперь учетная запись защищена, и нет никаких признаков того, что системы Twitter были взломаны", — говорится в сообщении команды по коммуникациям.