ВЛАДИВОСТОК, 3 сен /ПРАЙМ/. Компания Google еще не выплатила назначенный Роскомнадзором штраф в 700 тысяч рублей, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

В июле Роскомнадзор сообщил, что назначил Google штраф в размере 700 тысяч рублей, поскольку компания выборочно фильтрует поисковую выдачу — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

"Нет, еще не истекли регламентные сроки. Срок выплаты штрафа истекает 30 сентября. Думаю, компания, как и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф", — сказал Жаров журналистам на полях Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Google еще не увеличил степень фильтрации трафика. "Все колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещенной информации удаляют. Где-то одна и та же цифра", — сказал Жаров.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.