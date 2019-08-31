ТОКИО, 31 авг /ПРАЙМ/. Россия представит в Японии в рамках встречи "большой двадцатки" опыт по содействию занятости граждан старших возрастов, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

В японском городе Мацуяма 1-2 сентября он примет участие во встрече министров труда и занятости G20.

"На встрече, в частности, будет представлен опыт России по содействию занятости граждан старших возрастов", — сказал Топилин.

По его словам, в Мацуяме будут обсуждаться ключевые вызовы демографии и рынка труда, которые стоят перед правительствами всех стран G20. "Это, прежде всего, растущее число пожилых людей, и здесь нужно решать вопросы их занятости и пенсионного обеспечения", — пояснил он.

Как отметил Топилин, российская служба занятости работает в том числе с гражданами пенсионного и предпенсионного возраста.

"Чтобы повысить занятость граждан старшего возраста и помочь регионам в этом вопросе, с этого года в рамках национального проекта "Демография" мы выделяем средства федерального бюджета на программы обучения граждан предпенсионного возраста. Это ежегодно по 5 миллиардов рублей на обучение не менее 75 тысяч человек", — сообщил он.

Также министры G20 рассмотрят вопросы гендерного равенства на рынке труда, занятости молодежи, новые формы труда, в том числе вызванные цифровизацией. Отдельный разговор будет посвящен трудоустройству и качеству рабочих мест в таком секторе, как долгосрочный или долговременный уход.

"Население стареет, требуется все больше специалистов по уходу, обладающих необходимыми компетенциями. Для России это довольно новое направление, но ему мы сейчас уделяем максимум внимания. В национальном проекте "Демография" создание системы долговременного ухода является отдельным мероприятием. В его рамках осуществляется и обучение специалистов. Будем развивать подготовку кадров по данному направлению", — сказал министр.

Он обратил внимание на важность того, что обсуждение пройдет в трехстороннем формате — не только министры представят свое видение будущего сферы труда, но и профсоюзы и работодатели.

В "группу двадцати" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Мексика, Южная Корея, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, Турция, Великобритания, США, Евросоюз и Япония.