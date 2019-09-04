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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Кредит-Батор — Россия предоставит Монголии 100 млрд руб. на энергетику и инфраструктуру — Россия предлагает Монголии госкредит на 100 млрд руб. на энергетические и железнодорожные проекты. По информации "Ъ", это способ поддержать предложение РФ по модернизации Улан-Баторской ТЭЦ-3, которое уступает по цене конкурирующей заявке Китая.

— Монгол как сокол — Президент РФ по достоинству оценил интересы и образ мыслей Халтмаагийн Баттулги — Президент России Владимир Путин во вторник побывал в Монголии, где вместе со своим коллегой Халтмаагийн Баттулгой отметил 80-ю годовщину победы на Халхин-Голе, а также подписал новый межгосударственный договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

— В особом беспорядке — Вынесены первые приговоры по делам о несанкционированных акциях в Москве — Во вторник московские суды рассмотрели уголовные дела в отношении пятерых участников несанкционированных протестных акций. Обвиненные в применении насилия к полицейским Данил Беглец и Иван Подкопаев получили два и три года колонии общего режима соответственно.

— Якутский газ перегонят на спирт — Китайский инвестор хочет построить на Дальнем Востоке крупнейший завод метанола — Как выяснил "Ъ", китайская Sirius Holding собирается создать в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по выпуску метанола на 7,2 млн тонн в год. Сырьем должен стать газ месторождений западной Якутии, который планируется поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км.

— Смартфоны сбрасывают карты — В России проработают легализацию технологии eSIM — Минкомсвязь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ФСБ к январю 2020 года должны проработать легализацию в РФ виртуальных сим-карт — eSIM. Технология, которую уже поддерживают новые iPhone, Apple Watch и другие устройства, позволит отказаться от использования физических сим-карт. Но у операторов связи и экспертов вызывают опасения вопросы безопасности абонентских данных при использовании eSIM.

— Сборы пустят по этапу — Минфин предлагает включать неналоговые платежи в НК частями — Минфин отложил включение в Налоговый кодекс трех платежей неналогового характера: платы за проезд большегрузов по дорогам ("Платон"), платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора.

— Между сокращением и сжатием — Работодатели и работники разошлись во взглядах на четырехдневную рабочую неделю — По данным "Ъ", выполняя пожелания главы правительства Дмитрия Медведева, инициировавшего дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю, РСПП и ТПП обсуждают со своими членами варианты ее введения, при этом в ТПП склоняются к идее сжатия пятидневки до четырехдневки только при сохранении 40-часовой рабочей недели.

— На рынок труда идут старики — В ВШЭ не видят причин для роста безработицы среди пожилых — Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) проанализировали занятость 50–72-летних россиян и обнаружили, что в последнее десятилетие в основном пополняли рынок труда именно они, а структура их занятости сдвигалась в сторону услуг.

— Европейские зарплаты росли плохо, но разнообразно — Мониторинг / еврозона — Несмотря на значительное улучшение ситуации на рынке труда в странах еврозоны, рост зарплат в 2013–2017 годах там оставался сдержанным и существенно отставал от прогнозных значений.

— Коммунисты получили "умное" большинство — КПРФ и Алексей Навальный поддержали друг друга — Руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал во вторник список кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых он предлагает поддержать в рамках проекта "Умное голосование".

— Алабяно-Балтийский тоннель ведет из Польши в Россию — Обвиняемый в хищениях Андрей Черняков просит выдать его на родину — Как стало известно "Ъ", в ближайшее время в Россию вернется экс-глава НПО "Космос" Андрей Черняков, заочно обвиняемый в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. Проведя больше 20 месяцев в польской тюрьме, Андрей Черняков попросил отправить его на Родину, рассчитывая, что это зачтет Следственный комитет России (СКР), ведущий расследование.

— Тулуноход-2 — Как Владимир Путин опять приехал в затопленный город — В иркутском Тулуне Владимир Путин сказал и выслушал столько, что хватило бы на несколько недель его работы. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников недоумевает, что президент будет еще делать в Улан-Баторе, Владивостоке и Благовещенске.

— Следственных действий не хватило для продления ареста — Стали известны основания смягчения меры пресечения Филиппу Дельпалю — Стали известны основания, руководствуясь которыми Мосгорсуд (МГС) в середине августа освободил из СИЗО и поместил под домашний арест директора финансового департамента фонда Baring Vostok гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении средств банка "Восточный".

— "Мы требуем завершить операцию по спасению заложников" — Пострадавшие в терактах попросили законодательной помощи — В дни 15-летия трагедии в Беслане, где в сентябре 2004 года террористы более двух суток удерживали более 1100 заложников в захваченной школе и в результате теракта и боя во время штурма школы 3 сентября погибли 336 человек, общественные организации помощи жертвам терактов "Голос Беслана", "Матери Беслана", "Волга-Дон" и "Норд-Ост" сообщили, что намерены вновь инициировать принятие законопроекта "О социальной защите жертв терактов".

— Адвокат разошелся с полицейскими в судах — Обвиняемый в нападении на сотрудников МВД Михаил Беньяш пожаловался на них в ЕСПЧ — Как стало известно "Ъ", краснодарский адвокат Михаил Беньяш обратился в ЕСПЧ с жалобой на избиение при задержании полицейскими. Другого варианта добиться справедливости не осталось, заявил "Ъ" его защитник Александр Попков, поскольку "ни Следственный комитет, ни российские суды не хотят выяснить, как Михаил получил телесные повреждения при задержании в 2018 году".

— "Росгеология" спешит на платформу — Она претендует на статус шельфовой госкорпорации — Как выяснил "Ъ", Минэнерго рассматривает возможность создания на базе "Росгеологии" госкорпорации, которая займется координацией работы частных компаний на шельфе. Через нее предполагается сохранить контроль над лицензиями на шельфе, даже если доступ частных инвесторов к нему будет облегчен.

— ПИК перевалил за Байкал — Девелопер готов строить жилье от Читы до Сахалина — В поисках новых рынков группа ПИК Сергея Гордеева пытается заручиться поддержкой властей ряда регионов, нетрадиционных для федеральных застройщиков жилья. Так, компания намерена начать поиск площадок во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Чите. В этих городах практически нет конкуренции среди застройщиков, хотя цены там относительно высокие.

— Издатели записались в библиотеку — Книги "Эксмо-АСТ" и "Росмэна" будут распространяться через госпортал — Книги "Эксмо-АСТ" и "Росмэна" появятся в создающейся в России Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Издательства не рассчитывают на большие отчисления, но надеются монетизировать классику для школьников, книги начинающих авторов и уже не переиздающиеся проекты.

— Инвесторы раскрутили иностранные бумаги — Санкт-Петербургская биржа нарастила обороты — По итогам августа на Санкт-Петербургской бирже был достигнут рекордный объем торгов — $1,865 млрд. Росту оборотов способствуют конъюнктура рынка и причины регуляторного характера, отмечают эксперты.

— Владельцы БКФ не сочлись долгами — Субординированный кредит банка идет в суд — Субординированные кредиты, ставшие для банков в свое время удобным источником пополнения капитала, все чаще становятся предметом разбирательств.

— Накопления оказались в интересном вложении — НПФ инвестировали более 50 млрд рублей в хорошо знакомые активы — Более четверти всех вложений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в акции приходится на активы, так или иначе связанные с акционерами таких НПФ. Подобные инвестиции по пенсионным накоплениям превышают 50 млрд руб.

— Быстрые платежи сократили дистанцию — Доля пользователей дистанционных услуг банков превысила 55% — Банк России отметил резкий рост числа банковских клиентов, пользующихся услугами кредитных организаций дистанционно, доля которых превысила 55%. Почти на 20% увеличилось количество клиентов, которым стали доступны мгновенные переводы, а их доля также перевалила за половину.

— ФАС дала добро на лом — "Транслому" разрешили купить "ТМК-Чермет" — Как стало известно "Ъ", ФАС разрешила структуре, связанной с "Трансломом", купить бизнес по сбору металлолома у группы "Синара" Дмитрия Пумпянского. Летом сделку попросил проверить депутат Госдумы Сергей Маринин.

— Аэропорты посадили на кредиты — ФРДВ поможет их реконструкции — Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, на 100% принадлежит ВЭБ.РФ) выдаст кредиты на расширение аэровокзальной инфраструктуры аэропортов Якутска и Благовещенска. Первый проект оценивается в 1,4 млрд руб., второй — в 3 млрд руб., кредиты ФРДВ могут покрыть до половины затрат. Эксперты считают проект в Якутске перспективным, а расширение терминала в Благовещенске рискует не состояться из-за небольшого пассажиропотока.

— "Сургутнефтегаз" оживил рынок — Инвесторы вспомнили об обыкновенных акциях компании — С начала недели акции "Сургутнефтегаза" неожиданно взлетели в цене на 18–29%. Международные и внутренние инвесторы пересмотрели свои взгляды на компанию после новостей о появлении дочерней структуры для вложений в ценные бумаги.

— Инвесторы садятся в беспилотники — АФК "Система" и Сбербанк заинтересовались софтом для автономного транспорта — АФК "Система" и Сбербанк заинтересовались инвестициями в проект по разработке софта для автономных автомобилей российской IT-компании Cognitive Technologies.

— "Царицыно" дойдет до Европейского суда — Дольщики проблемного ЖК не нашли поддержку в России — Дольщикам наиболее проблемного 35-го корпуса жилого комплекса "Царицыно" на юге Москвы не удалось убедить российские суды включить их в реестр требований о передаче жилых помещений. Соинвесторы рассчитывают продолжить тяжбу в Европейском суде по правам человека, хотя шансов на рассмотрение жалобы у них немного, предупреждают юристы.

— "Мираторг" добавит овощей — Холдинг может купить 7 тыс. га под новый проект — Крупный производитель мяса АПХ "Мираторг" Виктора и Александра Линников может приобрести почти 7 тыс. га земли в Ставропольском крае у фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. Первый актив холдинга на юге России может помочь ему создать крупное производство овощей и картофеля мощностью 300 тыс. тонн в год.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Министр промышленности Денис Мантуров: "Кто больше вложит, тот получит больше преференций" — Министр промышленности и торговли рассказывает о работе над сверхзвуковым лайнером, финансировании бюджетом суперверфи "Звезда" и китайских инвестициях в автопром — Китай стал важным международным партнером России. Но партнер это тяжелый, и не все китайские проекты выгодны нашей стране. После многих неудачных попыток в России появился китайский автозавод полного цикла, но появление второго маловероятно, сказал "Ведомостям" Мантуров.

— Дело о массовых беспорядках в Москве фактически развалилось — Но показательные приговоры участникам протестов уже начали выносить — Тверской суд Москвы во вторник вынес первые приговоры по так называемому "московскому делу", связанному с массовыми протестами против снятия с выборов оппозиционных кандидатов.

— Эксперты разошлись во мнениях об эффективности "Умного голосования" — Часть рекомендованных Навальным кандидатов может победить, но сама стратегия раскалывает оппозицию — Политик Алексей Навальный опубликовал во вторник на своем сайте список кандидатов для "умного голосования" на выборах в Мосгордуму, которые пройдут в ближайшее воскресенье, 8 сентября.

— В главных российских учениях "Центр-2019" примут участие 128 000 военных — Они должны продемонстрировать укрепление военных связей с Китаем — Основной этап главных учений российских Вооруженных сил этого года "Центр-2019" пройдет с 16 по 21 сентября на восьми полигонах и в акватории Каспийского моря, заявил во вторник на коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу.

— Бизнес может получить налоговые льготы за строительство на Дальнем Востоке — Но вряд ли они обеспечат массовый приток инвестиций — Компании, построившие инфраструктуру общего пользования на Дальнем Востоке, могут получить льготы по налогу на прибыль, НДПИ, земельному и имущественному налогам. Такое предложение содержится в проекте национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г.

— Дешевая нефть тормозит экономику Саудовской Аравии — Поэтому Эр-Рияд активизировал подготовку к IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco — Текущие цены на нефть не удовлетворяют Саудовскую Аравию. Они замедляют рост ВВП, мешают привлекать иностранные инвестиции и создают неблагоприятные условия для выхода на биржу Saudi Aramco.

— Россия не будет создавать сверхзвуковой бизнес-джет на базе бомбардировщика Ту-160 — ОАК спроектирует самолет с нуля — О работе над созданием сверхзвукового самолета в интервью "Ведомостям" рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

— Россияне стали меньше созваниваться по мобильным телефонам — С развитием сетей в регионах их жители переходят в мессенджеры вслед за москвичами — В России впервые с 2011 г. (более ранней статистики нет) на протяжении двух кварталов падает мобильный голосовой трафик. В I квартале 2019 г. россияне наговорили на 2,8% минут меньше, чем годом ранее, во втором падение ускорилось до 4%, следует из статистики Минкомсвязи.

— Группа ПИК построит жилье на Дальнем Востоке — Она может возвести до 500 000 кв. м в Хабаровске и Владивостоке — Группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) о коммерческом строительстве жилья в отдельных городах региона.

— Isuzu готова организовать производство пикапов в России — Конкуренты этого делать не спешат – доля пикапов в продажах машин не превышает 1% — После 2023 г. японский автоконцерн Isuzu будет готов организовать производство своих пикапов в России – как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Об этом "Ведомостям" рассказал гендиректор "Исузу рус" (российская "дочка" Isuzu Motors) Фабрис Горлье. К этому времени ежегодные продажи пикапов Isuzu в России могут достичь 2000–3000 машин в год.

— Бренд "Елки-палки" выставлен на продажу — За него и торговый знак "Маленькая Япония" кредиторы хотят выручить порядка 100 млн рублей — Информация о продаже брендов "Елки-палки" и "Маленькая Япония" есть на официальном портале по проведению торгов torgi.gov.ru.

— Телекомхолдинг Veon переориентирует стратегию на инвестиции в технологии и ноу-хау — Но из-за нее инвесторы могут недосчитаться дивидендов — Veon, материнский холдинг российского "Вымпелкома", заявил, что меняет стратегию и дивидендную политику.

— Наследники Владимира Когана оформляют контроль над "Уралсибом" — ФАС получила ходатайство на доверительное управление 82% акций банка — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 29 августа получила ходатайство об одобрении сделки по приобретению права определять условия работы банка "Уралсиб" на основании договора доверительного управления, говорится в материалах службы.

— Дальнему Востоку до 2025 года нужно 11,5 трлн рублей инвестиций — Минвостокразвития подготовило для этого программу развития до 2035 года — Подъем Дальнего Востока объявлен приоритетом на XXI в., добиться этого, по задумке правительства, должна помочь Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. "Ведомости" ознакомились с ее содержанием.

— Как Приморью заработать на транзите — Транзитный потенциал Дальнего Востока огромен, но чтобы его реализовать, надо инвестировать сотни миллиардов рублей — Транзитный потенциал Дальнего Востока колоссален, признают эксперты. Все дело в расположении: регион находится на пути крупных международных маршрутов. Близость к Японии и странам Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет Приморью полноценно участвовать в транспортировке импортных, экспортных и транзитных грузов, отмечает партнер KPMG Степан Светанков.

— Константин Шестаков: В дни ВЭФа его гости оставляют в экономике Владивостока 300 млн рублей — Директор департамента туризма Приморья рассказывает, за счет чего край удвоил въездной турпоток за четыре года и какая роль в этом принадлежит Восточному экономическому форуму — Взрывной рост въездного туризма на Дальнем Востоке начался с 2015 г. – после двукратной девальвации рубля. Посетить Владивосток – "ближайший европейский город к Азии" – туристам из Китая, Кореи и Японии стало гораздо дешевле, очень вовремя подоспело введение электронных виз для граждан соседних стран.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Строят в линеечку — Получить выписку из Единого реестра недвижимости теперь можно за считаные минуты — На сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра заработал сервис по заказу выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Он очень выручит при срочной продаже квартиры или дачи, когда покупателям нужно доказать, что жилье "чистое" — без ограничений и обременений.

— На Русском говоря — Во Владивостоке открывается Восточный экономический форум — Восточный экономический форум в этом году обещает стать резонансным как по числу гостей, так и по объему привлеченных инвестиций. По оценке Минвостокразвития, объем соглашений, подписанных на форуме, превысит три триллиона рублей.

— Проценты пожелтели — Банки начали предлагать клиентам сезонные вклады под повышенный процент — С окончанием периода отпусков и стартом нового делового сезона банки по традиции начинают привлекать клиентов осенними вкладами с повышенной процентной ставкой. В этом году предложения промо-депозитов не так щедры, да и список кредитных организаций, где они есть, довольно скромен. "Российская газета" выяснила, почему.

— Охранник по стандарту — Росгвардия подготовила новую программу для обучения частной охраны — Росгвардия внесла на рассмотрение проект приказа по типовой программе профессиональной подготовки охранников.

— В рублях и тугриках — Владимир Путин обсудил с лидером Монголии совместные проекты — Президент России Владимир Путин во вторник заключил с Монголией бессрочный договор о дружбе. С этого момента отношения двух стран выходят на новый уровень, признали оба лидера.

— Правильный разговор — Вводятся штрафы за нарушения при приеме у мигрантов экзамена на знание русского языка — Правительство детально пропишет процедуру приема у иностранных мигрантов комплексного экзамена, в ходе которого они должны доказать, что умеют говорить на русском языке, а также знают историю нашей страны и наши законы.

— Едут в "Центр" — На восьми полигонах пройдут учения, в которых будут задействованы 128 тысяч военных — Основные практические действия войск на предстоящих стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" развернутся на восьми полигонах и в акватории Каспийского моря. Об этом во вторник на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

— Первичные меры — Президент поручил поддержать медработников — Медработники получат поддержку государства: дополнительные выплаты, а от региона им могут предоставить возможность получить служебное жилье в собственность и льготную ипотеку.

— Чистота требует жертв — Органические продукты будут дорожать — Органические продукты, которые и так на треть дороже обычных, со следующего года могут еще на несколько процентов вырасти в цене. Российским производителям, уже прошедшим международную сертификацию, придется получить сертификат и по российским стандартам, рассказали в Союзе органического земледелия.

— Градус безработицы — Минтруд измерит напряжение на рынке труда по-новому — Минтруд намерен пересмотреть правила отнесения регионов к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, следует из данных на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

— Новые метры — Дмитрий Медведев обозначил направление развития рынка жилья — В сфере жилищного строительства ситуация в стране непростая, но, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, она постепенно выравнивается. Правительство сконцентрируется на развитии рынка жилья.

— Штаты с плюсом — Верховный суд России увеличил число судей в Иркутской области — По поручению главы государства Верховный суд России увеличил число судей в Иркутской области. Об этом сообщил "РГ" руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

— Подвешенная проблема — Напряженность вокруг Ирана и сил, которые с ним связывают, стала центральной темой всего ближневосточного процесса. Очередное обострение между Израилем и движением "Хезболла" втягивает в конфликт Ливан.

— Социальные задачи осенней сессии — На следующей неделе начнется осенняя сессия Госдумы. Прежде всего в эту сессию нам предстоит совместная работа с правительством над формированием федерального бюджета на 2020-2022 годы. В преддверии этого, 16 сентября, планируется провести большие парламентские слушания о налоговой и бюджетной политике.

— Понятно без перевода — Российские и китайские СМИ видят общие цели — На полях Восточного экономического форума прошел V Форум СМИ России и Китая. Ежегодное мероприятие организуют совместно администрация президента РФ и Отдел пропаганды ЦК КПК. Темой очередного форума стало "Развитие традиционных и новых медиа в условиях цифровой экономики".

— За нарушения — на повышение?! — Существуют веские основания для проверки сопричастности прокурора Ямала к должностным и уголовным преступлениям — Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью прокурора Ямала Александра Герасименко. В отношении высокого чина началась проверка, причем сразу по трем уголовным статьям — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, а также превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

— Торговля растет — Китайская повестка ВЭФ отличается разнообразием — На открывающемся 4 сентября во Владивостоке 5-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) китайская делегация традиционно станет одной из крупнейших, а повестка российско-китайского сотрудничества будет, как обычно, одной из наиболее заметных.

— Энергосчет не в нашу пользу — В России снизилась экономическая доступность бензина, газа и электричества — За последние пять лет в России снизилась экономическая доступность бензина, природного газа и электроэнергии для населения, говорится в августовском энергобюллетене Аналитического центра (АЦ) при правительстве, с которым ознакомилась "Российская газета".

— Школа Евгения Герасимова — Помочь даже одному человеку важнее, чем сняться в главной роли в сегодняшних сериалах — Пять человек на место претендуют сегодня на выборах в Мосгордуму. Среди кандидатов много известных людей, но много и новых имен, которые москвичам еще предстоит только узнать.

— Не успели построить — На Урале ушел под воду новый пешеходный мост — В минувший понедельник в Свердловской области развалился новый пешеходный мост через реку Каква. Его открытия жители села Филькино Серовского городского округа ждали с нетерпением, ведь с мостами им попросту не везет: старый развалился два года назад, а самодельные регулярно сносило течением.

— "Терминатор" при минус 50 — Минобороны планирует закупить партию вертолетов для Крайнего Севера — Минобороны вскоре может пополнить свой парк арктической авиатехники. Сейчас военное ведомство ведет переговоры о дополнительных закупках вертолетов Ми-8АМТШ-ВА, которые специально созданы для работы в условиях аномального холода.

— Блеск и простота — Покупатели элитного жилья согласились на типовую отделку — На рынке элитной недвижимости покупателей заинтересовали варианты с готовой отделкой, отмечают девелоперы.

— Приговор, штрафы и освобождения — Суд посчитал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме — В дни, когда еще шли задержания после нехзаконных акций, власти заявили, что будут разбираться отдельно с каждым случаем. Это и происходит. И как мы видим в судебных решениях, те, кто совершал серьезные нарушения, будь то распыление газа из баллончика, бросание урны или даже призывы угрожать детям силовиков, получили реальные сроки. Тем, в чьих действиях не нашли признаков преступлений, дела закрыли.

— Беслан в наших сердцах — В 15-ю годовщину Беслана страна вспоминала погибших — 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. 15 лет назад произошел чудовищный теракт против детей и безоружных взрослых.

— Без прикрас — В России утвердили ГОСТы на холодный чай и кофе — Холодный чай и кофе не должны содержать искусственные красители, усилители вкуса и красители. Росстандарт утвердил ГОСТы на эти напитки, говорится в сообщении ведомства.

— Почти как в Париже — Москвичи стали больше тратить на отдых — Москвичи за последние четыре года стали больше тратить на отдых и развлечения — расходы на эти цели выросли на 10,7%, что сравнимо с динамикой Токио и Парижа.

— За скорость — 280 рублей — Открыто движение по седьмому участку скоростной трассы М-11 — Введен в строй предпоследний участок скоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург М-11.

— Не вышел из петли — На Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25УБ — 3 сентября около 15 часов мск стало известно, что на территории Ставропольского края разбился штурмовик Су-25УБ ВКС России.

— Третий лишний — Налоговики советуют избегать посредников при получении вычетов — Федеральную налоговую службу (ФНС) беспокоит рост числа случаев некорректного заявления вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).

— Семь футов под килем — Из Петербурга яхта "Сибирь" отправилась к берегам Антарктиды — У причала набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония встречи парусной яхты "Сибирь", которая принимает участие в экспедиции к берегам Антарктиды, посвященной 200-летию со Дня открытия шестого континента российскими мореплавателями.

— Прицельно по людям — СК РФ возбудил дело против командира украинской морской пехоты — 3 сентября официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ", что в расследовании уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны против мирных жителей юго-востока Украины появился новый фигурант.

— Вычисли мошенника — В Самаре школьники разработали игру для защиты личных сбережений — Школьники из регионов Приволжского федерального округа придумали интерактивную игру "Вычисли мошенника", которая научит простых обывателей отличать "черных" кредиторов и финансовые пирамиды от легальных кредитных организаций и не попадаться на уловки мошенников.

— Тюрьма взялась за классику — Тюремное ведомство проинспектирует места, где побывала героиня романа Льва Толстого "Воскресение" — Тюремное ведомство необычным образом отметит юбилей романа Льва Толстого "Воскресение". Большая делегация Федеральной службы исполнения наказаний проедет по маршруту, которым прошла героиня романа Катюша Маслова.

— Деньги нашли в офшорах — Суд арестовал нового фигуранта по делу экс-министра Абызова — Басманный районный суд столицы вчера выдал санкцию на содержание под стражей нового фигуранта по громкому уголовному делу бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова.

— Премьер ответил "есть" — Президент Украины поручил правительству быстро распродать страну — Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза в понедельник строго — с контрольными датами и фамилиями ответственных — раздал первые наказы кабинету министров, парламенту и спецслужбам.

— Кого посадят за робота-убийцу — Комиссар полиции Лондона признала опасность цифровых технологий — Комиссар Службы столичной полиции Лондона Крессида Дик, выступая в Институте Лоуи в Сиднее, сделала неожиданное заявление. По ее мнению, современные правоохранительные органы Британии должны разобраться в этических дилеммах вокруг все большего использования в своей деятельности цифровых технологий, в частности робототехники и искусственного интеллекта.

— Как кошка с собакой?— В резиденции британского премьера появился новый жилец — Британский премьер Борис Джонсон и его возлюбленная Керри Саймондс завели щенка. Уживется ли он с котом Лари, главным мышеловом премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 — главный вопрос, который волнует сегодня британскую общественность.

— Фляжка в подарок — В Италии поощряют за отказ от пластиковой тары — Руководство национального заповедника Чинкве-Терре (область Лигурия) решило бороться с пластиковой тарой необычным способом.

— Туристы сгорели заживо — Экипаж сбежал, бросив спавших людей на произвол судьбы во время пожара на яхте в Калифорнии — Туристический круиз для группы дайверов обернулся одной из крупнейших катастроф в водах в Калифорнии за несколько десятилетий. Ночью на яхте под названием Conception вспыхнул пожар, а спустя считанные минуты все судно превратилось в огромный факел.

— Двери дружбы открыты — Накануне отъезда на Восточно-экономический форум премьер-министр Индии Нарендра Моди ответил на вопросы "Российской газеты" и ТАСС.

— Критический уровень — В Комсомольске-на-Амуре ждут подъема воды выше восьми метров — По-прежнему напряженной остается ситуация с паводком на Амуре в Хабаровском крае. Вода зашла уже в 73 населенных пункта. Подтоплены 183 частных жилых дома, 745 приусадебных и 1800 дачных участков. Размыты дороги.

— Рок-н-ролл или полетели?— На портале госуслуг открылась запись в кружки и секции — В Москве, по данным городского портала госуслуг, работает более 100 тысяч кружков, студий и секций для детей от 2 до 17 лет. Причем большая часть занятий — бесплатные. С 1 сентября открылась запись на новый учебный год.

— Связанные одним тросом — Где еще появятся канатные дороги — В Москве в ближайшие годы планируют запустить восемь канатных дорог. Об этом на международной конференции "It s Time for Moscow", собравшей более ста журналистов из 30 стран, рассказал директор ГБУ "Мостранспроект" Александр Поляков.

— Решили закошмарить — Директора санатория обвинили в дискриминации престарелых людей и завели уголовное дело — Для доктора с 40-летним стажем, генерального директора санатория "Лаба" Анатолия Шахматова стремление не навредить 85-летнему пациенту обернулось большими проблемами: он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю по ст. 136 УК РФ.

— Ждут в Смольном — Победителей конкурса "Мой город — мои возможности" пригласят на работу в госструктуры — Власти Санкт-Петербурга подвели итоги кадрового конкурса для молодежи, и его победители получат приглашение работать в Смольном. Таким образом петербургские власти воплощают в жизнь программу "35 на 35".

— Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД — Легендарный артист предлагает москвичам подумать над своим списком кандидатов в Мосгордуму — Народный артист СССР Василий Лановой обратился к москвичам с призывом не слушать оппозиционера Навального и поддержать кандидатов в депутаты Московской городской Думы, которые готовы к конструктивному диалогу с горожанами.

— Шкурили нелегалов — Полицейских осудили за организацию незаконной миграции — В Калининграде вынесен приговор организаторам крупного канала незаконной миграции. Участниками преступной группы были в том числе и сотрудники полиции.

— Отключи телефон, включи глаза — На улицах города появились напоминания о безопасности — Активисты "Молодой гвардии" снабдили опасные перекрестки Тамбова предупредительными надписями, напоминающими о правилах безопасности на дороге. "Отключи телефон, сними наушники, возьми ребенка за руку. Сохрани жизнь" — не заметить белые буквы на асфальте невозможно.

— Нет времени болеть — Москвичам сделают бесплатные прививки — В Москве стартовала вакцинация против гриппа. Бесплатную прививку можно сделать в детских и взрослых поликлиниках, а еще в мобильных пунктах — по пути на работу или учебу.

— Собянин открыл на МКАД новую развязку — На юго-востоке МКАД сегодня открылась новая транспортная развязка с Бесединским шоссе. По оценкам столичного стройкомплекса, каждый час здесь смогут свободно проезжать восемь тысяч авто — в три раза больше, чем раньше.

— Нашли кого обвинить — Сторож отсудил за свое незаконное увольнение более ста тысяч рублей — В прорыве батарей и обрушении потолка одного из рязанских детских садов его руководство обвинило… сторожа. То, что за трубы он не отвечает, ему пришлось доказывать в суде.

— Томограф, врач, диагноз — Искусственный интеллект поможет онкологам избегать ошибок при диагностике и повысит качество лечения рака — Столичные власти ввели этой весной новые стандарты лечения рака. Выделив 15,6 миллиарда на финансирование лечебных учреждений, правительство Москвы поставило задачу обеспечить москвичей самыми современными лекарствами и технологиями.

— Давят на газ — Минтранс предложил ужесточить правила техосмотра — Минтранс предложил во время техосмотра автомобиля проверять целостность газовых баллонов и вносить сведения об этом оборудовании в диагностические карты. Ведомство также намерено уточнить порядок проверки идентификационных номеров на автомобиле.

— Врачевание — особый дар — Вероника Скворцова: Нужно понимать не просто то, что тебе говорит пациент, а то, что он не говорит — В 2012 году министром здравоохранения России стала Вероника Игоревна Скворцова.

— Минута на себя — Сотрудники компаний теряют в неделю 14 часов рабочего времени — Сотрудники российских компаний тратят 35% рабочего времени на личные нужды: на перекуры и чаепития уходят около 14 часов в неделю, показало исследование медико-сервисной компании "Этнамед".

— Выбирай на вкус — Школьникам помогут подобрать профессию — В сентябре школьники во многих регионах смогут пройти профориентацию по новой схеме. Она предполагает не только прохождение тестов, выявляющих, насколько хорошо они ориентируются в мире профессий и помогающих определиться, на кого идти учиться, но и экскурсии на предприятия и в колледжи, профессиональные пробы, ярмарки и фестивали профессий.

— Случай Доминго — После триумфального выступления Пласидо Доминго в конце августа нынешнего года на Зальцбургском фестивале, где выдающийся певец вместе с Нино Мачаидзе выступил в концертной версии оперы Дж. Верди "Луиза Миллер", ему предстоит в высшей степени неприятное разбирательство в Лос-Анджелесе.

— Считать до победы — В России создаются Международные математические центры мирового уровня — Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре такие структуры.

— Воздушный перевертыш — Робот получил удостоверение пилота самолета — Американское Федеральное управление авиации выдало пилотское удостоверение комплексу ROBOpilo.

— Вскрыли консервы — Микробы показали климат будущего — Бомбой замедленного действия называют ученые вечную мерзлоту. Она покрывает 25 процентов суши Земли и 60 процентов территории России.

— Надует всем — Энергия ветра стала дешевле природного газа — В альтернативной энергетике произошло знаковое событие. В США цена "ветрового" мегаватт-часа упала ниже 20 долларов, что дешевле, чем энергия из природного газа.

— Бах для инопланетян — Уникальная миссия продлится до 2025 года — Специалисты НАСА намерены продлить срок жизни уникальной космической миссии "Вояджер" до 48 лет. Этот проект считается самым выдающимся в истории космонавтики. Аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" (англ. — путешественник) стартовали в далеком 1977 году и находятся в полете уже 42 года.

ИЗВЕСТИЯ

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— Нелётная подготовка: Минобороны признало нехватку учебных самолетов — Сложившаяся в ВКС ситуация грозит срывом программы обучения летчиков — Состояние учебной авиации в военных вузах вызывает тревогу у руководства Минобороны. По данным источников "Известий" в ведомстве, лишь один из трех самолетов Л-39 возвращается с ремонтных заводов в установленные сроки. Немногим лучше ситуация и с другой "учебной партой" будущих пилотов — самолетом Як-130.

— Большой фиш: каждый третий мошенник использует вредоносные ссылки — В 2019 году киберпреступники изобрели несколько новых видов фишинга — На фишинг приходится более трети мошеннических схем, и сейчас это самый популярный вид киберпреступлений в России. На втором месте маскировка злоумышленников под кредитные и финансовые организации, на третьем — привлечение средств в финансовые пирамиды и псевдофорекс-компании. Так выглядит тройка лидеров в первом рэнкинге мошеннических схем в Сети (есть в распоряжении "Известий"), который подготовили эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков".

— Дружба длиною в 70 лет: на ВЭФе отметили годовщину образования КНР — На отношения Москвы и Пекина посмотрели с научной точки зрения — За день до официального старта Восточного экономического форума представители научных кругов провели конференцию "Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР".

— Опасная связь: ученые доказали вредность мобильных телефонов для детей — Уникальное исследование воздействия электромагнитного излучения на школьников продолжалось 14 лет — Группа российских ученых завершила длившееся 14 лет исследование по воздействию излучения сотовых телефонов и смартфонов на детей. Выяснилось, что у активных пользователей мобильников замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при письме.

— Направлены в планшеты: траты на гаджеты для школьников выросли на 30% — Родители выбирают для детей более функциональные устройства — Расходы на смартфоны и планшеты, которые родители приобретают для учеников к началу учебного года, в этом году существенно выросли по сравнению с прошлым. Об этом "Известиям" рассказали сотрудники "Билайна", МТС и "Связного". Россияне стали тратить на смартфоны для школьников на 30% больше, а на планшеты — на 26%, подсчитали в "Билайне".

— Менторский фон: в России могут ввести интернатуру для педагогов — Чиновники рассматривают идею в рамках нацпроекта "Образование" — В программе обучения будущих педагогов в России может появиться интернатура. Этот вопрос обсуждается в рамках нацпроекта "Образование", выяснили "Известия".

— Уход и выход — Взносы во внебюджетные фонды могут увеличить до 31% — Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены до 31% вместо нынешних 30%.

— "Мы сможем найти перспективные проекты на Дальнем Востоке" — Вице-премьер Республики Корея по экономике Хон Нам Ги — о предложениях, которые Сеул подготовил к ВЭФ — Республика Корея (РК) рассчитывает на скорейшее завершение переговоров о создании с Россией зоны свободной торговли в области услуг и инвестиций.

— Северное слияние — Севморпуть привлёк компании Скандинавии и Азии — Врамках открывающегося во Владивостоке ВЭФ пройдёт первое заседание общественного совета Севморпути (СМП). Интерес к арктическому маршруту уже выразили транспортные компании Японии, Дании, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, а также ОАЭ и Южной Кореи.

— От Москвы до хурала — Монголия стала стратегическим партнёром России — Официальным визитом в Монголию Владимир Путин подкрепил давно исповедуемый Москвой "поворот на Восток".

— Открытый Русский — ВЭФ-2019 соберёт рекордное количество участников — Во Владивостоке сегодня открывается V Восточный экономический форум. Он пройдёт под девизом "Дальний Восток — горизонты развития", а в его программу войдёт около 70 различных мероприятий.

— "Мы фиксируем волну хищений через захват аккаунтов в соцсетях" — Куратор ФинЦЕРТ Центробанка Артём Сычёв — о новых способах кражи денег у граждан и рисках утечки биометрических данных — Не все банки "белые и пушистые", но допущенные ими утечки баз — лишь капля в море объёма персональных данных, которые обращаются на чёрном рынке.

— Шашечный разбой — Для таксистов-нелегалов в аэропортах готовят новые ограничения – В столичных аэропортах предложили установить "справедливую цену" на такси — стоимость поездки до центра города эконом-классом не будет превышать 1300 рублей.

РБК daily

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— "Дело 27 июля" стало меньше, но жестче — СК снял обвинения с пятерых подозреваемых в массовых беспорядках в Москве — Следственный комитет прекратил дело о массовых беспорядках в отношении пяти человек и попросил смягчить меру пресечения еще двоим. Одновременно получили реальные сроки обвиненные в насилии в отношении полицейских и ОМОНа.

— Фарма, покрытая Мраком — РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертные отзывы о лекарствах — Комиссия российской академии наук считает, что Минздрав не имеет права отказывать в публичном раскрытии экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств. Министерство утверждает обратное, ссылаясь на коммерческую тайну.

— "Нужно достичь гармонии между Homo sapiens и Robo sapiens — Южнокорейское экономическое чудо—быстрое превращение страны из развивающейся в развитую—стало возможно во многом благодаря системе образования, ориентированной на подготовку квалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей. О том, можно ли достичь баланса между сотрудниками-людьми и программами, РБК рассказал СИН СОН ЧХОЛЬ, президент Корейского института передовых технологий (KAIST), который считается одним из лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Госсектор показал рекордную бережливость — Росстат представил данные о национальных счетах за 2018 год — Денежные запасы российского госсектора в 2018 году выросли на рекордную сумму— $56 МЛРД, следует из данных Росстата и ЦБ. Это связано в первую очередь с увеличением валютных резервов федерального бюджета.

— Кремлевский выбор абхазского кандидата — Бывший сотрудник администрации президента РФ может возглавить правительство частично признанной республики — Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния предложит пост премьера Иналу Ардзинбе, бывшему сотруднику администрации президента России. Украинские спецслужбы называли Ардзинбу куратором сепаратистских проектов.

— Под несчастливой "Звездой" — "Роснефти" пришлось снова сменить подрядчика на строительстве дальневосточной суперверфи — "Роснефть" может отложить запуск ряда объектов первой очереди Верфи "Звезда" стоимостью более 200 млрд руб. на 2020 год. Стройку покинул уже третий подрядчик, завершить работу могут китайские компании.

— Евгений Гинер выходит на мусорное поле — Президент ФК ЦСКА учредил компанию по утилизации бурового шлама — Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер оказался совладельцем бизнеса по утилизации нефтяных и буровых отходов, а также использованной бытовой и компьютерной техники.

— Климат в четыре хода — Минэкономразвития обнародовало новые меры по устранению барьеров на пути ведения бизнеса — Защита от блокировок счетов, ускорение подключения к коммуникациям, распродажа долей акционеров-"мертвых душ" и облегчение таможенных процедур— профильные ведомства и бизнес одобрили новые шаги по улучшению делового климата.