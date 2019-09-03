ВЛАДИВОСТОК, 3 сен /ПРАЙМ/. Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

"Никаких сбоев ожидать не будем, все регионы были готовы еще летом этого года. Мы предполагаем, что 14 октября переход на "цифру" в регионах четвертого этапа случится ничуть не хуже, чем в первых трех. Никаких объективных оснований, что в четвертом этапе может быть что-то хуже", — сказал Волин.

По его словам, проблем у тех регионов, что уже перешли на "цифру", не отмечается. Также, добавил он, нет фактов завышения цен на приставки.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.