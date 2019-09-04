МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,94 копейки — до 73,0638 рубля, курс доллара — на 40,7 копейки — до 66,5002 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 28,66 копейки, составив 69,4538 рубля.