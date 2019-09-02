ВЛАДИВОСТОК, 2 сен /ПРАЙМ/. Жители и гости Приморья для посещения выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках V Восточного экономического форума впервые должны будут зарегистрироваться.

Выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет 3-8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс на острове Русском. На ней регионы представляют свой экономический и культурный потенциал. Ранее после закрытия деловой части форума выставку могли посетить все желающие без регистрации.

"Организаторы выставки "Улица Дальнего Востока" сообщают об изменениях в ее расписании. Все желающие смогут посетить экспозицию на Университетской набережной 7 сентября с 14.00 до 20.00 и 8 сентября с 10.00 до 20.00. Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на сайте fareaststreet.ru, выбрав удобное для себя время. Посещение выставки — бесплатное", — говорится в сообщении мэрии Владивостока.

После регистрации на указанный e-mail поступит письмо с уникальным QR-кодом. Для доступа на территорию выставки необходимо распечатать или сохранить на мобильном устройстве данное подтверждение о регистрации и предъявить его персоналу выставки на входе.

На входе охрана проводит осмотр личных вещей. Список запрещенных к проносу вещей опубликован на сайте выставки — это токсичные, ядовитые вещества, оружие, колющие и режущие предметы и прочее.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.