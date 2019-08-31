МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2019 года представить проект Национального плана развития конкуренции на новый период 2021-2025 годы, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

"ФАС России (Игорю Артемьеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и до 10 марта 2020 года внести в правительство Российской Федерации в установленном порядке проект национального плана развития конкуренции на 2021–2025 годы с проектом акта о его утверждении", — говорится в документе.

На данный момент действует план развития конкуренции на 2018-2020 годы.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев рассказал, что одной из идей нового нацплана станет "уничтожение" государственных корпораций путем их перерегистрации в акционерные общества.