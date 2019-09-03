МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе снизился до 49,1% с июльских 51,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения индикатора только до 51,1%.

Индекс занятости в секторе промышленности страны в августе уменьшился до 47,4% с уровня июля в 51,7%.

Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.