МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Турция стала самым популярным выездным направлением для туристов из РФ в первом полугодии 2019 года, ее посетило 2,649 миллиона россиян, а вторая по популярности страна — Абхазия, в которую за полгода выехало 1,852 миллиона россиян, сообщает Росстат. Как рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ), возможно, что второе место Абхазии обеспечили ее же граждане, имеющие российские паспорта.

По данным ведомства, всего за указанный период с туристическими целями в разные страны выехало 19,891 миллиона россиян. На третьем месте после Турции и Абхазии следует Финляндия, где побывали 1,644 миллиона туристов из РФ.

В десятку лидирующих туристических направлений также вошли Казахстан (1,371 миллиона), Китай (1,077 миллиона), Украина (1,057 миллиона), Эстония (847 тысяч), Таиланд (654 тысячи), Грузия (630 тысяч) и Германия (628 тысяч).

Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина пояснила РИА Новости, что с 2014 года в Росстате была утверждена официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных турпоездок. Она разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной туристической организации (UNWTO), согласно которым туристами считаются не только те, кто декларирует соответствующую цель поездки, но и въезжающие по частному приглашению, по делам, на лечение, в соседнюю страну за продуктами или другими товарами и так далее.

Собеседник агентства не стала ставить под сомнение лидерство Турции, но обратила внимание, что статистика учитывает именно пересечения границы, а не количество выезжающих граждан.

"Возможно, высокие статистические показатели въезда в Абхазию обеспечивают жители этой страны с российскими паспортами, которые десятки раз в месяц пересекают границу в обоих направлениях. Или возьмем Казахстан, который граничит с 9 субъектами РФ и имеет длину границы 7,5 тысячи километров. В эту страну можно въехать по российскому паспорту, поэтому там огромный поток приграничных поездок, но туристические ли они – вопрос", — прокомментировала ситуацию она.

Далее Тюрина напомнила, что реального турпотока на Украину нет с 2014 года, а в туристические поездки попали, в основном, частные путешествия родных и близких украинцев и россиян. Однако по мнению Тюриной, с другой стороны, люди едут и тратят деньги, значит можно и их считать туристами в соответствии с новой методикой.