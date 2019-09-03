МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет совещания по вопросам финансирования в 2020-2022 годах культуры, спорта, ЖКХ и жилищного строительства, сообщает пресс-служба правительства.

"Третьего сентября Д.А. Медведев проведет совещания о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части культуры, физической культуры и спорта, а также в части жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещаниях примут участие министр финансов Антон Силуанов, зампреды правительства Ольга Голодец и Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и руководители ведомств.