САРАТОВ, 2 сен /ПРАЙМ/. Следователи в Саратовской области заподозрили руководство крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза" в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 24 миллиона рублей, сообщило областное СУСК.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы руководители ЗАО "Тролза" с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость наряду с реальными поставками металла, необходимыми для производства троллейбусов, отразили в бухгалтерской документации фиктивные поставки от этого же поставщика, что позволило предприятию необоснованно получить налоговые вычеты на сумму 23,9 миллиона рублей.

"В отношении руководителей ЗАО "Тролза" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов", — говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что гендиректор "Тролзы" Иван Котвицкий в марте был задержан по подозрению в даче взятки налоговому инспектору. СУСК по области сообщило, что гендиректору завода и его подчиненному вменяется дача взятки сотруднику налоговой инспекции на сумму 2 миллиона рублей. По решению суда Котвицкий был отправлен под домашний арест. Взамен Котвицкого с 3 июля гендиректором завода был назначен его заместитель Сергей Ключарев.

"Тролза" с марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

"Тролза" находится в городе Энгельсе Саратовской области. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.