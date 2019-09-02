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КОММЕРСАНТ

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— Страховщики не проходят техосмотр — Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству — Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.

— Пять человек на место — Список кандидатов в депутаты Мосгордумы близок к окончательному — Список кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Мосгордуму 8 сентября, станет известен 2 сентября, но отдельные изменения могут вноситься вплоть до пятницы 6 сентября.

— К отходам ищут подходы — Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации — Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.

— Чиновники разбавляют воду — ГЧП по производству "Ессентуков" может быть разорвано — Планы по созданию государственно-частного партнерства (ГЧП), которое должно консолидировать всю добычу и разлив воды "Ессентуки", оказались под угрозой.

— Капитальное несварение — Финансовые вложения превысили капитальные инвестиции компаний в 24 раза — За первое полугодие 2019 года российские компании вложили в финансовые инструменты (в основном краткосрочные) 123 трлн руб, а капвложения за тот же период составили лишь 5 трлн руб, следует из свежей сводки Росстата.

— Займи, но модернизируй — Минсельхоз описал развитие сельской инфраструктуры в кредитных терминах — Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства о субсидировании льготных кредитов на коммунальную, транспортную и жилищную модернизацию сел.

— "Голландская болезнь" не для всех — На ее исход влияет качество институтов в стране — Опыт Норвегии противоречит традиционной теории о "голландской болезни" — негативном влиянии роста экспортных нефтегазовых доходов сектора на конкурентоспособность обработки, заключили ученые Австралийского национального университета.

— Рынок лекарств прирастает болезнями — Объем коммерческого рынка лекарств (не включает в себя госзакупки препаратов для системы здравоохранения) за семь месяцев 2019 года достиг 567,6 млрд руб, подсчитали в DSM Group.

— Антисельсоветская пропаганда — Как бывший заместитель Германа Грефа меняет власть в Липецкой области — Жители Липецкой области 8 сентября впервые с 1998 года выберут себе нового губернатора. Сменить ресурсного и местами эпатажного Олега Королева рассчитывает бывший заместитель Германа Грефа Игорь Артамонов.

— В единый день в одном туре — Губернаторские выборы могут пройти по самому простому сценарию — После снятия Владимира Бортко с выборов губернатора Санкт-Петербурга вероятность второго тура в Северной столице практически сошла на нет, считают ряд собеседников "Ъ".

— МВД досталось от милицейского клуба — Тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов и бывшие футболисты хотят взыскать с ведомства десятки миллионов за бездействие — Как стало известно "Ъ", главный тренер футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов требует, чтобы МВД выплатило ему 28,7 млн руб компенсации за бездействие следователей, расследующих хищение средств вкладчиков в банке "Замоскворецкий".

— Владелец "Суммы" готов вложиться в "Лефортово" — Новый проект Зиявудина Магомедова связан с физкультурой и спортом для заключенных — Как стало известно "Ъ", владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, находящийся под следствием по обвинению в организации преступного сообщества, готов вложить средства и предоставить соответствующее оборудование для строительства спортзала в СИЗО "Лефортово".

— Сержант отыгрался за родину — Военный делал ставки под залог мобильных устройств, похищенных из части — Как стало известно "Ъ", начальник диспетчерского центра автомобильной военной части в подмосковной Балашихе сдал в комиссионный все мобильные устройства, предназначенные для отслеживания и контроля выполняющих боевую задачу машин.

— День званий — Начало учебного года решили отметить воспоминаниями о войне — Главным событием общегородского Дня знаний 1 сентября на ВДНХ стала торжественная линейка кадетского движения Москвы. На кадетский парад приглашали и учеников московских школ, но пришли они явно не все.

— Судебная афиша и полицейский рейтинг — Корреспонденты "Ъ" изучили сетевые проекты, связанные с митингами и задержаниями на них.

— Анджей Дуда перенес окончание войны на 1989 год — Как в Польше отметили 80-ю годовщину начала Второй мировой — В воскресенье сразу в нескольких польских городах прошли траурные мероприятия в память о первом дне Второй мировой войны. Основное внимание было приковано к Варшаве, где у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата собрались высокопоставленные гости из четырех десятков стран.

— Сербия получила европейское предупреждение — Евросоюз выступил против ее сближения с ЕАЭС — Евросоюз призвал Сербию отказаться от подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, объявив, что оно противоречит ее планам по вступлению в ЕС.

— "Нормандский формат" приближается к саммиту — Берлинские переговоры по Украине могут стать этапом на пути к встрече лидеров стран "четверки" — В Берлине 2 сентября пройдут переговоры советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция).

— США ударили по прекращению огня — Москву об атаке в Идлибе Вашингтон не предупредил — Свыше 50 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного ВВС США в субботу по провинции Идлиб. Мишенью стал пункт управления террористов, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

— Активы "РусГидро" получили цену размена — ДЭК оценена в 19 млрд рублей для сделки со структурами Андрея Мельниченко — "Ъ" стали известны подробности предстоящей сделки по обмену активами между "РусГидро" и структурами Андрея Мельниченко (владеет "Еврохимом" и СУЭК) в их совместной Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

— AliExpress сделает пакетное предложение — Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке — Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.

— Платежная систематизация — Банковские расчеты приведут в соответствие с рынком — Регулирование работы платежных систем в России снова требует доработки — по мнению участников рынка, защищая его от санкций спешными поправками, законодатели перестарались.

— Почта-банк добирает капитал — ВТБ заработает на развитии дочернего банка — Почта-банк в первом полугодии получил от ВТБ, который владеет 49,9% его акций, бессрочные субординированные кредиты на 9,4 млрд руб. Они предоставлены под 13,2% и 14% годовых.

— Инвесторозамещение — Фондовый рынок меняет внешние вложения на внутренние — Двенадцатый месяц подряд международные инвесторы сокращают инвестиции на российском фондовом рынке. За это время они вывели из страновых фондов $2,9 млрд.

— Компаниям расписали тарифы — СБП готова обслуживать юрлиц — Стали известны тарифы для оплаты покупок по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) для торговых организаций и расчетов между банками.

— Солнце гасит ветер — Инвесторы в энергетику спорят о субсидиях — По данным "Ъ", инвесторы в зеленую энергетику спорят о распределении объемов поддержки отрасли до 2035 года. Предполагается, что на солнечную генерацию уйдет до 35% от общей квоты, а остальное практически полностью достанется ветрогенерации.

— Alltech пытается выйти из газа — Группа хочет продать месторождения проекта "Печора СПГ" — Как выяснил "Ъ", группа Alltech Дмитрия Босова после выхода "Роснефти" из проекта "Печора СПГ" ищет покупателей на Коровинское и Кумжинское газоконденсатные месторождения.

— "Аммоний" получил азотного инвестора — Структура Романа Троценко купила долг завода перед ВЭБом — Как и предполагал "Ъ", новым владельцем производителя азотных удобрений АО "Аммоний" станет структура Романа Троценко.

— Польша хочет поделиться газом с Украиной — Киеву предлагают закупать до 6 млрд кубометров — Польша ищет рынки сбыта для американского сжиженного газа, который местная госкомпания PGNiG начнет получать с 2022 года.

— Смартфоны остались в запасе — Импорт мобильных телефонов в Россию снизился — Импорт смартфонов и кнопочных телефонов в Россию сократился в первом полугодии на 3%, подсчитали в GS Group.

— Domino’s Pizza разбирает франчайзи — Сеть выкупает заведения партнеров — Конфликт сети пиццерий Domino’s с собственными франчайзи поставил под угрозу ее дальнейшее развитие. Как стало известно "Ъ", в компании существует негласный запрет на продажу франшизы в регионах.

— МТС распутает провода — Компания может реорганизовать интернет-провайдера МГТС — МТС рассмотрит вопрос о масштабной реорганизации своей дочерней компании — крупнейшего в Москве интернет-провайдера МГТС.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минобороны может самостоятельно достроить космодром "Восточный" — Вместо ПСО "Казань" подрядчиком стройки может стать специально создаваемая для нужд армии компания — Проблемы строительства космодрома "Восточный" будут рассмотрены на этой неделе у председателя правительства Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина.

— Бортко снялся с выборов главы Петербурга ради победы Беглова в первом туре — Теперь у врио губернатора Северной столицы остались лишь два соперника.

— Высокая конкуренция на выборах в Мосгордуму ожидается лишь в восьми из 45 округов — Но оппозиционные кандидаты могут получить около четверти мандатов, допускают эксперты.

— Председателю Верховного суда предстоит участие в конкурсе — Коллегия судей в ближайшие дни начинает отбор претендентов на должность руководителя суда.

— Счетная палата против включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс — Сперва нужно провести их инвентаризацию — Поступления от неналоговых платежей в 2018 г в федеральный бюджет превысили 1,5 трлн руб, сообщила Счетная палата и предупредила, что такие платежи нужно оптимизировать.

— Закупки госкомпаний остаются непрозрачными — Чиновники задумались об ужесточении правил игры — По данным мониторинга за первое полугодие, опубликованного Минфином, закупки госкомпаний и естественных монополий составили 6,4 трлн руб.

— Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику — Но эксперты боятся внезапной остановки кредитования — За первую половину 2019 г коэффициент обслуживания кредитов вырос с 9,9 до 10,4%, сообщил в пятницу ЦБ.

— Вице-премьер Юрий Борисов: ситуация на космодроме "Восточный" нас не устраивает — Ответственный за развитие оборонной промышленности вице-премьер рассказывает о безнадежных долгах ОПК, будущем 5G в России и проблемах Роскосмоса.

— Альфа-банк взыскивает с консультанта долг своего заемщика на 9,5 млрд рублей — Банк выдал кредит угольному предприятию "Краснобродский южный" после аудита IMC Montan.

— В России появится программа развития водородной энергетики — К 2040 году рынок водородного топлива может достичь $160 млрд, считают чиновники.

— Минобороны продолжит разрабатывать скоростной вертолет — Пока в этой сфере Россия сильно отстает от США. — В планах Минобороны есть разработка скоростного вертолета. В рамках открытой научно-исследовательской работы (НИР) был создан демонстратор на базе вертолета Ми-24, который подтвердил возможность создания такого аппарата.

— Бывший министр связи потребовал 6,5 млрд рублей с заводов, которыми сам управлял — Один из них – "Ангстрем-Т" – должен кредиторам уже 98,8 млрд рублей.

— На региональном рынке складов готовится одна из крупнейших сделок в истории — Компьютерная компания "Марвел-дистрибуция" купит логистический комплекс в Петербурге — Логистический оператор PNK Group построит складской комплекс на 51 000 кв м в "PNK парк Софийская КАД" в Санкт-Петербурге.

— Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы — За полгода количество покупок в интернете оказалось таким же, как за весь прошлый год — Российский рынок интернет-торговли в первом полугодии 2019 г вырос на 26%, достигнув 725 млрд руб, подсчитали аналитики Data Insight.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— … А также их родители — Министр Ольга Васильева провела Общероссийское родительское собрание — Министр просвещения Ольга Васильева провела традиционное Общероссийское родительское собрание.

— Доктор на миллион — В Липецкой области придумали, как сократить дефицит врачей — Проект закона о новых подъемных выплатах для медиков дефицитных для региона специальностей внесут в Липецкий областной совет.

— Сентябрь. Вступает в силу — Аварию оформят по смартфону — С 1 сентября извещение об аварии, которое требуется для получения выплаты по ОСАГО, может быть составлено в электронном виде. Во всяком случае, именно в этот день вступит в силу такое положение закона об ОСАГО.

— Родился второй — солдат домой — Солдаты срочной службы, ставшие во время выполнения воинского долга многодетными отцами, смогут досрочно уйти из армии. Поправки в Закон "О воинской обязанности и военной службе" теперь разрешают бойцу снять форму после рождения второго ребенка и отправиться домой.

— Дело без суда — Финомбудсмен вынес решение о рекордной выплате по ОСАГО — Финансовый уполномоченный принял решение о взыскании со страховой компании в пользу потребителя 900 тысяч рублей.

— От Кавказа до Арктики — Владимир Путин пообещал приехать в Чечню и поддержал планы развития Мурманска — В конце прошлой недели Владимир Путин продолжил серию встреч с региональными лидерами. На этот раз о социально-экономической ситуации в своем регионе президенту рассказали глава Чечни Рамзан Кадыров и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

— Главная река — Дмитрий Медведев призвал к экологическому оздоровлению Волги — Если в следующем году регионы начнут отодвигать реализацию мероприятий в рамках проекта по оздоровлению Волги, то правительство, в свою очередь, будет лишать стройки господдержки.

— Навстречу солнцу — Владимир Путин посетит Монголию и Дальний Восток — На этой неделе глава государства будет работать за пределами Москвы. Президент примет участие в пятом Восточном экономическом форуме 4-6 сентября во Владивостоке.

— Мелодия сплотила — Гимн России в юбилейный год впервые исполнил гигантский хор в сопровождении самого большого оркестра — Такого еще не было. Гимн России исполнил хор из сорока тысяч человек в сопровождении оркестра из 8100 музыкантов.

— Кассовый прорыв — ЦБ ограничил комиссии банков за покупки по QR-коду — Банк России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП).

— Миллиону сельчан прибавили пенсию — Около миллиона неработающих сельских пенсионеров получили в этом году доплату к пенсии — в среднем по 1,3 тысячи рублей.

— Легкие коптеры и дроны поставят на учет — Легким беспилотным летательным аппаратам начнут присваивать учетные номера, чтобы всегда можно было установить их владельца. Правила учета для беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов вступают в силу с 27 сентября.

— Самовольно занятую землю можно будет частично оформить в собственность — Если человек более 15 лет назад самовольно занял участок и пользуется им без претензий со стороны соседей, то он сможет оформить часть земли в собственность при проведении комплексных кадастровых работ.

— Ограничено снятие денег с анонимных кошельков и платежных карт — Снятие наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт с 15 сентября возможно только при упрощенной идентификации гражданина.

— Опасным отходам нашли ответственного — Единая государственная система обращения с опасными отходами I и II классов опасности (соли свинца, кислоты, ртутные лампы, щелочи, аккумуляторы, промышленные отходы и т.д.) заработает в России в сентябре.

— Начинается маркировка кресел-колясок — В России 1 сентября стартовал добровольный эксперимент по маркировке кресел-колясок. Для колясок с ручным приводом его итоги подведут в декабре 2020 года, а для колясок с электрическим приводом — в июне 2021-го.

— Новости от Левитана — ТАСС отметил 115-летие — В воскресенье 115 лет исполнилось старейшему информационному агентству России — ТАСС.

— Введено новое наказание для судей — Закон ввел новое дисциплинарное наказание для судей: теперь человека в мантии могут понизить в классе. А это напрямую отразится на зарплате судьи и его карьерных перспективах.

— Судебные процессы пройдут под аудиозапись — Дела между судьями начинают распределять с помощью автоматической системы, а судебные заседания будут проходить под аудиозапись. Такие законодательные нормы вступили в силу с 1 сентября.

— Нотариус станет доступней — Закон прописал, что чиновники в удаленных малонаселенных районах смогут выполнять только простые нотариальные действия, не требующие специальных знаний и высокой юридической квалификации.

— Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции — В столице в знаменитом Московском зоопарке на Баррикадной после комплексной реконструкции, длившейся чуть более двух лет, открылся Детский зоопарк.

— Кнопка помощи избирателю — Заявление на голосование на дому можно подать через сайт госуслуг — На портале госуслуг появилась возможность подать заявление о голосовании на дому. О том, как работает этот сервис, рассказала в пятницу на заседании Центризбиркома представитель Минкомсвязи России Галина Сташевская.

— Бардзо шкода, пан Дуда — Зачем Варшава приватизировала Вторую мировую войну — Первого сентября в польском городе Велюнь начались мероприятия по случаю официального начала Второй мировой войны.

— Искры вечной памяти — В Любляне у памятника Сынам России зажгли Вечный огонь — Вечный огонь, символ памяти тех, кто своими жизнями защитил мир от фашизма, зажегся в столице Словении, у памятника Сынам России и Советского Союза, погибших во время Первой и Второй мировых войн.

— Шагнули направо — "Альтернатива для Германии" стала второй силой в Саксонии и Бранденбурге — В воскресенье сразу в двух восточногерманских землях, Саксонии и Бранденбурге, прошли выборы в местные парламенты — ландтаги, к которым без преувеличения было приковано внимание всей страны.

— Пули не учат — Техас смягчает оружейные законы на фоне второго за месяц массового расстрела — Рядовая полицейская проверка машины на трассе в западной части штата Техас внезапно обернулась стрельбой и гибелью 5 человек.

— "Дориан" у порога — Юго-восток США готовится к мощному урагану — Зародившийся в Атлантическом океане мощнейший ураган "Дориан" неумолимо приближается к юго-восточному побережью США.

— Двенадцатый, солнечный — На Красной площади завершился военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — У военно-музыкальных фестивалей формата "милитари тату" нет личных наименований, только номера. Эту традицию придется поломать: 12-й Международный фестиваль "Спасская башня" в историю войдет как "солнечный".

— Умный остров — Россия и Сингапур договорились о борьбе с терроризмом — Завершилось пятидневное турне секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Малайзию и Сингапур.

— Осень себя покажет — Научный руководитель Гидрометцентра пообещал бабье лето в этом году — Первая декада сентября на европейской территории России ожидается комфортной, рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Все средства хороши — Льготные кредиты для малого бизнеса станут больше — Правительство поставило задачу увеличить в этом году в 8-10 раз объем льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме того, решено повысить максимальный порог по таким кредитам с одного до двух миллиардов рублей.

— Опять смерть в проводах — Почему так часто падают вертолеты — Почему в России вертолеты и даже небольшие самолеты так часто сталкиваются с линиями электропередач? Только за последние месяцы — уже несколько трагедий.

— Амур показывает нрав — Паводковая обстановка в Хабаровском крае остается сложной — Уровень Амура у Комсомольска уверенно перешагнул отметку опасного явления. Вчера река "прибавила в росте" 13 сантиметров и выросла до 7,4 метра.

— Серфинг на Сахарова — Фестиваль "PROлето" собрал на двух площадках больше 150 тысяч гостей — Проспект Академика Сахарова и ВДНХ в минувшую субботу стали главными площадками фестиваля "PROлето" — они собрали около 150 тысяч гостей.

— По субботам, по бульварам — На несанкционированную акцию, организованную Любовью Соболь, откликнулись 750 человек — Несмотря на то что акцию в защиту незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на 31 августа столичные власти не согласовали, в этот день в городе шел большой молодежный фестиваль "PROлето", оппозиция вновь решила все-таки вывести москвичей на бульвары.

— На широкую колею — На Сахалине "перешили" железную дорогу — Завершилась почти вековая история построенной японцами узкоколейки с шириной 1067 миллиметров и началась новая — современной магистрали с колеей общесетевого стандарта 1520 миллиметров.

— Из тюрьмы пришел счет — В Оренбурге осужденный оплатит свое содержание — Оплатить свое содержание за решеткой придется осужденному исправительной колонии (ИК) N 9 УФСИН России по Оренбургской области.

— Первого сентября, пятнадцать лет назад — В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе №1 — В воскресенье утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев. С той страшной трагедии прошло ровно 15 лет.

— Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров — Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Et Setera, где пообщался с директорами и художественными руководителями театров.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Система коллективной безопасности рушится не "под собственным весом" — Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин — о роли Москвы в отстаивании принципов верховенства международного права и о спекуляциях вокруг Второй мировой войны.

— Дальний восторг — Бизнес-круги США прибудут на ВЭФ — Бизнес-круги США приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), несмотря на санкционную политику Вашингтона.

— Не в пользу бедных — Банки сократили выдачу займов в небогатых регионах — Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.

— Пошли на взлет — Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов — Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9-10%, рассказали "Известиям" в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

— Исторически неверно — Как в Польше отметили 80 лет с начала Второй мировой — 1 сентября в Польше прошли мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. В Варшаву прибыли высокопоставленные делегации почти из 40 стран. Российский лидер Владимир Путин, несмотря на первостепенную роль, которую наша страна сыграла в разгроме фашизма, приглашения не получил.

— Гостеприимный Русский — Чего ждут от ВЭФ политики и бизнес — Восточный экономический форум (ВЭФ) способствует не только привлечению инвестиций в страну, но и в очередной раз демонстрирует, что изолировать Россию с помощью санкций не удалось, заявили "Известиям" в Совете Федерации.

— Школьный апгрейд — Какие изменения ждут учителей и учеников — В День знаний, который в этом году пришелся на 2 сентября, в российские школы пойдут почти 2 млн первоклашек, что на 100 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

— Тендер от рака — Больницы удвоили траты на лекарства для онкобольных — Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных. В первом полугодии 2019-го лечебные учреждения приобрели противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы на 35,9 млрд рублей.

— "Мы выходили на работу с еще не снятыми швами" — Учительница Беслана — о жизни школы № 1 после теракта и о проблемах, с которыми там сталкиваются сегодня.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Субботняя несогласованная акция в Москве прошла без задержаний — Протестующие против репрессий не дождались репрессий — В Москве прошла несогласованная акция оппозиции против политических репрессий. Полиция и Росгвардия не препятствовали митингующим.

— ПФР предложил сократить число россиян, имеющих право на ежемесячную накопительную пенсию — Пенсионное обслуживание разовым платежом — Число выходящих на пенсию россиян, получающих всю сумму пенсионных накоплений единовременно, может вырасти. Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут.

— Макропрогнозы лишились цели — Минэкономразвития радикально поменяло концепцию подготовки сценариев развития страны — Из прогнозов Минэкономразвития исчез целевой сценарий —теперь его роль играет базовый вариант. Странно было бы прогнозировать "саботаж" майского указа президента, говорит аналитик.

— МВД расследует хищение средств у госконцерна, производящего оборудование для атомных подлодок — "Электроприбор" ломают обысками и делами — МВД возбудило дело о хищении при проведении работ для ЦНИИ "Электроприбор", производящего навигационное оборудование для атомных подлодок. Глава концерна утверждает, что ситуация чревата срывом оборонного заказа.

— Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине — Вашингтон переоценивает поддержку Киева — Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность блокировки программы военной помощи Украине объемом $250 млн. Это свидетельствует о корректировке политики Вашингтона в отношении Киева.

— ВЭБ приобретает блокпакет НПФ "Благосостояние" — На обе руки мастер — ВЭБ вскоре купит блокпакет в НПФ " Благосостояние", который работает с корпоративными программами РЖД. Статус государственной управляющей компании ВЭБа, которая инвестирует деньги "молчунов", меняться не будет.

— Юрий Чайка выступил против консолидации ресурсов по производству минеральной воды — "Холдинг Аква" получил прокурорское предупреждение — Монополия частно-государственной компании на производство "Ессентуков" может привести к нарушению конкуренции и потере контроля государства, предупредил генпрокурор Юрий Чайка. Вариант избежать этого — дать государству право вето.

— Как O1 Group использовала средства НПФ для получения займа — Будущие пенсионеры выступили настоящими кредиторами — РБК узнал детали спора между структурами Бориса Минца, контролировавшего крупнейшие НПФ, и основного владельца ПИК Сергея Гордеева. Офшор Минца взял в долг 2,8 млрд руб, при переговорах о возврате обсуждалось использование денег НПФ.

— Власти готовятся к ужесточению процесса выдачи квалифицированных подписей — ЦБ сверяет электронные почерки мошенников — ЦБ потребовал у банков статистику, касающуюся случаев мошенничества с электронными подписями. Она необходима для подготовки к парламентской сессии, посвященной защите прав граждан в этой сфере.