ДАМАСК, 2 сен /ПРАЙМ/. Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.

"Крымско-сирийский торговый дом заключил контракт с сирийской компанией, поставляющей сельхозпродукцию на экспорт… Сумма контракта – 2 миллиона долларов", — сказал Голяндин, уточнив, что подписание состоялось в рамках 61-й международной выставки в Дамаске.

По его словам, срок действия контракта до 31 декабря 2019 года с возможностью продления. "Все партии поставок идут дополнительными соглашениями", — отметил директор торгового дома.

Поставки будут осуществляться через порты Феодосия и Севастополь в контейнерах, уточнил Голяндин.

"Договорились о первой поставке, это тысяча тонн: оливковое масло, лимоны, апельсины, грейпфруты, гранаты", — сообщил Голяндин. Часть поставленных товаров останется в Крыму, а часть дальше будет поставлена "на материк", отметил он.

"Торговый дом старается увеличить товарооборот между Россией через порты Крыма и Сирией. Начинаем возить с помощью российских морских грузоперевозчиков, сирийские нам тоже помогут", — отметил Голяндин.

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, в этом году она проходит с 28 августа по 6 сентября, в ней участвуют около 1500 компаний из 38 стран. В выставке принимают участие 16 российских компаний из различных регионов, в том числе из Крыма, Мордовии, Татарстана, Кировской области.