МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Американские компании Google и YouTube заплатят 170 миллионов долларов для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии (ФТК, FTC) США и генерального прокурора Нью-Йорка относительно незаконного сбора личной информации детей без получения согласия родителей сервисом YouTube, сообщает FTC.

"Компания Google и ее дочерняя компания YouTube заплатят рекордную сумму в 170 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения FTC и генпрокурора Нью-Йорка в незаконном сборе YouTube персональных данных детей без согласия их родителей", — говорится в сообщении.

Компании заплатят 136 миллионов долларов FTC и 34 миллиона в пользу штата Нью-Йорк. Сумма в 136 миллионов долларов станет самой крупной, которую получит FTC за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Этот закон обязывает онлайн-сервисы и веб-сайты, ориентированные на детей, уведомлять родителей о сборе информации пользователя и получать их согласие на дальнейшее применение этой практики в отношении детей младше 13 лет.