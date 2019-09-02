ВЛАДИВОСТОК, 2 сен /ПРАЙМ/. Лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, пришвартовался у городского морвоказала, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.

"Лайнер уже прибыл к причалу морвоказала", — сказал собеседник.

Это новый лайнер класса Dream, он введен в эксплуатацию в марте этого года. Длина судна – 324 метра, ширина – 37 метров, число кают – 2116. Всего судно может вместить более 5 тысяч человек.

В прошлом году часть гостей форума поселили на круизном судне Costa NeoRomantica под флагом Италии.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.