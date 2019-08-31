МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Лидирующую позицию среди иностранных граждан, прибывших в Россию в первом полугодии с туристическими целями, заняли граждане Украины, число которых превысило 3,4 миллиона человек, сообщает Росстат. Однако эксперт сообщила РИА Новости, что их вряд ли можно считать настоящими туристами, которые приезжают тратить деньги, таковыми как раз являются граждане Китая, которых за полгода въехало в страну, по разным данным, 590-780 тысяч.

По данным ведомства, всего за указанный период Россию с туристическими целями посетило 10,734 миллиона человек. Второе место по числу прибывших в РФ занимает Казахстан (1,569 миллиона человек). Китайские туристы, которые считаются лидерами реального российского въездного туризма, заняли третье место.

В десятку лидеров по въезду также вошли — Финляндия (430 тысяч человек), Азербайджан (418 тысяч), Польша (323 тысячи), Германия (270 тысяч), Абхазия (262 тысячи), Армения (260 тысяч) и Эстония (232 тысячи).

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина пояснила РИА Новости, что с 2014 года в Росстате была утверждена официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных турпоездок. Она разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной туристической организации (UNWTO), согласно которым туристами считаются не только те, кто декларирует соответствующую цель поездки, но и въезжающие по частному приглашению, по делам, на лечение, в соседнюю страну за продуктами или другими товарами и так далее. По определению UNWTO турист — это тот, кто тратит в стране деньги, которые он заработал вне пределов этой страны.

Тюрина согласилась, что граждане Китая составляют большинство реальных иностранных туристов в России, но обратила внимание, что часть из них въезжает на Дальний Восток, в Москву, Санкт-Петербург и многие другие города под видом туристов, а на самом деле занимаются в России бизнесом. "Не случайно Пограничная служба зафиксировала 592 тысячи поездок с целью туризма, что несколько меньше данных Росстата", — сказала собеседник агентства.

"Можно как угодно трактовать туристический въезд, можно признать туризмом приграничные поездки в Россию из Казахстана и Польши, но трудно поверить, что граждане Украины, Абхазии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Киргизии едут к нам именно тратить деньги, а не зарабатывать. Но Росстат их тоже учитывает как туристов", — прокомментировала ситуацию она.

При этом собеседник агентства уточнила, что по данным Пограничной службы ФСБ РФ, в первом полугодии в Россию из других стран совершено не 10,734 миллиона, а всего 1,97 миллиона поездок с целью туризма. "Такой показатель на 25,2% больше, чем за тот же период 2018 года. Это самый большой рост полугодового въездного турпотока за последние 8 лет", — обратила внимание Тюрина.