МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Отдельные частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц будут выделяться для 5G, однако это не будет носить массовый характер, рассказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он подчеркнул, что сейчас вся специальная спутниковая связь находится в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, и если массово высвобождать его для гражданского применения, придется менять всю спутниковую группировку и диапазоны всех приемопередающих устройств, а это потребует огромных денег. Борисов отметил, что есть альтернативное решение: использование других диапазонов частот, на которых можно развертывать сети пятого поколения.

На вопрос о том, поддерживает ли он в этом вопросе Минобороны, которое выступает против передачи частот, Борисов ответил, что на совещании с коллегами из Минобороны, ФСБ, ФСО и Минкомсвязи они нашли компромиссное решение. "С одной стороны, мы не можем тормозить внедрение технологий пятого поколения. Поэтому есть возможность найти полоски частот в указанном вами диапазоне, чтобы апробировать новые технологии", — сказал вице-премьер.

Он добавил, что отдельные частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц все-таки могут выделяться для 5G, однако "это не будет носить массовый характер". "Мы пойдем на это, чтобы не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию. Но с последующим переходом на более высокий диапазон частот", — отметил вице-премьер, подтвердив предположение, что выделение данных частот возможно в больших городах.

Борисов также подчеркнул, что сейчас взят курс на разворачивание сети 5G в более высоких диапазонах, что даст возможность российской промышленности проявить себя, уйти от зависимости в области приемопередающих устройств, а возможно и создать партнерства с ведущими вендорами.