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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Мы в такие шагали Дели — Главным гостем пятого ВЭФ станет индийский премьер Нарендра Моди — Во Владивостоке завтра открывается юбилейный, пятый по счету Восточный экономический форум (ВЭФ). Главная его новость — неожиданно "техническое" присутствие во Владивостоке китайской делегации и существенное расширение азиатской повестки.

— Украинских моряков готовят к заочному процессу — При обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами — Стала известна новая схема, которая может быть использована при обмене украинских заключенных на российских. Если осужденные в соответствии с ней вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных по договоренности, достигнутой между сторонами, отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

— БАМу повышают локомотивацию — ОАО РЖД готово перейти на российские тепловозы — ОАО РЖД испытывает проблемы с обеспечением тягой Восточного полигона из-за роста грузопотока и нехватки мощных локомотивов. Раньше монополия закупала их на Украине у "Лугансктепловоза", в России же производство началось только в этом году.

— Промопроизводство замедлило рост — Торговые сети отказываются от акций — Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.

— Молочные братья навек — АФК "Система" и китайская Mengniu Dairy проектируют фермы в Приморье — Дефицитный рынок молока Дальнего Востока и перспективы экспорта в Китай повышают привлекательность бизнеса в регионе для крупных инвесторов. Основной производитель молока из Китая Mengniu Dairy может создать совместное предприятие (СП) со структурой АФК "Система" Владимира Евтушенкова, которое вложит до 45 млрд руб. в строительство ферм на 500 тыс. тонн молока в год.

— Конкурентность не помогла конкуренции — Поставщики отказываются от борьбы за заказы госкомпаний — Минфин по итогам мониторинга закупок госкомпаний в первом полугодии 2019 года констатировал рост их прозрачности: объем неконкурентных закупок за год снизился с 95% до 86%. При этом ведомство утверждает, что среди "прочих" способов закупок, считающихся неконкурентными, более половины — вполне рыночные процедуры.

— Аргентина придержит капиталы — Для поддержки песо власти страны ввели ограничения на валютные операции — Власти Аргентины ввели временные ограничения на валютные операции с тем, чтобы остановить ослабление сильно подешевевшего песо и сберечь резервы. Кроме этого на прошлой неделе правительство Маурисио Макри объявило о планах реструктуризации части госдолга.

— Бюджет по "Брекситу" считают — Британское правительство проявляет несвоевременную щедрость — Завтра министр финансов Великобритании Саджид Джавид должен объявить об увеличении госрасходов в рамках пересмотра бюджетных лимитов министерств на 2020–2021 годы. С тех пор как Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании, его правительство успело раздать ряд громких бюджетных обещани.

— Промышленность стоит без спроса — Мониторинг / индикаторы — Опережающие индикаторы состояния промышленности указывают на неизменность стагнации в этом секторе при ухудшающихся оценках фактического спроса. Индекс предпринимательской уверенности с исключением сезонного фактора с августа 2018 года по август 2019-го в добывающих отраслях остался на прежнем уровне (минус 0,8%), в обрабатывающих производствах — вырос на 1 пункт.

— Издалека в Волгу — Выборы в Астраханской области пройдут при беспрецедентной поддержке из Москвы — В конце прошлой недели председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Астрахань. Назначенный в начале июня врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин стал единственным из действующих кандидатов на посты глав регионов РФ, кто только в августе трижды встречался с первыми лицами страны.

— Михаилу Абызову нашли свидетеля на Украине — Арестована руководитель кипрского офшора, через который экс-министр проводил сделки — Гражданка Украины Инна Пикалова, арестованная вчера Басманным райсудом, может оказаться ключевым фигурантом в деле экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова.

— Суд не признал дружественный огонь — Подполковнику спецназа не удалось взыскать компенсацию за авиаудар федеральных сил — В Краснодаре вступило в силу решение суда, который отказал бывшему подполковнику спецназа МВД Олегу Лысых в выплатах за ранение, полученное в бою за высоту "Телевышка" в Дагестане в сентябре 1999 года. Офицер признан потерпевшим в деле о "дружественном огне".

— Оценку потери кормильца перенесли в Грозный — Семья осужденного, погибшего в челябинской колонии, подала иск о компенсации по своему месту жительства — Родители чеченца Султана Исраилова, погибшего от пыток в челябинской колонии, подали иск о взыскании с государства 15 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и вреда от потери кормильца.

— Вклады футболистов дошли до министра — Владимир Колокольцев поручил проверить расследование по делу банка "Замоскворецкий" — Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил своему заместителю, начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову провести служебную проверку в отношении должностных лиц, которые занимались расследованием уголовного дела о хищениях средств в банке "Замоскворецкий".

— На митингах посчитают подростков — Сенаторы проследят за применением статьи о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции — Совфед проведет в регионах мониторинг исполнения статьи КоАП о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции. По итогам мониторинга сенаторы обсудят целесообразность внесения новых правок в законы о митингах.

— На поведение родителей еще посмотрят — Супругов Проказовых и Хомских не лишили родительских прав, но вынесли предупреждение — Суды Москвы отклонили иски о лишении родительских прав супругов Елены и Петра Хомских, а также Ольги и Дмитрия Проказовых. С исками обратилась московская прокуратура после того, как родители с детьми пришли на несанкционированные митинги в центре Москвы.

— Автомобильным номерам режут цены — ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков — С 1 января 2020 года максимальная стоимость автомобильного номера составит 2 тыс. руб., мотоциклетного — 1,5 тыс. руб. Соответствующий проект приказа разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Участники рынка идею не поддержали: из-за регулирования тарифов многим производителям придется свернуть бизнес.

— Протестам уточняют расписание — Оппозиция объявила о планах на митинги после выборов — 3 сентября в центре Москвы пройдет "встреча матерей политзаключенных" вместо заявленного ранее шествия от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара, на которое так и не было получено согласование властей. Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму на акцию не собираются, но планируют продолжать митинги после выборов 8 сентября.

— Тегеран меняет уран на нефть — Иран надеется на компромисс с Европой по ядерной сделке — Иран готов объявить о новом сокращении своих обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе вчерашнего визита в Москву. В то же время в Тегеране надеются избежать крайних мер.

— Украинской экономике поручено расти — Новое правительство обнародовало первые планы — Правительство Украины во главе с Алексеем Гончаруком вчера провело первое заседание, по итогам которого было объявлено: уже с 2021 года экономика страны будет расти в среднем на 7%. Премьер Гончарук заверил, что рост ВВП будет обеспечен, в частности, за счет иностранных инвестиций и либерализации экономики.

— Новая мечта по-новому метет — Правящая партия Грузии меняет премьера за год до выборов — Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об уходе в отставку, в связи с тем, что "выполнил свою миссию", добившись всех поставленных целей. Эксперты склоняются к другой версии: опасаясь поражения на выборах осенью 2020 года, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили хочет поставить на должность премьера более решительного человека.

— Экспорту "Газпрома" помогли конкуренты — Компания избежала резкого снижения продаж в августе — Экспорт "Газпрома" в августе снизился всего на 3,5% относительно августа прошлого года, до 15,8 млрд кубометров, следует из данных монополии. Как сообщил "Газпром", за восемь месяцев экспорт в дальнее зарубежье сократился на 4,5%, до 127,3 млрд кубометров.

— Брокеры собирают подписчиков — Торговля ценными бумагами зашла в соцсети — Российские брокеры начинают активно развивать диджитал-направление на стыке коммуникаций и биржевой торговли. Платформы social trading распространены на Западе, однако российских игроков среди участников этого рынка пока немного.

— Нефть в обмен на инвестиции — Дмитрий Козлов о возможном вхождении индийцев в "Восток Ойл" — "Роснефть" уже около двух лет не продавала крупных добычных активов в России — с момента вхождения британской BP в газовый проект Харампур. Напротив, в последнее время компания занимается в основном покупкой активов как в России, так и за рубежом, чему способствуют и относительно высокие цены на нефть.

— Инвестиции в акционеров — Российские компании готовятся выплатить рекордные дивиденды — По итогам первого полугодия 2019 года дивидендные выплаты российских компаний, чьи акции обращаются на бирже, могут составить 770 млрд руб., что на 20% выше показателя предыдущего года. Рост выплат идет на фоне высоких рублевых цен на сырье.

— Аудиторов сдружило нарушение — Две СРО решили объединяться на равных — Нарушение одной из саморегулируемых организаций аудиторов — СРО "Российский союз аудиторов" — критериев по численности, выявленное одним из ее членов, стало катализатором объединения двух организаций. В минувшую пятницу прошла закрытая встреча руководства двух СРО, где после долгих дискуссий было принято решение объединиться "на равных".

— Лизинг прирастает автомобилями — Новый бизнес отрасли превысил 1,5% ВВП — Совокупный новый бизнес российских лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2019 года превысил 1,5% годового российского ВВП. По сравнению с прошлым годом рынок вырос на 13%. Несмотря на падение в авиа- и железнодорожном сегментах, поддержку росту отрасли оказал автолизинг.

— "Татнефть" втянулась в каучуковый бизнес — Компания купила активы СИБУРа в Тольятти — "Татнефть", шинный бизнес которой страдает от недопоставок сырья со стороны "Нижнекамскнефтехима", покупает производителя синтетических каучуков "СИБУР Тольятти". Сделка оценивается в $150–200 млн и должна быть закрыта до конца октября.

— Модернизация ТЭС получила широкий охват — "Интер РАО" выбрала 28% выставленной на конкурс мощности — Новый отбор проектов модернизации электростанций на 2025 год прошли мощности почти всех крупнейших генерирующих компаний, наибольший объем забрала "Интер РАО" — свыше 1 ГВт, или 28% квоты. Среди прошедших отбор проектов в основном старые ТЭЦ, остро нуждающиеся в обновлении.

— Китайский импорт привел к рессоре — ЕЭК начала антидемпинговое расследование в отношении поставок из КНР — Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал антидемпинговое расследование в отношении листовых рессор из КНР по заявлению Чусовского металлургического завода (ЧМЗ), входящего в ОМК, сообщила 2 сентября ЕЭК

— Базы данных готовят к перезагрузке — Крупные компании и ведомства планируют обновление софта — Более двух третей крупных компаний и государственных ведомств в ближайшие три года намерены менять используемые системы управления базами данных (СУБД), показал опрос TAdviser. На рынке продолжают лидировать зарубежные решения, тогда как российские занимают незначительную долю.

— Импортозамещению проектируют банкротство — Российская корпорация средств связи задолжала партнерам — Российская корпорация средств связи (РКСС), среди владельцев которой структуры "Ростеха", с начала 2019 года стала ответчиком по искам на общую сумму около 230 млн руб. Один из подрядчиков инициировал запуск процедуры банкротства РКСС, а ее основного акционера ЗАО "Голлард" намерена обанкротить ФНС.

— В "Терлецком парке" недосчитались квартир — Жилой комплекс заселили двойные продажи — Завершение строительства одного из самых проблемных долгостроев в Москве — жилого комплекса "Терлецкий парк" на востоке столицы — может затянуться из-за конфликта конкурсного управляющего и нового застройщика объекта АО "Мосотделстрой №1", контролируемого властями города.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet — Самолеты на 75 мест успела заказать S7 Group семьи Филевых — "Я был недели две назад на совещании по развитию региональной авиации, и там один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса.", – рассказал председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев.

— Большинство россиян заметили протесты в Москве и не верят во вмешательство Запада — Но протестная активность в столице вряд ли перекинется на регионы, считают эксперты — Об уличных акциях против недопуска оппозиционеров к выборам в Мосгордуму слышали две трети россиян, почти столько же не верят, что "вмешательство Запада" могло как-то повлиять на протесты.

— "Альтернатива для Германии" заняла второе место в Саксонии и Бранденбурге — Но к власти крайне правую партию пока не допустят — По предварительным результатам, победителем на прошедших в Германии в воскресенье выборах в Саксонии стал Христианско-демократический союз (ХДС), а в Бранденбурге – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

— Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу — Экономика слишком слаба, а инфляционные риски невелики — На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты. Консенсус-прогноз опрошенных аналитиков – снижение ставки до 7%, а затем пауза в изменении денежно-кредитной политики до I квартала 2020 г.

— Росприроднадзор объяснил, кто должен заключать контракт с мусорным оператором — Компании могут избежать этого, только если сами владеют полигоном — Все компании, образующие коммунальные отходы, обязаны заключать договор на вывоз мусора с местным региональным оператором, напомнил Росприроднадзор в разъяснении, опубликованном в понедельник. Отказаться от этого могут только компании, у которых в распоряжении есть полигон для захоронения отходов.

— США и Китай ввели новые пошлины — Теперь последствия их торговой войны ощутят потребители — Администрация президента США Дональда Трампа с 1 сентября ввела обещанные 15%-ные пошлины на импорт из Китая. Ими будут облагаться такие потребительские товары, как одежда, многие виды электроники и некоторые виды обуви, импорт которых в прошлом году составил $111 млрд.

— Владислав Филев: "Гражданский авиапром на сегодняшний день глубоко убыточен" — Совладелец S7 Group рассказывает о перспективах региональных перевозок, причинах разногласий с Минпромторгом, системных проблемах самолета SSJ100 и о том, как их решить — S7 Group весной 2018 г. подписал соглашение с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) о поставках укороченного лайнера SSJ75, очень многие решили, что это просто реверанс правительству, призывающему российские авиакомпании покупать отечественные самолеты.

— Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС — С падением доходов населения доля пациентов с полисами ДМС сокращается — Выручка крупнейшей сети частных клиник "Медси" за II квартал 2019 г. увеличилась в годовом сопоставлении более чем на треть и достигла 5,5 млрд руб., сказано в презентации для инвесторов АФК "Система", которой принадлежит "Медси".

— "Сургутнефтегаз" за день подорожал на 10% — Инвесторы поверили, что компания распечатает копилку в 3,25 трлн рублей — В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – "Сургутнефтегаз" – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 12,3%, это максимум с мая 2017 г., а привилегированные – на 4,8%.

— Группа ГАЗ разработала новое поколение легкого грузовика "Газель" — Автомобиль сможет оснащаться электродвигателем, в продаже он появится в 2021 году — Группа ГАЗ Олега Дерипаски разработала новую платформу для легких коммерческих автомобилей (LCV) "Газель". Модель получила название "Газель NN".

— Потребители энергии просят изменить механизмы поддержки зеленой генерации — Они прогнозируют снижение спроса на электроэнергию из-за высоких цен — Сообщество потребителей энергии считает, что нужно изменить механизм поддержки развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России. Об этом ассоциация сообщила вице-премьеру Дмитрию Козаку в письме от 14 августа.

— "Сибур" продает каучуковый завод в Тольятти "Татнефти" — Актив оценивается в $150–250 млн — В понедельник, 2 сентября, "Сибур" сообщил, что достиг принципиальной договоренности с "Татнефтью" и продаст ей каучуковый завод в Тольятти. Соглашение о намерениях, говорится в сообщении "Сибура", подписано в конце августа. Сделка будет закрыта позднее, ее стоимость не раскрывается. Актив оценен в диапазоне $150–250 млн.

— Boeing 737 Max может вернуться в строй не раньше 2020 года — Производитель пока не может убедить регуляторов в безопасности этих самолетов — Возвращение Boeing 737 Max в эксплуатацию снова может быть отложено. В Северной Америке эти самолеты вряд ли начнут летать к началу рождественского сезона в декабре, а в Европе – раньше января. Boeing до сих пор не удалось убедить международных регуляторов в безопасности этой модели.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Гараж — ваш — Автовладельцы смогут без проблем регистрировать свои парковочные места как собственность — Новый закон детально пропишет права владельцев гаражей и парковочных мест. Счастливые обладатели домов для своих автомобилей смогут объединяться в гаражные братства и сообща решать насущные вопросы.

— ЦБ обретает равновесие — Банк России снизит ключевую ставку до уровня марта 2014 года — Совет директоров Банка России в эту пятницу снизит ключевую ставку с 7,25 до 7% — у аналитиков практически не осталось в этом сомнений, о том же говорят индикаторы денежного рынка.

— Караул, домашняя работа! — Почему учеба в школе превращается в кошмар для родителей — Это раньше родители и школьники смеялись: "Где это видано, где это слыхано, папа решает, а Вася сдает". Сегодня школьная реальность такова, что папам и мамам не до смеха. Решать, писать, читать и сдавать приходится вместе с Васей. Накануне нового учебного года в помощь родителям вышла книга "Караул, домашняя работа!".

— Охотники за вкладами — Верховный суд разъяснил, за что отвечает банк, если деньги клиента украли мошенники — Права вкладчицы банка защитил Верховный суд РФ, когда изучил материалы ее спора с финансовым учреждением. Деньги гражданки украли с ее счета в банке, банально подделав доверенность. Но когда обман раскрылся, банк категорически отказался нести ответственность за кражу и компенсировать своему клиенту потерянные средства.

— Мошенники вызвали такси — Появился новый способ воровства денег с банковских карт — В России появился новый способ мошенничества с банковскими картами. Аферисты списывают деньги с карт через мобильные приложения агрегаторов такси.

— Разговор напрямую — Владимир Путин снова проинспектировал Тулун — В понедельник Владимир Путин приехал в Иркутскую область и ответил на вопросы жителей Тулуна, города, серьезно пострадавшего от наводнения. Общение проходило вне запланированного графика — президент сам подходил к людям, которые ждали его на улице.

— Наш ответ Болтону — В Москве прошли встречи секретарей совбезов России, Молдавии и Ирака — Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в понедельник в Москве встречи с секретарем Высшего совета безопасности Молдавии Виктором Гайчуком и советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-Файядом.

— Разрешите в IT — В московских школах открылись классы информационных технологий — В 35 школах столицы со стартом нового учебного года открылись IT-классы. В них зачислены более тысячи десятиклассников.

— Новости точно в руки — В России стартовала подписная кампания на первую половину 2020 года — В России началась подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2020 года. В почтовых отделениях по всей стране и на сайте почты доступно оформление подписки на более чем 4200 печатных изданий.

— Первоклашек миллион — Дмитрию Медведеву доложили о готовности школ к новому учебному году — К началу учебного года свои двери открыли более 170 новых школ. До конца года планируется ввести в строй еще более 200 общеобразовательных учреждений.

— Техосмотр без хозяина — Предложено сменить куратора ТО — Аккредитацию операторов техосмотра и контроль за их деятельностью вновь собираются передать правительству. Такое предложение Центробанка обсуждается сейчас во всех заинтересованных ведомствах.

— Посчитали по стволам — Завершена инвентаризация лесов Крыма — Рослесхоз отчитался о полном учете лесного хозяйства Крымского полуострова. Специалисты проводили подсчет деревьев, определяли их породы, качество древесины, замеряли высоту и возраст стволов.

— Совет молодых — Волонтеры помогут строителям — Молодежь пустят к реализации национальных проектов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Для этого в минстрое создадут координационный молодежный совет по благоустройству, который и будет принимать участие в обсуждении воплощаемых в жизнь идей, а также вносить свои коррективы.

— Расписание перемен — Программа "Доступная среда" будет продлена до 2025 года — Действие программы "Доступная среда" могут продлить до 2025 года. Как пояснили в ведомстве, в ней предлагается сохранить три направления: доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации и совершенствование госсистемы медико-социальной экспертизы.

— Туристы улетают налегке — Авиабилеты в Таиланд станут доступнее с лоукостером — Стоимость авиаперелета в Таиланд и на остров Хайнань в Китае может снизиться уже осенью примерно на 20 процентов с выходом на эти направления лоукостера "Победа", считают эксперты. Вслед за этим вырастет поток самостоятельных туристов.

— Вперед и с посылкой — Таксисты уже доставляют посылки и поют с пассажирами — В России уже вторая сеть такси запустила услугу доставки, когда клиенты могут отправить небольшую посылку через водителя. Условия у разных компаний примерно одинаковые: важно, чтобы посылка помещалась в машину и была не тяжелее 20 килограмм.

— Горы позвали заранее — Любители горных лыж начали активно скупать новогодние туры — Количество ранних бронирований пакетных горнолыжных туров на зиму выросло на 30 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. Дальновидные лыжники стараются купить готовый тур уже сейчас. Опыт научил их экономить, бронировать туры заранее.

— Победная точка — На Сахалине и Курилах отпраздновали День окончания Второй мировой войны — В понедельник Сахалинская область отметила 74-ю годовщину победы на Дальнем Востоке, поставившей точку во Второй мировой войне. Для жителей региона эта дата имеет особое значение — успешно проведенные Южно-Сахалинская и Курильская военные операции вернули стране Южный Сахалин и ряд островов Курильской гряды.

— Зовите лосося по имени — Вступил в полную силу техрегламент ЕАЭС на рыбную продукцию — С сентября вступил в полную силу техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на рыбную продукцию. Он касается производителей и потребителей России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

— Подъемные средства — Россияне будут чаще получать свои пенсионные накопления единовременно — Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизм выплаты накопительной пенсии тем, кто получает всю накопленную сумму сразу, а не в виде стандартных ежемесячных выплат.

— Проверка высотой — "Лидеры России" спасли человека на вершине Эльбруса — Победители второго конкурса управленцев "Лидеры России" покорили самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус. Восхождение стало настоящей проверкой командных качеств конкурсантов — они не только успешно прошли весь маршрут, но и спасли потерявшего сознание одиннадцатиклассника, которого около суток искали спасатели МЧС.

— О теории не думал — В Екатеринбурге будут судить чиновника, который три года продавал права на вождение тракторов — Бывшего начальника отдела гостехнадзора министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александра Червякова будут судить за взятки. Следователи насчитали более трех десятков эпизодов, за которые должностное лицо получило в общей сложности 905 тысяч рублей.

— Пар Горящей горы — Башкирский геопарк "Янган-Тау" будет работать под эгидой ЮНЕСКО — Геопарк "Янган-Тау", расположенный в Салаватском районе Башкирии, вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО (ГСГ). Такое решение принято 1 сентября в Индонезии Советом по глобальным геопаркам ЮНЕСКО. В этом сообществе "Янган-Тау" будет первым и на сегодня единственным представителем России.

— Штраф под каблуком — Минфин Франции оштрафовали на 1,7 миллиона евро за нарушение гендерного баланса — Мэр города Бург-ан-Бресс, расположенного на востоке Франции, Жан-Франсуа Деба возмущен до глубины души: префектура департамента выставила ему штраф в 90 тысяч евро за то, что в администрации города и территориального объединения, который он также возглавляет, был нарушен гендерный баланс в пользу женщин.

— Четверть века за решеткой — Боевику из банды Басаева ужесточили наказание — Житель Чечни Хасан Оздиев, входивший в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, получил 25 лет колонии за вооруженный мятеж и посягательство на жизнь военнослужащих. Приговор, как сообщили в Генпрокуратуре, вынес Верховный суд Чеченской Республики.

— Дела сердечные пойдут на лад — В Самаре стартовал проект по спасению жизни кардиологических пациентов — В Самарской области запущен проект по дистанционной передаче электрокардиограмм (ЭКГ) от районных больниц и бригад "скорой помощи" в региональный клинический кардиологический диспансер.

— Крепче камня — Российские ученые разработали новую марку бетона — Инженеры Дальневосточного федерального и Казанского государственного архитектурно-строительного университетов разработали вид бетона, имеющий целый ряд преимуществ перед традиционными марками.

— Отважный Кирилл — В Мордовии наградили школьника, спасшего сестру при пожаре — На торжественной линейке в День знаний девятилетний четвероклассник Кирилл Кемайкин из села Ардатова Дубенского района был награжден благодарностью главы Мордовии за отвагу и находчивость: мальчик спас на пожаре свою четырехлетнюю сестренку.

— Служба на виду — Росгвардейцев обяжут носить на форме видеорегистраторы — В Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардия) прорабатывается вопрос о введении в снаряжение сотрудников и военнослужащих в качестве дополнительного элемента видеорегистраторов.

— Родители в закрытом режиме — Сразу несколько резонансных процессов начались в столице — Дело блогера Владислава Синицы и двух семей, которые пошли на несогласованные акции с маленькими детьми, слушались 2 сентября в Москве. Блогера судили открыто, семьи — за закрытыми дверями.

— Красная кнопка с ошибкой — В США опасаются, что искусственный интеллект может развязать ядерный конфликт — Американские военные опасаются, что искусственный интеллект может стать причиной возникновения глобального ядерного конфликта. Компьютерный "супермозг", неверно оценив полученные данные, способен дать команду на превентивный удар или даже самостоятельно запустить ядерные ракеты.

— С гусениц на колеса — Вполне возможно, тяжелая самоходная артиллерия будет ездить не только на стальных гусеницах, но и на резиновых колесах — В СМИ появилась информация о том, что специалисты рассматривают варианты размещения боевого модуля самоходной артустановки "Коалиция-СВ" на базе гусеничной боевой машины пехоты "Курганец-25" и колесного бронетранспортера "Бумеранг".

— Няня без запрета — Приставы забрали иск к актрисе Заворотнюк — 2 сентября Никулинский райсуд столицы приступил к рассмотрению иска Управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей.

— Не для просмотра — Распространять снятые террористами видео — негуманно и противозаконно — В Новой Зеландии предъявили обвинения 35 местным жителям, которые транслировали у себя в соцсетях либо хранили на своих компьютерах кадры жестокой расправы террориста над посетителями мечети города Крайстчерч. Отмечается, что 14 случаев уже дошли до суда, еще 10 дел были переданы в суды по делам несовершеннолетних.

— Бранденбургские ворота закрываются — Партия "Альтернатива для Германии" стала второй в двух немецких землях — После подведения итогов голосования в двух немецких землях — Саксонии и Бранденбурге — швейцарская телерадиокомпания SRF решила выяснить у избирателей, почему те голосовали за "Альтернативу для Германии". Вопрос актуальный с учетом того, что в Саксонии партию поддержали 27,5 процента избирателей.

— Гонконг будет стабильным — Правительство Китая понимает, что Гонконг не должен стать "отрезанным ломтем" — Полный провал — так можно охарактеризовать инспирированную Западом мини-революцию в специальном административном районе Гонконге. Попытка в очередной раз вызвать "праведный гнев" мирового сообщества действиями полиции по разгону "несогласных" и "протестующих" не увенчалась успехом.

— Майдан ошибки спишет — Министр образования Украины не знает мовы — Деятельность нового министра образования Украины — 29-летней Анны Новосад — началась с профессионального конфуза: ее уличили в безграмотности. Поводом стала ее запись в Facebook, где она благодарила парламент, президента и премьера за выданный аванс доверия и делилась насущными планами.

— Обратился к народу — Президент Казахстана выступил против "взрывной либерализации" — В понедельник президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев впервые в этом качестве обратился с посланием к народу. Глава государства заявил о поддержке многопартийности и политической конкуренции, а также о демократизации бюрократического аппарата.

— Какого цвета угон — Новая электронная платформа позволит снизить стоимость КАСКО для большинства водителей — Оказывается, на аварийность влияет и срок владения машиной, и количество предыдущих собственников, и даже ее цвет. Однако эти факторы при расчете стоимости полиса КАСКО не учитывались большинством компаний.

— Дубинка без экзамена — Предложено усилить наказание для нелегальных частных охранников — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, увеличивающую санкции для фальшивых частных охранников: тех, кто работает без лицензии.

— Студент в Положении — Меняются правила учета призывников — Минобороны продолжает наводить порядок в регистрации российских призывников. На основе скорректированного в этом году закона о правилах контроля за будущими солдатами в ведомстве разработали проект постановления правительства РФ, вносящего изменения в Положение о воинском учете потенциальных новобранцев.

— Якутск сел на мель — Из-за аномально низкого уровня воды в Лене водоснабжение столицы республики под угрозой — Администрация Якутска ввела в столице республики, где проживает более трехсот восемнадцати тысяч человек, режим чрезвычайной ситуации из-за аномального обмеления реки Лена. Маловодье создает проблемы для судоходства, под угрозой оказалось водоснабжение города.

— От "А" до "Ш" — Рекорд установила краснодарская школа — 24 первых класса — В Свердловской области за парты сели 504 тысячи ребят, почти 60 тысяч из них — впервые. К учебному году подготовили 1031 школу. Одна из них расположена в поселке Островное. В этом году там встретили единственную первоклассницу — Веронику.

— Деловым понизят ставки — В регионе введут новые налоговые льготы для бизнеса — Власти региона предложили дополнительные преференции для местных предпринимателей. В малом бизнесе на Вологодчине трудятся треть от общей численности занятых в экономике — 189 тыс. человек.

— Долги тормознули — Приставы арестовали на трассах более 250 автомобилей должников — На Кубани с первого летнего месяца краевое управление службы судебных приставов начало проводить необычные рейды на трассах — останавливать машины должников и тут же изымать эти автомобили в счет оплаты. Всего было проведено 10 рейдов и арестовано более 250 машин.

— Сказка в жизни — В регионе открылся творческий детсад — В Воронежской области благодаря национальному проекту "Демография" открылся детский сад "Лесная сказка". Его главное отличие от других подобных учреждений — упор на творческое развитие воспитанников. Строительство чудо-сада обошлось в 148 миллионов рублей, деньги пришли из федерального, областного и местного бюджетов.

— Вижу красоту по аромату — В городе открылся "Сад ощущений" для незрячих детей — В Санкт-Петербурге появился сенсорный сад площадью пять тысяч квадратных метров — первый в городе и самый большой в России. У его создателей не было цели создать красивую картинку из растений, здесь все направлено на ощущения — звуки, запахи, фактура.

— Вечером стулья — В России появился сервис на базе искусственного интеллекта, с помощью которого можно узнать сведения о мебели и других предметах интерьера на фотографии — Специально обученная нейросетевая модель распознает мебель, светильники, электронику и бытовую технику, запечатленные на фотографиях и видео. Для распознавания мебели было обработано более двух миллионов изображений и свыше 300 тысяч товарных позиций.

— Попасть в "яблоко" — Остается неделя до официальной премьеры новых iPhone. Презентация состоится во вторник, 10 сентября — Детали новинок Apple по традиции не раскрывает. В середине августа в результате якобы крупной утечки в Сети появились некоторые сведения о новых телефонах. Информацию представил YouTube-канал EverythingApplePro со ссылкой на свои источники

— Персонал удержит чат-бот — Бизнес все чаще автоматизирует сферу HR — На вопросы сотрудников отвечают чат-боты, резюме выбирают роботы, а от синдрома выгорания персонал спасает искусственный интеллект. Большинство компаний уже сегодня активно внедряют автоматизацию различных блоков HR и около 80% опрошенных компаний довольны имеющимися системами.

— Экономия выходит на свет — Одним из направлений модернизации инфраструктуры городов в ближайшем будущем станет "умное" освещение — Коммунальным службам больше не придется выискивать на улицах перегоревшие фонари, а жильцы многоквартирных домов перестанут обрывать телефоны обслуживающих компаний с просьбами заменить мигающие лампочки. Все данные будут автоматически передаваться в пункт управления.

— Их университеты — Виктор Садовничий прочитал лекцию первокурсникам МГУ — 2 сентября Главное знание Московского университета штурмовали студенты первых курсов. В этом году главный вуз страны принял 10 тысяч первокурсников по всем уровням образования, кроме аспирантуры.

— Догнать дрона — В Москве откроется первая кибершкола — Гонки дронов и химическое шоу, мастер-классы по 3D-принтингу и кодингу, пробный ЕГЭ, инженерные классы, лучшие практики Worldskills и шлемы виртуальной реальности.

ИЗВЕСТИЯ

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— Сбросить марки — Роскачество определилось с регулированием экопродукции — Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками "эко", "био" и "фермерские". Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования.

— Уходят с радаров — АФК "Система" продаёт концерн РТИ — У производителя сверхдальнобойных радаров может смениться хозяин. АФК "Система" готова продать часть акций концерна "Радиотехнические и информационные системы". Наиболее вероятный покупатель — концерн "Алмаз-Антей", выпускающий системы С-400 и С-500.

— Просроченный вызов — Старт регулярного аэротакси отложат до 2022 года — Старт проекта агрегатора пассажирских перевозок "Яндекс" и "Вертолётов России" по запуску доступного для большинства москвичей сервиса воздушного такси может быть отложен минимум на три года. Компании собирались к 2020-му снизить стоимость полёта пассажиров до 3 тыс. рублей.

— "Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию" — Посол РФ в США Анатолий Антонов — о росте экономических связей между Москвой и Вашингтоном и инвестициях в Дальний Восток — Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 год вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.

— Не грозите южному Цхинвалу — Республика обеспечит безопасность граждан — Республика Южная Осетия (РЮО) усилит безопасность на границе с Грузией для защиты собственных граждан после провокаций со стороны Тбилиси. Об этом заявил президент закавказской страны Анатолий Бибилов. Он также отметил, что для решения проблемы РЮО будет привлекать международные структуры, включая ООН и ОБСЕ.

— Надо разворачиваться быстрее — Режим ЧС в Иркутской области сохранится, пока не будет решён вопрос с жильём, пообещал Владимир Путин — Решение проблемы обеспечения жильём пострадавших от паводка граждан в Иркутской области идёт слишком медленно, а работу по восстановлению школ нужно завершить как можно скорее. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания в городе Тулун.

— Пункт привлечения — Доля коротких вкладов за год упала в полтора раза — Доля краткосрочных вкладов за год снизилась в полтора раза — с 50 до 30%, говорится в обзоре Центробанка. В регуляторе тенденцию объяснили растущей доходностью долгосрочных сбережений. В среднем в банках из топ-10 на шесть месяцев деньги можно разместить под 5,3%, а на срок более года — под 6,3%,

— Конец фильма — Чем грозит телеиндустрии отказ от единого оператора ТВ-контента — Проблема незаконной трансляции ТВ-контента в интернете приобрела угрожающие масштабы. Пользуясь отсутствием регулирования, операторы кабельных сетей и сотовой связи самостоятельно распространяют в Сети продукцию телеканалов и зарабатывают на этом. Точно оценить потери вещателей невозможно, так как монетизация потребления в интернете непрозрачна.

— Спасти и уничтожить — ВМФ получит универсальный самолёт-амфибию — Военно-морской флот получит самый большой в мире самолёт-амфибию А-42 "Альбатрос". Его разработка была приостановлена в 1993 году. Теперь аппарат решено модернизировать и принять на вооружение. Гигантские летающие лодки обладают универсальными боевыми качествами.

— "Князь" моря сего — Новый подводный крейсер пополнил Тихоокеанский флот — Россия наращивает стратегические ядерные силы на востоке. В ближайшее время производители передадут в состав Тихоокеанского флота ракетный подводный крейсер проекта 955А "Борей" — "Князь Олег". Базироваться новая подлодка будет на Камчатке. Изначально её хотели отправить в состав Северного флота, но планы Минобороны изменились.

РБК daily

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— "Единая Россия" рискует половиной списка — Как после единого дня голосования может измениться принцип формирования думы — Результаты выборов в заксобрания и городские думы станут для Кремля главным критерием при обсуждении вариантов возможной парламентской реформы. Если "Единая Россия" наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму.

— Оппозиционность стала всеобщим местом — Движение "Голос" представило доклад о трендах выборной кампании 2019 — Эксперты движения "Голос" назвали отличительные черты предвыборной кампании 2019 года. По их наблюдениям, повестка региональных кампаний стала намного шире самих выборов и затронула темы гражданских прав и свобод.

— Красноярск расплывается по регионам — Правительство решило сократить число общероссийских экономических форумов — Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах.

— Рада сыграет в украинскую рулетку — Владимир Зеленский анонсировал годовую повестку реформ — Приоритеты для работы президент Украины Владимир Зеленский назвал на состоявшейся в понедельник встрече с руководством Верховной рады, кабинета министров и правоохранительных органов.

— "36,6" ставит на кабинетный формат — Аптечная сеть приступила к тестированию нового формата услуг — "Аптечная сеть "36,6" протестирует новый формат — Врачебный кабинет в аптеке. Врач сможет проводить обследование и выписывать рецепты на месте. Развитие новых направлений — попытка компенсировать низкую при продаже лекарств.

— Россию ожидают 500 млрд грязных потерь — Эксперты Fitch оценили последствия введения новых международных стандартов для судового топлива — Эксперты Fitch предупредили о снижении на 500 млрд руб налоговых поступлений в год из-за роста разницы стоимости между марками нефти Brent и Urals в 2020 году. Причина — в новых нормах по содержанию серы в судовом топливе.

— Семь раз отмерь — Эксперты прогнозируют очередное уменьшение ключевой ставки ЦБ — ЦБ в сентябре в третий раз с начала лета снизит ключевую ставку, считают экономисты. Чрезмерно низкая инфляция может заставить его к концу года опустить ее ниже 7%.

— Грибок стал зерном проблемы — Калининградская область не может экспортировать рекордный урожай пшеницы — О "критической ситуации" в Калининградской области, связанной с невозможностью реализовать рекордный урожай пшеницы 2019 года, предупредило региональное объединение участников зернового рынка "Калининградский зерновой клуб".

— Вещи подпадают под государственный контроль — Специалисты "Сколково" представили новую концепцию регулирования интернета — Эксперты "Сколково" предложили ввести регулирование "цифрового следа" гражданина и государственный контроль за устройствами интернета вещей, а также использовать big data для из- менения законодательства.