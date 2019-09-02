ВЛАДИВОСТОК, 2 сен /ПРАЙМ/. Власти Приморья планируют подписать на полях Восточного экономического форума-2019 во Владивостоке около 30 соглашений в области энергетики, спорта и дорожного строительства, сообщает администрация региона.

"Глава региона, его заместители и руководители профильных департаментов проведут встречи с представителями крупных банков России, отечественных и зарубежных компаний для обсуждения вопросов инвестиционного и экономического сотрудничества с Приморьем… На полях ВЭФ-2019 администрация Приморья планирует заключить около 30 соглашений", — говорится в сообщении.

С ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" будет подписано несколько соглашений по проектам строительства Артемовской ТЭЦ–2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Соглашение по строительству Владивостокской кольцевой автодороги с применением механизма государственно-частного партнерства будет подписано с АО "ВЭБ-инфраструктура". В планах также закрепление договоренностей о создании на базе технопарка "Русский" регионального оператора фонда "Сколково" для поддержки технологического предпринимательства.

Планируется также заключить соглашения по проекту "Умный город", о развитии станций зарядки для электромобилей, о строительстве ледовой арены для керлинга, спортивно-базового комплекса "Керлинг-центр" и горнолыжного курорта "Синяя сопка", с Фондом содействия реформированию ЖКХ — о финансовой поддержке модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

Также власти края подпишут соглашения с ДОМ.РФ, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", ПАО "Сбербанк России", АО "Газпромбанк" и другими.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.