ВАШИНГТОН, 2 сен /ПРАЙМ/. Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.

"Мы должны объединиться и стоять вместе, чтобы предотвратить использование коммунистической партией Китая связанных с ней компаний, таких, как Huawei, для сбора разведданных, направленных на поддержание работы военных сервисов и сервисов по безопасности Китая через наши технологии", — приводятся в сообщении слова руководителя аппарата вице-президента США Марка Шорта.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что прокуратура США расширила расследование деятельности компании Huawei, которое может привести к дополнительным обвинениям против китайского телекоммуникационного гиганта.

В январе и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу обвинения в общей сложности по 23 пунктам.

Компания Huawei основана в 1987 году в Китае. Компания производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах.