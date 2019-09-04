ЧИТА, 4 сен /ПРАЙМ/. Врио губернатора Забайкальского края подписал соглашение о сотрудничестве с корпорацией Мосстройтранс, которое предполагает вложение 5 миллиардов рублей в проекты на территории региона, сообщила пресс-служба губернатора края.

"На Восточном экономическом форуме 4 сентября подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между правительством Забайкальского края и ООО "Корпорация Мосстройтранс". Документ предполагает вложение более 5 миллиардов рублей инвестиций в проекты на территории региона, а также направление 300 миллионов рублей на социальную сферу. Подписи под соглашением поставили глава региона Александр Осипов и президент корпорации Чочуя Мераби", — говорится в сообщении.

Соглашение заключено на срок до конца 2028 года. Оно предполагает взаимодействие сторон, направленное на социально-экономическое развитие Забайкальского края, в том числе на развитие логистики и реализацию экспортно-импортного потенциала региона.

"Мосстройтранс обеспечит реализацию в Забайкалье нескольких инвестиционных проектов, в том числе по разработке Кутинского и Урейского месторождений угля. К 2022 году благодаря этому будет создано порядка 600 новых рабочих мест. Финансирование проектов предполагает вложение более 5 миллиардов рублей инвестиций, а поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет края составит за время действия соглашения более одного миллиарда рублей", — добавили в ведомстве.